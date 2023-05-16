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副刊
Happy PaMa 教得樂 第449期

Happy Pa Ma

教大GPS：拜神、戒口、印巴籍、包容

【明報專訊】我們日常談及非華語人士時，經常用到下面幾個詞語。可是，這些詞語所表達的隱含意義是否準確，其實很值得商榷。

禮拜≠拜神

筆者有一次見到一對印度裔姊弟，姊姊穿上傳統民族服飾。筆者上前跟弟弟說：「嘩，你家姐今日著得好靚喎，參加婚禮？」弟弟說：「唔係呀，去灣仔，拜神！」另一個例子，來自非華語幼稚園教育。有社區活動實踐手冊寫着，參觀清真寺時，要注意「不可拍攝正在拜神的人」。可見「拜神」一詞十分常用，教師甚至會教導非華語學生這樣稱呼他們的禮拜。「拜神」的字面意思是祭拜神明，與英文「worship god」也許類同。然而，中文的「拜神」是否適用於任何宗教？讀者可以想想，自己會否問基督徒朋友：「你每個星期日都去拜神？」如果覺得這樣說會冒犯，我們教非華語學生中文時就不應該用「拜神」，用「禮拜」會更為恰當。

不吃豬肉非戒口

全日班的教師，要照顧非華語學生吃午飯，有時分發食物時會說：「Ali要戒口，唔食豬肉。」伊斯蘭教徒確實不吃非清真食物，即不吃不符合伊斯蘭教規的食品。然而，中文「戒口」的涵義，其實通常是指由於生病，所以不可吃某些食物。伊斯蘭教徒不吃豬肉，原因當然不是生病，而是依據《古蘭經》，豬肉是「不潔」的。那麼，不吃不乾淨的食物又是否「戒口」？如果筆者不吃老鼠肉，覺得很不衛生，筆者又是否在「戒口」？

「印巴籍」欠準確

筆者問教師，他們班上的非華語學生是什麼種族？一個常見的回覆是「印巴籍」。「印巴籍」這說法有兩個問題。第一、現在的印度與巴基斯坦是兩個獨立國家，不同國家的人民，我們大抵不會混為一談，就像不會把英國人與法國人合稱是「英法籍」；第二、究竟是「印度籍」，還是「印度裔」？國籍與族裔概念不一樣。前者是屬於哪一個國家；後者是什麼宗族、後代子孫。同一個人，國籍與族裔可以不同，例如：美國籍華裔。因此，我們看到一個非華語學生，只可能推斷他是印度裔，而不是印度籍，因為不大可能一眼看出他的國籍和所持護照。

「包容」隱含負面意思

「尊重與包容」，是常常聽到推廣多元社會的宣傳口號。包容不同觀點，的確沒有問題。但是，「包容」的隱含意義是什麼？是否他人有某些不好的東西，我們只是寬容、容忍他，而不是出自內心，接納他本來的樣子？試想，假如筆者跟太太說：「我會包容你。」這反映筆者眼中的太太是一個怎樣的人？這樣說是否適當？如否，我們設立課程目標時，就不應該只要求學生包容、體諒非華語人士，而是期望學生欣賞、主動學習多元文化。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第449期]

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