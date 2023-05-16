潮媽寶典：政界媽媽的心願

抱着這樣的想法，洪雯在立法會工作中設定了兩個目標：一是解決土地房屋問題，讓更多夾心階層的年輕人有屋住；二是推動香港經濟轉型，推動產業結構的多元化和實體化，創造更多中間階層的就業。

兒子是小哲學家

大概受媽媽影響，洪雯的兒子從小就愛思考和寫作，讀小學時曾寫下這些問題：「世界上有多少個我呢？這裏有一個我，其他地方還有一個我嗎？到底什麼是昨天，什麼是明天？媽媽明明說睡醒了就是明天，為什麼睡醒就是今天了，那昨天是去太空了嗎？」這都是大人不會留意，但小朋友會去想的問題，這些好奇不受思維框架的限制，直達本質，小朋友的純真難能可貴。

最讓洪雯感動的，是兒子一個關於親子的發問：「媽媽，父母可以選擇誰做他們的孩子嗎？孩子可以選擇誰做他／她的父母嗎？」洪雯正經地回答：「都不可以吧。」兒子卻認真告訴媽媽︰「媽媽是我選擇了你，上帝把你介紹給我，我覺得你很好，就認定你了！」這番對話過去10年了，但依然深藏在洪雯的內心，使她更加篤定和兒子的母子情分。

孩子還是要走自己的路

這個小小哲學家很小就有自己的想法，向洪雯強調「我不是你」，這句話對她的啟發很大。在孩子小時候，家長常憑着經驗替他做決定，認為這樣是為了孩子好，甚至把自己的想法、愛好、思維強加在孩子身上；但回頭一看便知，孩子要走的路還是得由他自己走，要碰跌還是會發生。父母不能替孩子省略挫折，也不能代替和命令他，應該引導和尊重他。洪雯的心願就是希望兒子有一個豐盛的人生。經歷生活中的柴米油鹽，品嘗人生的酸甜苦辣，無論好事壞事都願意跟媽媽說。這大概也是全天下媽媽的心願吧。

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手，潮媽新手，瘦身高手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第449期]