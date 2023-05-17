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Highlight 25大品牌重點新表

【明報專訊】由SIHH和BaselWorld分立，到現時各大品牌齊集Watches & Wonders，WW已成為瑞士製表界每年最大的盛事，它幾乎羅致了瑞士鐘表界最重要的品牌：Richemont集團、LVMH集團、Patek Philippe、Rolex等，全都在場內發表新表，以下特別推介25個重點品牌的2023年矚目新作。

A. Lange & Söhne Odysseus Chronograph 計時表

疫情前（2019年），品牌推出了首款運動系列Odysseus腕表。來到疫後的一年，品牌推出了系列的續作：Odysseus Chronograph，搭載最新研發L156.1機芯，也是品牌首款自動上鏈計時機芯。為了保留系列左右兩邊以大視窗顯示星期和日期的特色表盤設計，表廠研發的特製計時機芯，將兩枚計時指針置於中央位置，計時分針和紅色計時秒針均採用鑽石形末端設計。位於表殼2時和4時位置的按鈕用於操作計時，包括啟動、停止及設定歸零。

表殼：精鋼

機芯：L156.1自動上鏈

尺寸：42.5毫米

定價：未定價

Baume & Mercier Riviera Azur 300米潛水腕表

十二邊形表圈、簡潔有力的線條，以及在1970年代初由腕表設計師Jean-Claude Gueit設計的運動時尚風格，都是Riviera系列的標誌特色。今年為慶祝系列面世50周年，品牌推出全新Azur 300米潛水腕表，搭載自家製Baumatic機芯。腕表配備拋光太陽緞面打磨單向旋轉精鋼表圈，用於計算潛水時間。表圈採用獨一無二的藍色或黑色漆面工藝設計，並設有特別標記的15分鐘刻度，提醒潛水員上水時間，而Super-LumiNova夜光塗層熒光刻度，也確保腕表在水底下同樣易讀。

表殼：精鋼

機芯：Baumatic自動上鏈

尺寸：42毫米

定價：$31,500

Bell & Ross BR 05 Green Gold腕表

2019年品牌推出以都市時尚為靈感的BR 05系列後廣獲好評，今年加添新成員BR 05 Green Gold。BR 05 Gold披上18K 5N紅金外衣，邊角拋光打磨突出表殼輪廓，亮澤金屬與綠色表盤輝映。時針、分針、數字及時標均以米白色C3 Super-LumiNova夜光處理，在黑暗環境中仍能清楚顯示時間。透過表背藍寶石水晶玻璃，可看到BR‑CAL.321自動機芯及黃金擺陀的結構。全金表鏈款配上絲緞磨砂處理和拋光打磨相間的表鏈；另有精美鱷魚皮帶款，是系列首個配搭皮表帶的款式。

表殼：紅金

機芯：BR-CAL.321自動上鏈

尺寸：40毫米

定價：$178,000

Cartier Santos-Dumont鏤空腕表

心水清的朋友應該會記得Santos系列面世100年時，Cartier特別推出了Santos 100鏤空腕表，鏤空工藝自此成為品牌標誌設計之一。Santos-Dumont腕表繼承了1904年腕表原型的優雅風格，今年首次推出鏤空機芯款式。為致敬跟腕表同名的飛行家Santos-Dumont，機芯的微型擺陀換上La Demoiselle小型飛機的外形，此飛機亦正是由他設計。腕表備有玫瑰金和精鋼款，以及限量發行的黃金和海軍藍真漆表款，限量款表圈丶表殼和鏤空表橋皆由手工悉心覆上真漆，突顯品牌的精湛工藝。

表殼：18K黃金

機芯：9629 MC自動上鏈

尺寸：43.5毫米×31.4毫米

定價：約$327,000

Chanel J12 X-Ray Star腕表

顧名思義，J12 X-Ray Star腕表的設計大玩透視效果，以冰紋藍寶石水晶和18K白金為主要腕表物料，由表盤、表殼到表鏈，也極力塑造通透感覺。腕表採用18K白金固定表圈，鑲有46顆長階梯形切割鑽石（約5.46卡），藍寶石水晶表盤上則鑲嵌12顆長階梯形切割鑽石（約0.38卡）。18K白金非旋入式表冠鑲有一顆明亮式切割鑽石（約0.17卡），冰紋藍寶石水晶及18K白金表鏈上，則鑲有138顆長階梯形切割鑽石（約10.15卡）。腕表限量12枚，附獨立編號。

