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健康

兒言自得：呼吸道合胞病毒乘虛而入

【明報專訊】近來呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus，簡稱 RSV）大出風頭，不論私家診所或公家醫院，都多了許多RSV病童。本來RSV是常見的呼吸道病毒，尤其喜歡感染幼童。在西方，RSV感染多發生於冬季，香港反而在夏天的發病率較高，但整體來說是全年無休的疾病。RSV感染在新冠肆虐期間大幅減少，原因當和學校停課、戴口罩、社交距離，以及父母注重小孩個人衛生有關。新冠疫後復常，學童重回校園，同時可以脫下口罩以真面目示人，可以和同學「攬頭攬頸」，蟄伏了3年的RSV病毒馬上乘虛而入，趁着大部分兒童數年未曾接觸過病毒，缺乏對RSV的免疫能力，RSV疫症迅即爆發，並且病情較以往嚴重。歐美比我們早復常，復常後爆發新冠、流感、RSV的「三料」疫症（triplendemic ），看來我們也會步其後塵。

對兒科醫生來說，RSV感染是西諺所說的「麵包與牛油」（bread and butter），即常見個案。當年在醫院當前線醫生時，每天接收至少數名患RSV感染的病童，曾有前輩教路：兒童患氣喘，兩歲以上多是哮喘，兩歲以下多是RSV支氣管炎（bronchiolitis）；這當然是兒科呼吸道疾病的簡化版本，但也相當程度上反映了實况。

科學家在1956年首次在猩猩身上發現RSV病毒，翌年已證實它可以感染人體，隨後更發現它是幼童支氣管炎及肺炎的主要原因。我在上世紀70年代出道時，香港醫學科技還未有能力驗明病毒的身分，病房接收到有呼吸急促徵狀的幼兒，只要聽診胸肺發覺有支氣管收縮衍生的喘鳴（wheezing），都會當作RSV支氣管炎來治療。要是病童病况嚴重，尤其是發高燒，那便可能是併發了肺炎。

昔日「冰氣帳幕」、「皇帝椅」 助病童呼吸

當時沒有什麼特效藥治療RSV支氣管炎。為了讓病童呼吸到濕潤空氣，令氣管裏的痰涎變得稀釋容易排出，當年的做法，是用一個透明塑膠製的帳幕蓋着整張嬰兒牀，帳幕有喉管連着一個放滿冰塊的鐵箱，鐵箱另有喉管接駁病房裏的氧氣喉；氧氣閥打開後氧氣便通過冰塊進入帳幕，很快帳幕裏便水氣瀰漫，白茫茫的一片，內裏的病童變得若隱若現。這霧化冰塊的方法令護士難以觀察病童狀况，帳幕裏的溫度也可能令病童失溫。後來發覺太潮濕的環境會助長一些嗜水惡菌滋生，這「冰氣帳幕」到1990年代終於受到淘汰。

為了幫助患支氣管炎的病童呼吸得順暢一點，把他們由平躺轉為半坐姿也是辦法之一。若病人是成人或大一點的兒童，加多一兩個枕頭支撐背部便成，但這方法對於幼兒，尤其是在只有數月大的嬰兒身上卻不管用。幸好當年流行一種嬰兒椅，設計和現在的嬰兒汽車座椅（car seat）差不多，不過是便宜的塑膠製品，比car seat划算得多，嬰兒坐在上面，好奇的兩邊觀望，很有點顧盼自如的風範，病房上下都叫這嬰兒椅為「皇帝椅」。近年醫院病牀多電動化，或躺或坐只需按掣便成，成人或「大」兒童已毋須倚靠枕頭，「皇帝椅」也不多見了。

到了今天，RSV感染的治療仍然沒有多大進展。雖然有藥物可能紓緩症狀，但仍有許多爭議，專家建議只應用於本身免疫能力低下的嬰兒。看來病毒仍是人類現在和將來的大敵。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

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