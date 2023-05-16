親子筆陣．增添父能量：星爸，兒子需要你

星仔在身體、智力、感知、社交能力方面的發展都會出現差異。這些差異可能對他們的學習和成長造成挑戰。星仔極需要爸爸參與他們的成長過程，為可能面臨的不同挑戰提供支持。以下有3個貼士幫助爸爸明白參與星仔成長的重要。

1.擔當學習路上同行者

加拿大的研究發現，育有星仔的爸爸群體往往想犧牲更多公餘時間，投放於星仔的學習生涯，希望為星仔艱辛的前路，提供更多的輔助。爸爸的參與可以提高星仔的學習動機和學習成就，星仔可能因為學習上的困難而受挫折和失落，需要爸爸的支持和鼓勵。爸爸可以幫助星仔建立良好的學習習慣和學習動機，並且為星仔提供所需的學習資源。爸爸還可以提供正面回饋，讓星仔感受到自己的進步和成就。一般的爸爸可能認為照顧兒子到青春期便可以逐漸放手，但接受電台訪問的該名爸爸至今仍努力照顧着年過20歲的星仔，繼續擔當星仔學習路上的同行者。

2.永遠是爸爸最愛的兒子

英國的研究顯示，爸爸的參與可以促進星仔的語言和溝通技能的發展，並且可以幫助他們建立積極的身分認同感。星仔可能因為身體或智力上的差異而感到自卑、無助或不被理解。爸爸可以通過與星仔建立親密的關係，鼓勵他們發揮優點，讓星仔感受到自己被爸爸重視。爸爸可以透過言語、文字、擁抱等，讓星仔知道他們無論如何都是爸爸最愛的兒子，在心理上裝備他們更好地面對挑戰和困難。

3.練習對望 提升社交信心

澳洲的研究指出，爸爸的參與可以提高星仔的社交技能，減少星仔的社交焦慮和孤獨感。爸爸的參與亦有助建立星仔在社會的適應能力。星仔可能因為與同齡小朋友不同而難以融入群體，這會影響他們的社交技能和社會適應能力。爸爸可以幫助星仔學習如何與他人交往，以及如何處理不同的社交場合和情况，例如：一同練習望着對方的眼睛展開對話以示禮貌，讓他們更具自信和積極參與社交活動。

各位爸爸，你的陪伴和參與對星仔的成長十分重要。筆者深信隨着爸爸認識和接納星仔的狀况，會變得更成熟。爸爸能夠對有同樣處境的星仔更有同理心，對於父愛有更深體會，最終爸爸能夠照顧星仔成長，並會為自己和兒子感到驕傲。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第449期]