實心實意：盪輪椅韆鞦刺激感官 助長者復康

改善情緒 協調肌肉

鳥語花香的環境，加上共融設施，長者可親近大自然，體驗無障礙設施！需坐輪椅或長期卧牀的長者可乘坐「輪椅韆鞦」，一邊盪韆鞦，一邊感受陽光與微風拂面。輪椅韆鞦不僅是一種玩樂設施，更可提供感覺統合治療的感官刺激。「感覺統合」指神經系統處理身體接收到的感覺刺激，再於腦幹部位作統合、分析及處理的整個過程，而鞦韆可提供不同的感官刺激，包括視覺、聽覺、前庭平衡覺、本體覺等，以維持感官系統功能，可助長者提升感覺處理能力，從而改善情緒、空間感、大小肌肉能力協調，維持認知能力及增強溝通動機。

這是靈實蠔涌頤養院暨長者日間護理中心將會帶給長者的全新體驗，中心預計於今年7月投入服務。部分長者因行動不便而甚少外出，中心大樓設有5個主題室外「綠洲」，老友記可使用不同裝置參與各類活動，如感官訓練及園藝治療等，長者可在寬敞戶外空間作復康活動，增加復康療效。

電子系統 提高健康管理效率

善用樂齡科技是現今不可或缺的大趨勢，新世代長者對護理服務有更高要求，希望擁有更大的自主權，打破長者院舍限制。世界各地長者院舍積極與不同機構及學校合作，研發各類用品，如陪伴機械人、智能牀及自動如廁機等，幫助提升服務效率及長者生活質素。科技只要與專業的護理服務配合得宜，便可為長者提供更有人情味的護理服務。

靈實胡平頤養院採用電子化健康管理系統，詳列每名院友個人紀錄，連洗澡、轉身等照顧都一目了然，護理人員可即時了解院友健康狀况，從而得知院友的特別需要，包括吃什麼餐、是否需要戒口、有沒有扶抱需要、下次覆診時間等。這個電子化系統不但方便使用，更提高健康管理效率，大大減省護理人員交更的程序和時間，溝通更直接清晰。這個系統也可以為院友提供更佳的護理服務排程，讓長者有受尊重和有自主的感覺，增加管理的成效。

文：袁麗華（基督教靈實協會長者服務主管）