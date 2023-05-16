燕窩蛇湯燉節瓜 清甜飄花香

蛇肉本身滋補不燥，低脂肪，低膽固醇，味如雞肉般帶甜味。四季芬芳主理人吳卓芝（Gigi）特別設計了燕窩蛇湯燉節瓜盅，先以蛇骨、雞肉、豬肉等熬煮半日成為蛇湯；挖去節瓜瓤，再釀入帶子、蝦仁、瑤柱，加入生熟薏仁、燕窩等一同放入燉盅，燉煮3小時。打開蓋後，飄來淡淡花香，原來Gigi上菜前特意加入玫瑰花瓣及菊花瓣以提升香氣。蛇湯不如蛇羹般濃厚，反而是如雞湯般鮮甜清鮮，加上燕窩及生熟薏仁豐富口感，據稱能祛濕消暑。另外燉湯可配上炒至粒粒分明的臘味粒蟹肉蛋白炒飯，在陳皮絲加持下，帶來獨特芳香外，亦能減低臘味的油膩感，是頗清爽的配搭。

千層酥皮藏蛇羹肉凍 五色點心養生

鍾情蛇羹的老饕，不妨試試其變奏版的太史蛇羹酥，鬆化的千層酥皮包着用蛇羹製成的啫喱肉凍，酥皮香脆，層次分明，一口咬下，餡料保留蛇羹的原汁原味，將其老舊形象來一個大翻新，別有一番風味。

店中的點心做得相當出色，五色點心亦見驚喜。中醫有五色入五臟養生之說，Gigi利用綠、紅、黃、白和黑共五色做出養生點心。先有平肝的菊花蝦餃，餃皮特別加入菊花粉調配出淡淡的金黃色澤，鮮蝦帶着菊花的清香，鮮甜可口。外表白色的太子參帶子餃，餡料中加入了太子參粉，帶獨有的甘味，與清甜帶子相當合拍，吃過後甘香的餘韻久久不散，十分特別。●

四季芬芳

地址：沙田新城市廣場三期3樓363A號舖

查詢：3108 2196

註：價錢另加一

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