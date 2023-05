根據官方「賽後檢討」,2023年WW表展各種紀錄均大幅超越歷屆。為期一周的展會錄得超過43,000名訪客(去年為22,000人),吸引125個地區人士及5400個零售商參與。今年大會首次加開兩天公眾開放日,12,000張門票早已售罄。當中近25%門票是25歲以下人士購買,購票訪客平均年齡為35歲。這些訪客對展示高級製表業未來的LAB體驗活動最感興趣,反映WW表展慢慢轉型至更重視消費者層面,吸引到更多年輕的鐘表愛好者。

疫情突顯實體展覽價值

「由去年開始,更多品牌加入WW,大家也期望疫情後業界再次聚首一堂。當業界集合一起,凝聚力自然更大,也能將鐘表的影響力傳遞到下一代。疫情加速展覽數碼發展,現在它已成為實體展覽一部分。疫情令我們明白網絡溝通的限制,卻更突顯實體展覽價值。兩者結合令展覽能因應各種情况靈活應變。」新任Watches and Wonders Geneva Foundation CEO Matthieu Humair指出,除了舉行WW的Palexpo展場,日內瓦市內也有In the City高級鐘表體驗活動,包括參觀當地鐘表景點、博物館等。市內鐘表專門店舉辦各種特別體驗,大街上有街頭表演、小食車等,大會更請來DJ The Avener在河畔舉行音樂會,打破以往表展只作為新表發布會的框框。

出版《名表論壇》的穎川堂營運總監梁春明自1995年和1998年開始分別出席BaselWorld和SIHH表展,一直觀察表壇變化,「最早期BaselWorld和SIHH在3月底和4月初接力舉行,我們形容為先捱苦再舒服,因為當時SIHH牌子較少(約10多個),會場內又有食物供應,現時WW表展規模變得更大,腕表以外品牌也更花心思在展館設計上」,例如Roger Dubuis設有機械狗與參觀者互動;Ulysse Nardin展館中央設置超大型機芯,天花板裝上大型鏡面,讓大家打卡;Jaeger-LeCoultre則在展廳內裝設瀑布,定期上演光影show。

2016年開始出席兩個表展的東方表行大中華區市場推廣及網絡營銷主管曾子禧也在疫情3年後回到WW,「感覺既熟悉又陌生,今年氣氛非常熱鬧,是疫情以來第一次所有市場代表(品牌、表行、媒體)也重新回歸表展,跟很多老朋友重聚」。表展是表行入貨的重要時機,他認為重要品牌都濃縮在WW是好事,因為可以一次過看到多款腕表,釐定入貨策略,但疫情後品牌已不再局限在表展發布。「以往品牌會在表展一次過曬冷,但現在大牌子只是推10多20款,其他品牌更主力1至3款表。我們也會預留預算,在其他月份引入突發新表。現時元宇宙、社交平台等也是很好的發布場所,單是post一張表背相讓大家估一日,已可以是很有效的launch campaign。」

細表環保大趨勢

梁春明留意到近年品牌有做「細表」的傾向:「以前直徑大過40毫米是主流,但現在很多牌子也推出少於40毫米的表款,如Rolex的Day-Date和Celebration表盤腕表,便都以36毫米為主,其中puzzle表盤設計的Oyster Perpetual Day-Date 36是今年心水之一,因為很有幽默感,而且品牌已有多年沒有以內填琺瑯製作表盤,只能在拍賣中看到。Tudor的復古設計Black Bay 54也是37毫米,起初我甚至以為是枚古董表,這也是今年心水。」他認為環保也是大趨勢,Panerai CEO Jean-Marc Pontroué 指品牌未來5至6年所有腕表也會用上環保物料,Chopard今年也找來Julia Roberts宣傳其環保Lucern Steel物料,「這趨勢也不止大牌子,獨立品牌Czapek的Antarctique腕表也用上100%回收鉑金」。

梁春明自言較鍾情復古設計,例如有別於一般運動型兩地時間設計的Patek Philippe的Calatrava編號5224R-001新款腕表、配備飛機型迷你擺陀的Cartier Santos-Dumont Micro-Rotor腕表、一面經典表盤一面複雜計時的Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Skeleton Chronograph 均是他的年度之選。「另外參觀了表展場外的AHCI獨立製表人協會展覽,製表師John Mikael Flaux設計的L'Abeille Mécanique將機芯做成蜜蜂形狀,當蜜蜂放在顯示盤時,其尾針會指示時間,令人印象深刻。」

買表最重要開心

曾子禧形容2023年是鐘表界的好年,是很多品牌或表款的特別周年慶(例如Rolex、Chanel等),經過疫情期間的保守策略,今年也有更多品牌推出複雜機械表。「顏色表款也是近年趨勢,除了藍和綠,三文魚色和沙金色表盤也有很多,大家更願意嘗試新顏色配搭。經歷疫情幾年,大家也想開心,所以很多品牌也推出令人看到就開心的新表,配合年輕人潮流。」他同樣提到Rolex的puzzle款Day-Date 36,腕表將星期功能換成Happy、Peace、Love等字樣,日期則換成31個包括心心、品牌皇冠的emoji符號,借助潮流文化讓更多人接觸傳統琺瑯工藝;而Oris聯乘Disney Kermit的青蛙表,每月1日也會出現Kermit的開心頭像。「要知道時間,其實有電話就可以。買表最緊要開心,這些added value的設計,正是吸引年輕一代買表的誘因。」

