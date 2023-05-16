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副刊
Happy PaMa 教得樂 第449期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：呈分試主題：成語

【明報專訊】一個糅合了中文科基本知識的主題，顧名思義是透過「成語」作為創作中心。同學按照成語的釋義，利用圖畫表現出來，除了要有良好的美術基礎之外，還要充分了解這個成語的含義。大家先不要只從字面去理解圖意，必須作出相關資料蒐集和深入了解，明白其出處或典故，千萬不要「曲解」其意，曾經有同學因誤用「同音異字」來思考，以致「圖」不達意，弄得笑話連篇……

在正式繪畫之前，建議先從草圖開始，參照蒐集所得的資料，透過不同階段的草圖來奠定畫意基礎，直至構思成熟方正式繪畫。由於在考試時，大家都依據相同成語題目來各自構思，故在構思過程中，能夠朝着「精準」的方向反覆改良，成為大多數中的少數，創作出來的圖意便可「脫穎而出」！

建議對應方法

A.現今做資料蒐集實在非常方便，所以大家務必多看不同資料及比較，找出最合適而又符合自己表達能力的作為參考對象。

B.若考試採用相同主題及具備預演時間，切記不可將所得資料搬「圖」過紙，此舉除違反了創作的本意，亦好大可能出現「撞面」情况，成語跟畫意方向雖定，但應以個人眼光和想像重新構思，創作出屬於你的「獨一無二」作品。

C.在構思的同時，必須考慮教師就考試既定使用素材的特性互相配合，才能夠得出最佳效果。以往曾有用木顏色或廣告彩來表達，而較為冷門的「水墨」效果也曾經試過，但無論選用哪種素材，只要反覆練習和多加嘗試，相信在技巧上一定會有進步。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第449期]

相關字詞﹕繪畫 呈分試 成語 童繪遊樂場

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