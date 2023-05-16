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保養貼士：宜清水手洗 忌用柔順劑

【明報專訊】真正具備防水或阻水功能的外套，售價較高，保養上自然要更加小心。

專用洗衣品：穿著防水外套作戶外活動，風吹雨打、大汗淋漓或走過密林地帶，都很容易弄污外套，穿著後需要好好清洗。The Overlander市場及推廣經理Sarah強調，用家絕對不可使用柔順劑，洗衣粉或洗衣液亦應盡量避免，「由於不知道洗衣產品或柔順劑內含有哪些化學物質，它們有可能會損害衣料上的塗層或薄膜，又或因無法完全洗走這些化學物質而堵塞衣料上的細孔，影響排氣效能，所以最好盡量只用清水浸泡及搓洗」。如擔心洗得不夠乾淨，她建議可購買專用洗衣液，但由於不同品牌所使用的編織技術或防水薄膜物質不一，所以應購買官方推出或建議使用的洗衣產品。

防潑水補助：採用防水塗層的產品難免會因摩擦或清洗得多，影響防水或防潑水效能，香港理工大學時裝及紡織學院副院長及副教授Joanne建議可參考官方指引，定期為外套使用潑水補助劑。她說最好使用官方推出的產品，才能避免堵塞排氣孔問題。市面上一般應用於雨傘表面或鞋面的防潑水噴劑都以矽（silicon）為物料，或多或少影響透氣效能。

手洗風乾：雖然防水外套一般都標明可以放進洗衣機清洗，但Sarah建議調低旋轉速度，以減少高速摩擦對防水塗層的影響；最理想是先用清水浸泡外套數小時後再用手輕揉搓洗。另外，高溫會破壞防水薄膜或塗層，以及令防水密封膠貼脫落，所以除了不應以熱水清洗，亦不能高溫烘焗，洗衣後放陰涼處風乾即可。●

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