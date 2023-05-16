塗層+密封膠貼+防水拉鏈 防水外套擋雨滴水不入

香港理工大學時裝及紡織學院副院長及副教授葉曉雲（Joanne）解釋，市面上的防水布料一般可分為防潑水（water repellent）、抗水（water resistant）及防水（waterproof）3種，雖然同樣被稱為防水布料，但實際上其防水效能卻有很大差別，例如前者只適用於下毛毛雨的環境；後者的防水在傾盆大雨下也能阻止雨水滲透。她表示但凡不會吸水的物料本身已具備防潑水效能，布料纖維織得愈密，防潑水效能也會愈高，「如果要再提升防水性能，就要在布料上多做一些工序，例如加上防水塗層（coating）及使用更緊密的織法等」。

布料纖維愈密 防潑水效能愈高

Joanne說要做到滴水不入並不困難，例如一件聚氯乙烯（PVC）塑膠雨衣已可完全防水，但問題是它並不透氣，無法排走人體蒸發出來的水分，所以穿著後身體仍會因水氣而感到濕及不適，實用度不高。「市面上有戶外運動用品品牌推出的防水專利技術，便勝在可以阻擋水分滲入之餘，還可讓水蒸氣排出。」她以GORE-TEX的專利防水透氣薄膜技術為例，薄膜的表面有很多比水珠更微細的孔，可完全阻隔雨水滲入，但這些小孔的面積又比蒸氣分子大，因而從身體蒸發的水氣便能通過這些小孔排出，同時做到防水及透氣。The Overlander市場及推廣經理Sarah說，由於這種專利技術製作成本高，若產品標明採用GORE-TEX專利技術的防水外套，售價幾乎都由千多元起跳。不過，生產商或會推出採用不同級別防水技術的產品，同樣以GORE-TEX為例，品牌還有另一個稱為GORE-TEX Infinium的技術，它的主要賣點為其擋風效能及輕巧，但並不能做到完全防水，消費者在購買前便要先做功課，了解一下品牌不同技術。

防水系數愈大 防水能力愈高

以往在挑選防水外套時，消費者或會查閱產品上的規格數據，例如生產商在標籤上列出的防水系數值，Sarah說：「業界一般會以mmH2O表示防水能力，即每平方毫米衣料可承受的水壓，數字愈大，防水能力愈高（見右表）。」不過，她亦補充，由於生產商的實驗環境並不一致，因此列出的數據未必能完全反映衣物的防水效能，只能作為參考；再加上現時愈來愈少生產商會標明防水系數，所以消費者如要購買完全防水的外套，一般只能相信品牌的技術及商譽，例如GORE-TEX、Pertex及Xpore等品牌的專利防水技術便有一定保證。另外，Joanne及Sarah說消費者也可用肉眼檢查外套的構造，推斷是否有標榜的防水能力。

人造纖維物料：應採用人造纖維物料而非棉質，因人造物料如尼龍、聚酯纖維都不會吸水，本身已具備跣水效能；衣料纖維的編織亦要夠緊密，或表面看似做了一層鍍膜，才可阻擋水分滲透。

防水加工：除了衣料必須防水，亦須留意衣料的縫接位或拉鏈是否有防水能力，例如生產商會於外套所有縫接位的內部加上密封膠貼（seal tape）、選用具防水效能的拉鏈等，否則就算衣料防水，雨水也能通過這些部位滲入。Sarah說如果外套不具備防水能力，生產商按理不會加入這些工序，因為這必然會增加成本，所以如有這些配套，一般都擁有高防水效能。

日常穿選防潑水 登山宜揀高規格

Sarah又提醒未必一定要買最高防水級別的外套，反而應該先想清楚自己的主要用途，「如果大部分時間在市區穿著，或只屬於去旅行時的後備衣物，由於不會長期身處戶外環境或在大雨下行走，所以一件防潑水或抗水外套便已足夠，捲摺後亦較容易收藏」。相反如準備上富士山，由於登山時間長且山上天氣變化大，因此她建議應選購一件高規格的防水外套，在惡劣天氣環境下可隨時保命。如果預算較多，還可考慮購買輕量化的外套，始終長時間登山要揹很多裝備，負擔小一點自然更輕鬆。●

● 知多啲

透氣能力看兩數值

雖然並非所有生產商都會列出透氣指數，但Joanne建議消費者可留意兩項代表外套透氣程度的數值，即透濕率（water-vapour transmission rate，WVTR）及水氣阻力（water-vapour resistance，RET）。

透濕率 數值愈大愈佳

一般會以g/m2‧24hrs來表示，即每平方米布料在24小時內可透出多少克水蒸氣，數值愈大代表透氣能力愈好，數值達10,000g/m2以上便有不俗透濕能力。

水氣阻力 13或以下不俗

指濕氣穿透布料材質的阻力，功能外套的數值一般為0至30或以上，數值愈低愈透氣，如數值在13或以下便代表有不俗的透氣能力。●

文：周群雄

美術：鍾錦榮

編輯：梁小玲

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