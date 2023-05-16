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副刊
Happy PaMa 教得樂 第449期

Happy Pa Ma

好去處：馬灣親子餐廳 多元化活動 沙灘旁邊玩邊食 好寫意

【明報專訊】家長帶小朋友出街，想吃餐「安樂茶飯」，並不是想像中容易，皆因小人兒活潑好動，到底有什麼能吸引他們乖乖吃飯、享受與爸媽用餐之樂呢？有餐廳利用地點之利，在沙灘旁設置各式玩具，還提供好玩又好吃的兒童餐，叫爸媽吃得放心，小朋友玩得開心！

文：顏燕雯

小模特兒：李思緣

提供沙灘玩具圖書

位於馬灣沙灘旁的意式餐廳Cafe Roma最近完成翻新，除了提供各款意大利菜式，更刻意營造family friendly的飲食環境，讓家長輕鬆帶小朋友用餐。一系列多元化親子活動配套，包括提供多款沙灘玩具的戶外沙灘遊樂區、中英繪本及兒童圖書、顏色筆及畫紙、桌面玩具等，全部給客人免費借用，讓小朋友可以開心用膳。

小廚師和小機師玩味餐具

此外，全新推出的兒童餐特別選用Marcus & Marcus的創意玩味餐具套裝，分別有小廚師和小機師兩款主題造型——迷你夏威夷薄餅套餐配上小廚師餐盤，「平底鍋」造型碗中放入了新鮮蔬菜及水果，旁邊的「烤爐」則加入了是日甜品；白汁雞肉車輪粉則以小機師餐盤盛載，有如在駕駛飛機呢！而小朋友更可升級享受Mövenpick雪糕球（另加$30）。據知餐廳亦將於稍後的周末及假期設置棉花糖機及其他親子活動，讓小朋友有更多好玩新玩意呢！

兒童薄餅工作坊

跟廚師學做薄餅

餐廳亦為小朋友舉辦兒童薄餅工作坊，讓他們擔任小廚師親身體驗製作薄餅的過程。在廚師指導下，他們可藉着搓揉麵糰、選擇配料等步驟訓練小手肌協調度。而在等候焗薄餅期間，餐廳更派出工作人員與小朋友共讀薄餅主題的繪本，讓他們更了解有關薄餅的特色及趣事！參加工作坊的小廚師可獲贈專屬的廚師帽及圍裙套裝，完成後除了可即場品嘗他們自製的薄餅，也可獲頒發證書一張。

工作坊詳情

收費：每名小童$350（包括薄餅材料、果汁一杯、證書、廚師帽及圍裙套裝）

工作坊時間：約1小時

名額：4位起可自組工作坊，可聯絡餐廳查詢（電話同下）

INFO

Cafe Roma

地址：珀麗灣臨海廣場地下7至8號舖

營業時間：周二至四上午11:30至晚上10:00，周五上午11:30至晚上10:30，周六上午11:00至晚上10:30，周日及公眾假期上午11:00至晚上10:00

預訂及查詢：3446 1226

[Happy PaMa 教得樂 第449期]

相關字詞﹕親子 薄餅工作坊 意式餐廳 馬灣沙灘 馬灣 好去處

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