表殼：冰紋藍寶石水晶、18K白金

機芯：Caliber 3.1手動上鏈

尺寸：38毫米

定價：約$6,331,600

Chopard L.U.C 1860腕表

今年品牌重塑在1997年推出的系列首款腕表L.U.C 1860，新作將三文魚紅色扭索雕紋裝飾在純金表盤上，搭載在Lucent Steel精鋼製作的36.5毫米直徑表殼中。機芯配備金質微型擺陀和採用品牌Twin技術製作的兩個疊置發條盒。Lucent Steel精鋼由80%循環再造元素組成，跟品牌採用「公平採礦」認證的黃金一樣，貫徹可持續發展奢侈產業的承諾。

表殼：Lucent Steel精鋼

機芯：L.U.C 96.40-L自動上鏈

尺寸：36.5毫米

定價：$185,000

Grand Seiko Evolution 9系列Tentagraph腕表

品牌去年首次參加WW表展，推出首款機械多功能腕表和Evolution 9運動腕表系列，今年則以首款機械計時表Tentagraph為年度重點。新表配搭每秒擺動10次（即5Hz）的9SC5機芯，配備節能擒縱裝置和兩個發條盒，即使在計時模式下也能持續運作3天，為現時業界中機芯擺頻為5Hz而動力儲存最長的計時表。每枚機芯均經過20天測試，確保其符合每天+5至-3秒的品牌標準。表殼和表鏈則採用高強度鈦金屬製成，比精鋼輕約30%，且更耐磨防蝕。

表殼：鈦金屬

機芯：9SC5自動上鏈

尺寸：43.2毫米

定價：約$108,000

Hermès H08 腕表Colourful Variations

全新H08的枕形表殼用上一種特別複合材料，這種材質兼具輕盈與堅固，具有獨特外觀，由鋁包覆玻璃纖維和板岩粉末製成。粉末賦予表殼微妙的銀色反光，配搭黑色陶瓷表圈和表冠，營造有趣的光影效果，突顯精細打磨的混凝土色表盤。 腕表設有4個款式，分別綴以黃、綠、藍或橙色的表鏡防水膠圈、時間刻度及清漆秒針，令腕表讀時更清晰。腕表配搭同色的立體編織橡膠表帶，呼應表盤上的顏色細節。

表殼：鋁、石板粉末、玻璃纖維複合材質

機芯：H1837自動上鏈

尺寸：39毫米

定價：6800美元

Hublot MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金屬腕表

可能有人會認為「13不祥」，但Hublot推出的MP系列第13枚，卻令人未戴先興奮！MP意即Masterpiece，品牌集合各種複雜功能在此系列，新作便是品牌首次將陀飛輪與逆跳顯示兩大複雜功能結合。位於6時位置的雙軸陀飛輪第一軸每分鐘旋轉一圈，第二軸則每30秒旋轉一圈；腕表上方的時分針，則換成了雙逆跳的顯示方式。雙軸陀飛輪和雙逆跳這兩項功能本身也耗用大量動能，品牌特別加強上鏈發條效能，令其動力儲存長達96小時。

表殼：鈦金屬

機芯：HUB6200手動上鏈

尺寸：44毫米

定價：$1,192,000

IWC工程師自動腕表40

品牌首款工程師腕表早在1955年面世，但真正令它深入民心的，可能是1970年代腕表設計師Gérald Genta重新設計的工程師SL腕表款式。其採用帶有5個凹孔的鎖入式表圈、飾以獨特紋理的表盤以及整合式H形鏈節表鏈，創新且顛覆的設計，直到今日看來仍不過時。今年推出的工程師自動腕表40，以SL為靈感，加入不少細節改良，最明顯的是新表的5顆螺絲具有實際功能，把表圈鎖到表殼上，因為螺絲能整齊對準凹孔位置，比舊款更美觀。

表殼：精鋼

機芯：32111自動上鏈

尺寸：40毫米

定價：$91,500

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute雙時區陀飛輪

新表的靈感源自品牌30年前面世的首款陀飛輪腕表Reverso Tourbillon。今次用上超薄847手動機芯，厚度僅3.9毫米，將飛行陀飛輪與Duoface雙面雙時區複雜功能結合。品牌製表師摒棄通常用於固定平衡擺輪的陀飛輪橋架，以滾珠軸承系統代替，將平衡擺輪固定於陀飛輪中央。獨特設計的S形擺輪游絲一端安裝在陀飛輪裝置中央，另一端則固定在平衡擺輪，可避免游絲線圈觸碰，確保腕表走時精準。

