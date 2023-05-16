自學闖新天：遭校園欺凌 寫小說出繪本建自信 懼學少女「在家自學」走出陰霾

文︰沈雅詩

場地提供︰Aura Music Studio

生於小康之家的獨生女Jenny，一直是父母的掌上明珠，她亦是學校的高材生，深得教師的疼愛，沒料到這個幸福小女孩升上高小後，卻遇上一班欺凌者，從此由天堂跌落地獄，幾乎粉身碎骨。「我性格有點害羞，但初小時，和同學也相處融洽的，所以，我一直都很喜歡上學。直至升上五年級，轉了班，有幾個同學經常欺負我，加上課業壓力等等因素，才開始害怕上學。」

心理壓力逼出腸胃炎徵狀

那時年紀小小的Jenny，不懂得開口求助，但身體卻不斷發出警號，媽媽佩玲憶述：「她經常有腸胃炎的徵狀，例如肚痛、肚瀉、想嘔，亦容易頭暈、發燒。最初我以為Jenny在學校沒有勤洗手，又或是身體孱弱，所以容易感冒生病。直至有一次，她因為發高燒和嚴重肚瀉入醫院，做了全身檢查都找不出有什麼不妥，主診醫生忽然問我：『你女兒是否有很大壓力？抑或在學校出了問題？』經他這樣一問，我才開始有頭緒，究竟一切是否源於心理呢？」

原來Jenny為了不讓父母擔心，從來沒有在他們面前流露半點負面情緒，她努力如常做一個討人喜悅的好孩子、好學生，「但其實當時我經常失眠，亦有躲在房間哭泣和發脾氣」。Jenny一心以為小學畢業後便可逃離夢魘，卻忘了自己讀的是「一條龍」私校，那班欺凌者跟她一樣原校升上中學部，在人和事都沒有改變下，加上校方無正視問題，Jenny終於在中一時「爆煲」，並且被精神科醫生確診患上懼學症。

轉校無幫助 拿着校服打顫

「最嚴重時，她驚恐得連房門也踏不出，完全無法接觸外界，就連想帶她去見輔導員都不行，只能透過視像會面。」佩玲說，由於當年很難中途轉校申請插班，Jenny很不容易「捱」完中一，才能轉到另一所學校，但情况依舊沒改善，縱使後來再轉至第三間中學，她始終無法克服上學的恐懼。

回想這3年的重讀中一生涯，Jenny坦言能夠真正進入課室上課的日子寥寥可數，「很多時候，所謂上學，只是去社工室坐，或在校園四處逛，入課室的次數是很少的。印象最深刻一次，是我戰戰兢兢入了班房，但實在太驚慌，結果在全班同學面前痛哭」。

聽着女兒細訴那段黑暗歲月，佩玲的心仍然隱隱作痛。「有好幾年，我們跟女兒不斷拉鋸，莫說爸爸，就是我作為媽媽，都不容易去理解，究竟穿一條校服裙有多難？為什麼她會做不到呢？看到她拿着校服全身顫抖的樣子，我很心痛，也不明白，為什麼一個如此乖巧的小朋友，會落得如此田地？」

最終在2017年，一家人下了一個決定——在家自學。「我們跟心理學家、輔導員商量過，大家都認為，既然Jenny已經努力嘗試過3年，但都不成功，那就不要再糾纏了，不如在家自學。」佩玲說，教育局既沒有阻止也沒有支援，待Jenny年滿15歲，更結束跟進，「當時我們也沒有請專人來教她，因為Jenny很害怕『老師』，所以，純粹是她有興趣什麼題目、想學什麼，就自己去看、去研究」。

脫離教育制度感迷惘

猶幸從小到大，Jenny也是一個很自律自覺的人，亦很喜歡發掘新事物，因此自學對她來說，不算太困難，父母也完全放手，不為女兒添加任何壓力。那麼，這種自學模式，豈不是很理想嗎？佩玲卻搖搖頭。「脫離了教育制度，我們很無安全感的。Jenny也曾迷惘地問我們，她下一步會怎樣？但我和丈夫也答不出，一來我們自己未經歷過在家自學，二來香港也不盛行，身邊無朋友有這方面的經驗。這樣一家人又衍生出另類的壓力，覺得一切也很不實在」。

Jenny也認同媽媽所言，從來沒有感到輕鬆過，「在家自學，我學會了什麼，怎樣去告訴人呢？誰相信我懂？沒有認可學歷，將來我可以做什麼工作？有人肯聘請我嗎？這種不知怎算好的心態，也維持了很久」。

機緣巧合接觸中文寫作

恍如置身漆黑隧道、看不見盡頭的Jenny，其間一直透過寫作去抒發情感，沒料到，上天就藉着她的創作天賦，給她打開一扇窗。在機緣巧合下，Jenny認識了一名非常有心的文學雜誌社創辦人，並以「小助手」的身分，隨他到不同學校舉辦中文寫作班，「估不到我會用這個身分重新踏入校園，也很感激他讓我作旁聽生，這亦是我其中一個自學方式」。

獲獎如強心針 出繪本鼓勵人

2019年，Jenny更在一個小說創作比賽中奪獎，這個獎項，猶如一劑良藥，把她起死回生，「因為得了獎，主辦單位把我的作品輯錄在一本小說集內，我很開心。我覺得自己是從那個時候開始，自信心慢慢提升，情緒也逐步改善」。

揮別憂鬱絕望的日子，Jenny重新與外界接軌，她半職做鋼琴教師、補習導師之餘，在去年9月，更展開大學生生涯，「我現在於都會大學兼讀中國語言及文學文學士課程，如果進度理想，有望兩三年內可以畢業」。

雖然兜兜轉轉，走過不少冤枉路，但Jenny慶幸自己最終找到出路，遂決定把這段歷煉化成繪本《我是怪狐狸嗎？》，藉以鼓勵一班仍身陷迷陣的同路人。Jenny透露，此書講述一隻天生單純，不像其他狐狸般機智、貪心和狡猾的「怪狐狸」，牠因為被同伴排擠，於是孤身離開族群，獨自尋找容身之所，途中遇上一隻樂天知命的巨熊，令「怪狐狸」有所頓悟，明白到自己是獨一無二的，毋須被世界定型，「我曾經也覺得自己是群體中多出來的一個，因為我跟其他人，總是格格不入。但現在我卻領悟到，其實每個人都有獨特的一面，總有值得欣賞的地方，開心活出自己就是了」。

[Happy PaMa 教得樂 第449期]