明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

實心實意：盪輪椅韆鞦刺激感官 助長者復康

【明報專訊】大家都嚮往自由自在、無憂無慮的退休生活。但年紀漸長，身體機能逐漸衰退，甚至因病長期臥牀或坐在輪椅上，沉悶地過日子。近年不少院舍尋求突破傳統思維，或借助科技發展，希望長者享有舒適居住環境，關心他們身、心、社、靈需要，讓他們好好享受晚年生活，頤養天年。

改善情緒 協調肌肉

鳥語花香的環境，加上共融設施，長者可親近大自然，體驗無障礙設施！需坐輪椅或長期卧牀的長者可乘坐「輪椅韆鞦」，一邊盪韆鞦，一邊感受陽光與微風拂面。輪椅韆鞦不僅是一種玩樂設施，更可提供感覺統合治療的感官刺激。「感覺統合」指神經系統處理身體接收到的感覺刺激，再於腦幹部位作統合、分析及處理的整個過程，而鞦韆可提供不同的感官刺激，包括視覺、聽覺、前庭平衡覺、本體覺等，以維持感官系統功能，可助長者提升感覺處理能力，從而改善情緒、空間感、大小肌肉能力協調，維持認知能力及增強溝通動機。

這是靈實蠔涌頤養院暨長者日間護理中心將會帶給長者的全新體驗，中心預計於今年7月投入服務。部分長者因行動不便而甚少外出，中心大樓設有5個主題室外「綠洲」，老友記可使用不同裝置參與各類活動，如感官訓練及園藝治療等，長者可在寬敞戶外空間作復康活動，增加復康療效。

電子系統 提高健康管理效率

善用樂齡科技是現今不可或缺的大趨勢，新世代長者對護理服務有更高要求，希望擁有更大的自主權，打破長者院舍限制。世界各地長者院舍積極與不同機構及學校合作，研發各類用品，如陪伴機械人、智能牀及自動如廁機等，幫助提升服務效率及長者生活質素。科技只要與專業的護理服務配合得宜，便可為長者提供更有人情味的護理服務。

靈實胡平頤養院採用電子化健康管理系統，詳列每名院友個人紀錄，連洗澡、轉身等照顧都一目了然，護理人員可即時了解院友健康狀况，從而得知院友的特別需要，包括吃什麼餐、是否需要戒口、有沒有扶抱需要、下次覆診時間等。這個電子化系統不但方便使用，更提高健康管理效率，大大減省護理人員交更的程序和時間，溝通更直接清晰。這個系統也可以為院友提供更佳的護理服務排程，讓長者有受尊重和有自主的感覺，增加管理的成效。

文：袁麗華（基督教靈實協會長者服務主管）

相關字詞﹕護理 長者 院舍 實心實意 輪椅韆鞦

上 / 下一篇新聞