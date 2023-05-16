同理心學堂：子女學業壓力爆煲，家長怎辦？

當成績凌駕於一切，就有如骨牌效應，一有閃失也會鑄成大錯。根據香港大學防止自殺研究中心最新公布的數據，2021年15歲以下青少年的自殺率上升至1.7（即每10萬名15歲以下青少年，有1.7人死於自殺），創歷史新高，分析指大多與學業壓力有關。當子女如此重視學業成績時，作為家長又應如何幫助他們呢？

培養多元發展 發掘潛能

當子女分享正面臨的學業壓力時，家長切勿責怪或數落。一個已充滿氣的氣球，若再外加壓力，必定爆破。筆者明白家長們「愛之深，責之切」，但過度批評會令子女自卑，亦直接影響親子關係。當刻他們需要的，是一對願意傾聽的耳朵。傾聽是指用心聆聽及適當回應，讓子女坦誠地說出內心感受，並予以肯定及關注。勝敗乃兵家常事，子女願意主動分享已是踏出一大步，此時家長應先關注他們的情緒，再設身處地為他們分析壓力的來源，共同商討合適的解決方法，對症下藥。

縱然現今社會提供多元出路，很多家長仍然期望子女遵循傳統的升學方法。學業固然重要，但品格及興趣發展同樣重要。試想想，若子女成績優異，卻不懂待人接物，相信很快亦會被社會淘汰。正所謂「行行出狀元」，人的價值不止建基於讀書，多方面的發展亦相當重要。教育界一直提倡發展「多元智能」，讓學生從多元化的學習經驗中獲得滿足感及成就感。每個人各有專長，家長宜多協助子女發掘興趣及強項，更了解自己的發展方向，逐步建構自我價值，說不定這些興趣能成為紓緩學習壓力的一大良藥。

調整期望 勿過於看重分數

父母望子成龍乃正常不過，即使節衣縮食也要安排最好的教育，盼望子女將來出人頭地。無奈的是，當家長對子女的評價取決於成績時，會無形地影響他們，令其潛移默化套用同一標準。筆者想分享一個實例，一個成績向來平平的學童，在期終數學考試獲取80分，滿心歡喜地向媽媽宣布好消息，得到的回應卻是：「今次有進步喎！但你嗰20分失喺邊到啊？下次要再努力！」看似輕描淡寫的一句，卻在學童內心揮之不去。學童逐漸以分數作為指標，每次測驗考試都以滿分為目標，深信只要獲取滿分便能得到家人的認可及讚賞，伴隨的卻是無比壓力。

從例子中可見，家長對子女有期望本是平常，但前提是要了解其能力及需要，繼而適當調整。壓力往往並非源自於成績不理想，而是沒法達到家人期望，令孩子感到挫敗。在分數主導的學習環境下，家長可考慮與子女共同訂立有效的學習目標及時間表，不要盲目跟隨社會的標準，過程中鼓勵子女建立自己的想法，並予以支持及欣賞。此外，家長亦要適時給予正面評價，讚賞他們在學習過程中的付出及盡力而為的態度，毋須過於介懷最終成績。

筆者相信每個孩子都是未經琢磨的玉石，需要按其形狀及特徵細心雕琢，過於急躁則弄巧反拙，造成永不磨滅的裂痕。壓力是雙面刃，適當的壓力可轉化為動力，有助推動我們更進一步；若在沒有壓力的情况下成長，同樣會助長人的惰性，失去挑戰自我的能力。當子女遇上壓力時，不妨嘗試多傾聽、多接納及多鼓勵，以行動表達對子女的愛與支持。

文：岑婉瀅（香港中華基督教青年會荃灣會所助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第449期]