表殼：18K玫瑰金

機芯：847手動上鏈

尺寸：45.5毫米 x 27.4毫米

定價：未定價

Montblanc 1858 The Unveiled Timekeeper Minerva腕表

為慶祝Minerva製表工藝165周年和表廠首款腕表專用計時機芯Calibre 13.20面世100周年，品牌推出以表圈啟動計時功能的腕表。新表改變了傳統的計時功能啟動方式，計時功能以單向旋轉表圈（順時針旋轉）操作。表圈每轉共有30個跳位／間距，轉一下表圈，即可啟動計時功能；再轉一下停止計時；轉第三下重設計時功能。

表殼：18K Lime金

機芯：MB M13.21手動上鏈

尺寸：42.5毫米

定價：$423,500

Oris ProPilot×Kermit聯名腕表

Oris與Disney布偶角色Kermit合作，推出全新ProPilot×Calibre 400特別版腕。綠色表盤從Kermit一身鮮明色彩擷取靈感，配以經拉絲和噴砂處理的鈦合金表殼，搭載品牌以6年時間研發，高抗磁、具5日動力儲存的自動上鏈機芯Calibre 400。在每月的第一天，6時位置的日期視窗會出現Kermit的開心頭像，讓大家在繁忙生活中找到放鬆時刻，感受童真與歡樂。

表殼：鈦合金

機芯：Calibre 400自動上鏈

尺寸：39毫米

定價：$34,800

Panerai PAM1349 Radiomir California腕表

不少Panerai粉絲也對一半羅馬數字一半阿拉伯數字時標的California表盤情有獨鍾。品牌今年首次將California表盤由以往的47毫米應用到45毫米表殼內。表盤採用由內至外的漸變綠色設計，米色California時標塗覆了Super-LumiNova夜光塗層，金屬藍色指針加添復古韻味。表殼用到的新一代eSteel再造金屬由回收鋼材煉製，大幅減少生產過程排放的二氧化碳，飾以PVD鍍層，彷彿染上斑駁的歲月痕迹。

表殼：Brunito eSteel

機芯：P.5000手動上鏈

尺寸：45毫米

定價：$94,400

Parmigiani Tonda PF系列追針計時腕表

新表是去年GMT Rattrapante的續作，表盤配備兩枚重疊分針，顯示實際時間的鍍銠金質分針下方隱藏了18K玫瑰金材質的「追針分針」。當按下8時位置按鈕，指針會向前跳動5分鐘，按下10時位置按鈕則會向前跳動1分鐘。其實這枚「追針分針」並不會在表盤上走動計時，而是時間標記。當鍍銠分針轉動至「追針分針」上方時，即表示已到達預設時間。此時按下位於表冠的按鈕，兩枚分針便會再次合二為一。

表殼：精鋼

機芯：PF052自動上鏈

尺寸：40毫米

定價：$250,000

Patek Philippe編號5261R-001 Aquanaut Luce年曆腕表

Aquanaut時計於1997年面世，品牌在2004年以女裝款式重新演繹，推出Aquanaut Luce時計系列。今年新作為年曆腕表，採用品牌著名的專利年曆裝置，提供星期／日期／月份全日曆顯示，每年只需於2月底由人手校正一次。年曆模組採用倒置方式，日期顯示窗位於6時位置，月相顯示設於12時位置，星期和月份附屬顯示盤則位於3時及9時位置，與品牌其他相同複雜功能的顯示方式不同。

表殼：39.9毫米

機芯：26-330 S QA LU自動上鏈

尺寸：18K玫瑰金

定價：$442,600

Piaget Polo萬年曆超薄腕表

品牌在1960年面世的12P機芯，採用微型擺陀設計，其超薄厚度讓它成為當時全世界最纖薄的機芯。50年後，此機芯被重新演繹為新一代1200P機芯。在1200P機芯的基礎上，品牌加入設有月相裝置的萬年曆，變成僅厚4毫米的超薄1255P機芯。搭載1255P的Polo萬年曆超薄腕表搭配飾有直條紋圖案的深翠綠色表盤。腕表配備全新SingleTouch互換功能，讓佩戴者能輕鬆安全地迅速更換隨表附贈的舒適橡膠表帶。

表殼：精鋼

機芯：1255P自動上鏈

尺寸：42毫米

定價：$438,000

Roger Dubuis Monovortex Split-Seconds計時表

Roger Dubuis在新表的9時位置設置錐形單渦旋陀飛輪，12時位置採用多年研發而成的圓柱形擺陀，圓柱形擺陀能借助地心引力而更高效能地上鏈。3時位置的120度旋轉分鐘計時器，在啟動計時功能後，分別表示十位數字的「0、1和2」指針的針頭會準確地旋轉經過右側的0至9個位數字。表殼用上獨家研發的高科技礦物複合纖維，重量只為陶瓷的40%，比碳纖維輕13%。

