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副刊
Happy PaMa 教得樂 第449期

Happy Pa Ma

窗邊的小荳荳：提不起勁的小荳荳

【明報專訊】我是小荳荳，今年讀四年級，是一個女孩子。我是一個不開心的人，無論要做什麼事，我都提不起勁，不想參加。媽媽常常不停給我建議，希望我參加不同的活動。每次我都認真地想，要不要參加呢？想來想去，還是覺得，我不想參加。不過，其實媽媽並不是問我要不要參加，她是想我參加。即使我不想，最終她還是會幫我報名。我也不會曠課，既然媽媽說要參加，我就按時出席。我心裏是非常不情願，但到了上課的時候，我還是會盡自己的力完成老師所有要求。每一天每一節努力下，我還是累積了不少好經驗，漸漸地，不論合唱團、田徑隊，還是奧數隊，我還是取得不錯的成績。

田徑跑出好成績 也開心不起來

今天，田徑隊練習時，老師公布我們每個人在遴選中的最佳表現時間。因為天氣很熱，大部分同學都沒有做出個人最好成績，我是極少數跑出個人最佳成績的隊員，全體隊友都為我鼓掌。我抿了抿嘴，沒有發言。大家看着我的表情有點奇怪，大概我的臉部表情不太能顯出其他人期待出現的反應。校長剛好經過，她好像看到了我。

她問我：「怎麼了？」我不明白她想問什麼，我說：「唔？」

「是有心事嗎？」「沒有啊！」「我留意到大家都替你高興，但你好像很不滿意的樣子？」「啊！是！我沒有感到什麼值得開心。我一直都是這樣的。」「是嗎？不如我們聊一下？」

噢，發生什麼事？為何校長會想跟我聊一下？是否我做錯了什麼？

我跟着校長去到了校長室，裏面除了校長的辦公桌外，還有長長的沙發，以及很多很多的玩具。其中最多的是樂高積木，我猜Eva校長自己，或她的孩子應該很喜歡砌樂高積木。其實，我也有興趣。

「請坐。」「謝謝校長。」「剛才跑得很好啊！你喜歡跑步嗎？」我不知道校長為何對我感到興趣，但是我感到有點開心，有記憶以來，好像都沒有人關注過我開心還是不開心。我坦白地向校長說明了，我對什麼也提不起勁，也很難對任何事情感到開心。我沒有意思想表現得不高興，而且我的反應好像是錯了。

校長鼓勵試新事物 尋找快樂

「每天早上起來，從刷牙洗面開始，好像都已安排好了，我要做什麼？什麼時間做？怎樣做？都不用我傷腦筋，按着安排去做就可以了。雖然要做的時候我不介意去做，但所有事情都不是我選擇的。的確，如果讓我自己選擇，我也會選不參與。要完成媽媽安排的所有活動，已佔了我全部的時間。有時，我也會嘗試問自己，有什麼事情會令我感到開心，但每次都想不出來。」

想不到，校長竟然讚賞我：「荳荳，雖然你對媽媽鼓勵你參加的活動沒有感到太大興趣，但你也願意嘗試，並且不斷進步，更在各方做到很好的成績。這實在十分難得！」校長問了我很多問題，我發現，原來平日我沒有認真想過自己喜歡什麼，只按着媽媽的安排去做，所以即使做到了好成績，我也不感到開心。校長說，她本來也不知道自己喜歡什麼，反正不知道，所以她什麼新事物都去試一下，慢慢地就總結出自己喜歡的是什麼了。校長跟媽媽說，要給我思考時間，並由我自己去挑選不同的事物去試。試了五六項活動之後，我發現，我很想砌樂高積木，以及作編程。原來，我很多事情都可以做得很好，但真正令我開心的是我自己選的活動。

謝謝校長，我變開心了！動力也增加了！

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第449期]

相關字詞﹕親子筆陣 徐區懿華 窗邊的小荳荳

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