南投文藝深度行 住雅致「宿舍」歎古早冰磚

如果要形容南投中興新村的第一印象，我會說那裏似是個充滿藝文氣息的「錦綉花園」！地方非常特別，那曾是台灣省政府的所在地，1955年開始籌建，翌年省政府從台北市遷入辦公，所有公務人員亦居住於此。聽導遊介紹，整個新村參仿英國倫敦「新市鎮」的創建模式設計，屬辦公與住宅合一的田園式行政社區。置身其中，雖然建築物有點破落，但不難發現低密度的房屋規劃有致，到處綠意盈盈，想當年應該是個不錯的生活居所。直到1999年，台灣「廢省」後，住在村裏的人陸續遷出，經過多番轉型，中興新村現在已是台中觀光休閒遊樂點。

工作室自製香草按摩球

為舊社區注入新靈魂，對台灣人來說，從來都是拿手的事。在歷史悠悠的村落裏，一群有心的年輕人結合當地獨有文化，融入文創與藝術的念頭，開創出風格多樣的工作室、民宿、咖啡室、麵包店……先要介紹的是「省府日常散策」，在2層高的房舍裏，匯集了不少中興新村的文化與生活資訊，也可以體驗不少有趣事物，如自製香草按摩球、生態手作明信片，甚至是來一場草地野餐；你亦可以跟他們時租協力車穿梭弄巷，用自在的腳步近距離了解省府的過往風華面貌。不要擔心迷路，因為沿途都有里長隨行解說！

前文提過，中興新村從前是公務人員宿舍。那天，我們一行人去到村內首家合法民宿「小花園夢想生活家」，房舍漆上亮眼的蘋果綠，還擺滿了可愛的多肉植物，地方縱然不大，看來卻非常舒適。

宿舍變民宿 老階梯打卡

里長說，往昔房子的大小是依據職位與人數來分配，如果房舍有3個窗戶的便是主管級，如果只有2個窗戶，就是一般軍種職位。許多房子外面都建有樓梯，「一梯兩戶的設計，如此便不互相干擾」。時至今日，這些階梯都已成遊客來訪的打卡位。

來到中興新村，豈能不嘗古早味的東西？村裏的第三市場，舊時是省政府員工消費合作社，設有不同的小商店，經營居民生活基本所需。當中有一間賣冰淇淋的叫「正典牛乳大王」，很有歷史感，店裏氛圍還停留在上世紀五六十年代的模樣。招牌產物是一塊塊的冰磚，有5種口味：咖啡、巧克力、桂圓、花生和牛奶，上下兩片餅乾夾着厚厚的冰淇淋，且還有葡萄乾，有點像雪糕三文治。每個來到的遊客，都抵不住冰涼的誘惑，在現場即買即吃！●

省府日常散策

地址：南投縣南投市中興新村光明二路84號

查詢：fb@省府日常散策

小花園夢想生活家

地址：南投縣南投市光明四路1號

查詢：fb@小花園夢想生活家

正典牛乳大王

地址：南投縣南投市中興新村光榮西路11號

查詢：886 0937 263 985

註：逢周一休息

埔里小巷「傻瓜麵」 活用在地食材

南投埔里，是一個民風淳樸的小鎮。在靜靜的小巷裏，有一家店叫「山里麵」，拌麵與餛飩都是招牌食品；只要把店的名字，在網絡上搜尋，便知它有多人氣。女店主陳渝勳自言是被麵養大的孩子，爸媽一直在埔里經營麵店，賣的是一碗碗美味無華的「傻瓜麵」。台灣人口裏所說的傻瓜麵，就是白麵條加入醬油、烏醋、辣油與葱花等作調味的乾拌麵。「一碗麵從第一口到最後一口，可以呼嚕地吃完，那醬汁不僅要香，更要一聞食慾大開，入口後豐富的辛香味層層疊加，一點酸一點微辣，拉出味蕾的高度。」陳渝勳對家裏的麵很有自己想法，打從2019年開始把家裏經營的傻瓜麵逐步轉型。

人氣老麵店創新口味

2022年初，陳渝勳爸媽經營了30年的老麵店正式交棒給女兒，「山里麵」從此以全新面貌登場。年輕一輩點子靈活創新，想為乾拌麵帶來改變與新形象；加上埔里附近出產不少農作物，如茭白筍、百香果、菊花、紅玉紅茶等，於是，變化出精緻的乾拌麵料理來。清新可口的小碟有麻醬龍鬚菜、百香南瓜、涼拌茭白筍；招牌餛飩有鮮蝦／菜肉或一口小餛飩可選；至於麵食，則有辛香的傻瓜麵、麻醬與傻瓜醬混起來的雙醬麵或肉燥飯，我們還多點了魚池有機紅玉冷泡茶和金絲杭菊鳳梨酥。每個組合和細節都充分顯露出在地食材的特色與美味。

把上一輩人的傳統麵食，賦予獨特又有質感的風格，難怪吸引到不少外來遊客慕名到訪。細心一提，山里麵只限周六日開放，想吃麵？不要摸門釘才好！●

山里麵

地址：南投縣埔里鎮東興二街14號

網址：bit.ly/3Mk6Gr1

註：只限周六日營業，可致電或fb私訊訂位

草屯私人美術館藏身山林

毓繡美術館位於南投縣草屯鎮九九峰山下，是一座以當代寫實美術為研究主軸的私人美術館，由企業家侯英蓂、葉毓繡伉儷出資興建。它與市區裏的美術館不太一樣，這裏人流稀少，周遭被山脈綿延圍繞，反而有種出塵的寧靜。

免費入場須預約

許多美術館的建築本身也是藝術！毓繡美術館由台灣建築師廖偉立設計，採用清水混凝土、木構與玻璃帷幕等材質，希望讓它藏身山林之間，不過分搶去山脈與天空的顏色，亦希望欣賞者把所有目光回歸自然，低調的美全部體現在建築之上。也因為建築優秀，它在2016年曾獲台灣建築首獎。展區內是禁止拍攝的，所有展品會不定期變換，水準極高。可免費入內參觀，須網上預約。●

毓繡美術館

地址：南投縣草屯鎮健行路150巷26號

網址：www.yu-hsiu.org

文：陳卓君

協力：台灣觀光協會香港辦事處、中華航空、長榮航空

美術：劉若基

編輯：朱建勳

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