表殼：高科技礦物複合纖維

機芯：RD114自動上鏈

尺寸：47毫米

定價：未定價

Rolex Oyster Perpetual腕表

老實說，Rolex的表款經常「十年如一日」，但表迷就是喜歡它每次只有極少的改動，只有insider才能如數家珍地尋找到新作與舊作的「絲毫」分別。今年品牌卻一反常態，推出不少令人耳目一新的表款，其中之一便是「波波」Oyster Perpetual腕表。官方表盤圖案名為「慶典」（Celebration），由大小不一的粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色和綠色氣泡組成，腕表分別有31、36和41毫米3個尺寸。

表殼：精鋼

機芯：3230自動上鏈

尺寸：41毫米

定價：$50,000

TAG Heuer Carrera計時腕表

Carrera計時腕表的靈感，源自1963年原版Heuer Carrera的設計，強調其動感造型和賽車精神，以1950年代的Carrera Panamericana墨西哥公路賽命名賽車計時表。新表配備42毫米精鋼表殼，表殼2時和4時位置設有符合人體工學的計時按扭。表盤邊緣有一圈漸變橙紅色圈，設計搶眼活潑之餘，也為腕表帶來恍如賽車加速的視覺效果。

表殼：精鋼

機芯：Heuer 02自動計時

尺寸：42毫米

定價：$46,100

Tudor Black Bay腕表

首款配備酒紅色外圈的Black Bay腕表在2012年面世，4年後改為搭載品牌原廠機芯。今年推出的第3代紅圈Black Bay，外形看起來跟前作沒太大分別，但細心留意6時位置印有MASTER CHRONOMETER一詞。腕表配搭了升級版MT5602-U機芯，獲瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證，是品牌第3枚獲此認證的表款。

表殼：精鋼

機芯：MT5602-U自動上鏈

尺寸：41毫米

定價：$34,600

Ulysse Nardin Freak One奇想腕表

Freak腕表在2001年出世時，的確為腕表界帶來重大驚喜，因為腕表無表盤、無指針、無表冠——機芯會隨時間轉動顯示時分，由表圈調校時間，表底蓋則設有上鏈結構。最新推出的Freak One讓大家回顧系列精髓，融合系列早期表款的美學特徵，包括初代的凹陷式表圈、2013年Freak Cruiser奇想巡洋艦腕表的開放式齒輪系，以及2018年Freak Vision奇想創見腕表一目了然的時間顯示設計。

表殼：黑色DLC鍍層緞面打磨鈦金屬

機芯：UN-240自動上鏈

尺寸：44毫米

定價：未定價

Vacheron Constantin閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕表

閣樓工匠是品牌最頂級複雜功能的腕表系列，新作的雙面表盤上井然有序地分佈11項時間顯示和天文複雜功能。表盤正面中央位置設有雙精密月相設計，搭配月齡顯示，四周環繞時、分顯示和萬年曆資訊，並採用品牌標誌的逆跳日期顯示。表盤背面有恆星日、星空圖和陀飛輪。腕表另具備三問報時功能。

表殼：18K白金

機芯：2755 TMRCCQP手動上鏈

尺寸：46毫米

定價：未定價

Van Cleef & Arpels Ludo Secret高級珠寶腕表

1934年面世，VCA推出了以品牌世家第一代家族成員Louis Arpels暱稱命名、造型宛如1930年代前衛女性時尚腰帶配飾的Ludo手鐲。在近90年後的今日，品牌利用嶄新的尺寸比例和兩個素材組合，為它加入神秘的讀時功能。玫瑰金手鐲兩邊配搭鑲嵌鑽石或粉紅色藍寶石的部分，只要同時按下，中間掩藏時計的金屬片便會打開，透露時間的秘密。

表殼：玫瑰金

機芯：石英機芯

尺寸：14.6毫米

定價：$1,200,000

Zenith Defy Revival Shadow復刻版腕表

Zenith近年為Defy系列推出的Revival復刻版腕表叫好又叫座。最新面世的Defy Revival Shadow復刻版腕表雖然外形復古，卻是一枚全新精品。腕表由輕巧、堅固、抗腐蝕的鈦金屬製成，十四邊形表圈經微噴砂處理，呈啞致效果，顯露鈦金屬的深灰色調。表鏈鏈節和表扣為鈦金屬材質，同樣採用啞致修飾，是品牌標誌ladder表鏈首次用上此處理。

表殼：微噴砂鈦金屬

機芯：Elite 670自動上鏈

尺寸：37毫米

定價：$58,600

文：張曉冬

圖：張曉冬、品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）

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