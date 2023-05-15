碌落牀 「蟻爬腳」 尿牀 睡眠奇案藏隱疾

你可曾試過在睡夢中碌落牀？或每晚躺下來，雙腿好像有很多螞蟻爬來鑽去，麻癢不適呢？甚至在睡覺時「不小心」遺尿？以下3宗個案，事主在睡覺時各有古怪經歷，究竟純屬意外、心理作祟，抑或是病態？且由香港中文大學醫學院精神科學系副教授陳詠欣一一解答。

奇案1︰撞鬼似的 碌落牀

50多歲陳先生（化名），沒有長期病患，每晚一躺上牀就可以「秒睡」。然而陳先生近兩年卻經常在睡覺時發生離奇事件——碌落牀！「試過5、6次了，有2次及時被太太抓着，但其餘幾次就真的跌了在地，幸而每次都只是輕微擦傷手腳，沒有大礙。」陳太則形容，每次丈夫都好像「撞鬼」般，睡到半夜突然大吵大叫，之後便跌下牀。陳先生認為自己是發噩夢「嚇親」，只是扎醒後便記不起夢境了。

拆解︰或柏金遜症先兆

陳詠欣表示，成人透過生活經驗，建立起睡眠安全意識，所以不會像小朋友般，因在牀上鑽來鑽去而跌落牀。而且成人對牀的大小有概念，睡覺時會避免躺在牀緣位置；亦有較高警覺力，即使已進入夢鄉，但當感到手腳懸在牀外時，會馬上有意識地縮回來。所以成人相對於小孩子，跌下牀的機率較小。但陳先生已有5、6次相關經歷，就值得關注。

據陳先生描述，每次跌下牀都因為發噩夢，即是說，當時他正處於快速眼動睡眠（rapid eye movement, REM）的睡眠周期。理論上，這時全身肌肉最放鬆，即使在夢境中有跑、跳、叫等動作，在牀上應該仍然表現安靜。然而，若是患有快速眼動睡眠障礙症（REM sleep behavior disorder, RBD）的病人，即使在REM階段，肌肉都沒有完全放鬆，因此會隨夢境做出一些複雜動作或發出聲音。陳詠欣表示，「我有一個病人，發夢被人搶袋子，於是出盡力想扯回來，怎知他其實在扯着太太的頭髮」。

RBD病人也較容易產生一些動作激烈的夢境，例如跟別人爭吵或扭打、被鬼或動物追趕等，約有三至五成病人會在睡覺時自傷，例如跌下牀、撞牆等。RBD患者以男性較多，好發年齡約60歲以上。雖然陳先生只有50多歲，但仍建議他接受多導睡眠圖測試，包括使用腦電圖記錄他睡眠時腦電波的活動，以及透過肌電圖，檢查他在REM階段中肌肉張力有無增加，以確定是否患有RBD。

之所以不能夠忽視RBD，是因為愈來愈多數據顯示，RBD似乎是神經退化病的前期階段，尤其跟柏金遜症關聯最密切。「柏金遜症患者之中，超過一半有RBD徵狀。」病人首要是注意家居安全，假如經常碌落牀，可考慮鋪上軟墊，或直接把牀褥放在地上睡覺。有需要時，醫生會處方藥物，包括褪黑激素或鎮靜劑，有助患者減少發噩夢，以至在睡夢間「手舞足蹈」。

奇案2︰如蟻爬腳 麻癢難耐

梁先生（化名）一直被枕邊人投訴經常「踢被」，弄得大家都睡不好。「我不想的，只是雙腳很不自在，像有螞蟻在爬來鑽去，忍不住要踢腳。」梁先生曾以為是牀單不潔或是皮膚乾燥所致，但即使換了牀單、雙腳塗上很多潤膚膏，不適感仍然存在，「太太說是心理作祟，但我覺得不是，只是無法形容那種麻麻癢癢的感覺」。

拆解︰神經系統病 多巴胺不足

有一種經常被人忽略的睡眠障礙叫不寧腿綜合徵（下稱不寧腿），和事主的情况很相似。陳詠欣表示，「有一名病人，徵狀都頗嚴重，但看醫生時無法具體描述，只說感到痠痛、抽筋、不舒服，總之就是睡不到。醫生便因為他『睡不到』而處方安眠藥，但病人服藥後情况無改善，就擅自增加劑量，結果愈吃愈多後出現夢遊。後來轉介來我們的睡眠檢查室，才知道他原來有不寧腿」。

不寧腿患者在靜止狀態時，常覺得下肢（部分人會伴隨上肢）有一種難以言喻的不適感，坐立不安，必須通過移動或活動雙腳緩解不適。「比較特別的是，此症有晝夜節律，徵狀通常在黃昏、晚間、臨睡前尤其明顯。」

不寧腿並非心理作祟，它可能是一種神經系統疾病，相信與神經傳導物質多巴胺不足有關。雖然到目前為止，未有直接科學數據證明此症會增加患腦退化症的風險；但已知的是，一些疾病例如貧血、缺乏鐵質、甲狀腺病、糖尿病、腎功能衰竭等，都有可能導致不寧腿，所以或需要進一步檢查，尋求病因。醫生會根據病人情况，制訂不同的治療方案。例如是缺鐵性貧血，便可通過補充鐵質來消除徵狀；另外，多巴胺促動劑、鎮靜劑、抗腦癇類藥物，亦可減輕不寧腿患者的不適感。

奇案3︰交際應酬後尿牀

睡覺本來是最放鬆的時間，但梁先生（化名）總是心慌慌，因為他不知道自己何時又「瀨尿」。「這是間歇發生，前年狀態最差時，有1個月試過2次，平均就3、4個月『失手』一次；去年情况好些，全年只瀨濕過1次；今年就最開心，至今都平安無事。」梁先生思前想後，發現自己每次尿牀都在交際應酬後，又或是那陣子身體極度透支，為此他已經戒掉啤酒，也盡量多休息。

拆解︰或尿道炎、前列腺增生

成人繼發性睡眠遺尿症的診斷準則，是指原本能正常控制夜間排尿，但突然1星期有超過2次在非自願情况下尿牀，且持續發生超過3個月。雖然梁先生個案的尿牀次數並不符合確診要求，但為何會遺尿呢？也值得探討。

成人膀胱容量比嬰幼兒大，正常可儲到300至400毫升尿液，加上機能成熟，身體在睡覺時會分泌抗利尿激素，有助腎臟濃縮尿液，減少尿量。但以下情况可能會造成影響︰

1.睡前飲很多水或利尿飲品，又或是本身是糖尿病人，需要服食利尿藥物，都會導致晚上產生很多尿液

2.假如膀胱很敏感或過度活躍，會增加遺尿機率。這情况常出現在尿道炎病人，又或者是長期受便秘困擾的人士

3.正常成人尿急時會醒來去廁所，但有些人受酒精或鎮靜劑類藥物影響，會較難清醒；睡眠窒息症患者較多半夢半醒的狀態，遺尿機率也較高

4.年長男性較常有前列腺增生問題，由於尿道被擠壓，會影響排尿不清，也較容易出現遺尿

假如排除其他病症，會建議臨睡前調整水分攝取，減少飲用酒精及含咖啡因等刺激飲料，並保持良好的生活習慣和體重，都有助改善情况。

文：沈雅詩

編輯：梁小玲

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