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副刊
Happy PaMa 教得樂 第449期

Happy Pa Ma

多元導航：親子溝通多講「我」少講「你」

【明報專訊】子女踏入青少年階段，總是讓父母摸不着頭腦，甚至感到溝通愈漸困難。父母總想關心子女，了解他們的想法，可是在這個階段中，我們常聽到家長表示與子女溝通變得異常困難，彷彿彼此之間有一層隔膜，難以再與子女親近。

最近有一個學生與我分享，在家中總是與媽媽發生衝突，十分困擾。媽媽希望女兒多陪伴自己，卻令她感到很反感，更困擾的是「明明我都嘗試過溝通啦，都講過我想點，點解都係無用嘅」？

這個時候，我嘗試邀請學生分享與家人衝突的過程。

「你唔好再逼我同你去街啦，你都唔明白我，你根本都無聽過我講嘢。」

「你𠵱家咩都唔同我講，我點會明啊？」

「你就係咁樣，我先唔想同你傾啊！」

表達自己感受 對事不對人

透過這個分享，我邀請學生重新回顧這次對話，看看她和媽媽溝通的共通點。從對話中，發現她們都以「你」字開頭的句子去溝通，這種方式常讓對方感受到被批評或者責備。更重要的是，這種溝通方式未能把自己真正的需要及感受告訴對方。

而要達到有效溝通，我們鼓勵學生先要釐清自己內心深處的感受和需要。對於學生而言，於青少年發展階段中希望發展獨立自主，因而爭取更多的私人空間；但這種情况令父母很失落，孩子從前黏着父母，跟父母分享不同的事情，但轉眼長大後，變成了對父母愛理不理。這種不再親密的感覺，讓父母非常難受。

我在工作經驗中，發覺很多時候父母和孩子都很重視對方，因此才願意與對方溝通；但往往因為溝通方式不當而發生衝突。我亦留意到，孩子和家長發生溝通上的衝突，常常在於表達和接受信息上的落差。雙方若要溫和而堅定地表達自己，達至有效溝通，可以嘗試運用「我信息」的技巧。「我信息」並不單純是指以「我」字開頭的句子，而是能夠客觀陳述事實，表達自己對於此事的感受與期待。這種溝通方式可以清晰地讓對方接收到你真正的意思，亦讓人有「就事論事」的感覺，而非「對人不對事」。

用對方角度思考 互相理解

「我對你的要求感受到壓力，因為你希望我把周末兩日都預留給你，但我希望有多一點的私人時間。」

「我感到很難受，因為你減少了陪伴媽媽的時間。彼此陪伴的時間可以調整，但我希望感受到你仍然重視與媽媽的關係。」

我們鼓勵親子互相表達出彼此想法，即使問題未能瞬間解決，亦能產生互相理解的效果。當學會好好表達自己的感受，再用對方的角度來思考，建立雙向溝通的對話，親子之間的心已經大大拉近了。

人與人之間，關係衝突總少不免，文章提及亦只是一小部分的經驗分享，讓我們繼續一起努力學習相處之道吧！

文：許泓欣（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第449期]

相關字詞﹕親子溝通 香港家庭福利會 親子筆陣 名人KOL 多元導航

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