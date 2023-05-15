明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

好zone動：3A訓練 幫助強化臀大肌

【明報專訊】當要改善下肢力量，提升運動表現，大家都會聯想到訓練腿部肌肉，例如股四頭肌、膕繩肌及小腿等，然而臀部肌肉往往容易被忽略。

人體下肢其實是一組環環相扣的結構，好似一條鏈一樣，一環扣一環，醫學上形容為下肢運動鏈，當中盆骨、髖關節、大腿、膝關節、小腿和足部連接着。由此可見，下肢並非單純腿部，髖關節及盆骨都是不可忽略的一部分。

盆骨力量不足 致腰背下肢痛

為什麼要強調髖關節及盆骨呢？盆骨是連接下肢運動鏈及軀幹的重要部位，假若盆骨不穩定或力量不足，有可能造成腰背痛及下肢痛症。要保持髖關節及盆骨穩定，是很依賴周邊的肌肉力量，當中包括臀大肌。

提到臀大肌很多人都會聯想到「蜜桃臀」，但訓練臀大肌除了可以改善外形，還可以加強支撐盆骨和周圍的組織。

一般深蹲訓練都能夠強化臀大肌，可是有些朋友訓練時感覺不到臀大肌用力，這可能與肌肉募集（muscle recruitment）不夠有關，以下這個動作能夠隨時在家訓練，募集更多臀大肌，更直接地改善肌力。

■3A訓練

準備動作：

1.趴下，可放一個枕頭在胸部下

2.屈膝90度，兩腳跟輕輕貼着，大腿、小腿和腳板形成3個A字形態

3.兩膝放鬆，貼着地墊

訓練動作：

1.兩膝慢慢地同時間抬起

2.抬膝時，兩腳跟仍貼着，不要變形（圖）

3.抬至兩膝離地即可，毋須太高

注意事項：

1.注意呼吸，用力時呼氣，不要閉氣

2.兩膝不要抬得太高，否則容易用錯腰力

運動期間如有不適，應馬上停止，並尋求專業意見。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：周錦浩（註冊物理治療師）

相關字詞﹕盆骨 蜜桃臀 肌肉訓練 臀大肌 下肢訓練 周錦浩 好Zone動

上 / 下一篇新聞