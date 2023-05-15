澤星寄語：人才之必要

世界瞬息萬變，新興傳染病和各種威脅人類健康的因素仍然存在，我們實在無法鬆懈，必須繼續吸納各方人才，為應對未來的挑戰作好準備。為此，我們數年前已制訂計劃，期望於2027年港大醫學院140周年院慶前，招聘140名教研人員加盟，尤其在生物醫學工程、神經科學、個人化醫學及大數據、綜合醫學等範疇，提升我們的教學與研究能力。這些都是極具發展潛力，甚至足以主導未來醫學發展的領域，對保障人類健康至關重要。我們十分期待新同事加入，一起探索這些新的發展方向，竭盡所能守護民康。

外訪推廣 吸引外地醫護專才

可惜一場新冠疫情擾攘了3年多，使我們的工作進度不得不放慢。猶幸疫情終於穩定下來，同事也加緊籌備招聘工作，並將舉辦一連串外訪活動，希望吸引外地的醫護專才加入我們。我剛於4月中率團到美國參加學術會議，順道推廣醫學院的工作機會。同事亦計劃馬不停蹄到訪內地、英國及澳洲，尚有更多國家和地區仍在安排。

想起當年自己在蘇格蘭學醫，畢業後在當地從事臨牀和研究工作也有一段日子，若非適逢港大醫學院有空缺，並得到教授舉薦，我也未必有機會回到香港服務。我知道目前也有不少香港學生在世界各地學醫或從事教學和研究，希望這次招聘計劃可以提供機會，讓有志服務香港的畢業生回來工作。同時，更希望在外地的畢業生和專業人才可以把握這個難得的機會。此外，香港素來是個海納百川的國際都會，我們當然歡迎外籍專家加入，互相交流，一起進步。

在全球招聘如火如荼的同時，我們亦不會忘記盡心服務醫學院的同僚。他們一直以守護民康為己任，無論情况多麼嚴峻，始終緊守崗位，以專業知識及同理心為醫學院及社會作出貢獻。我十分感謝同事的付出，亦將竭盡所能，給予他們所需的支持，讓他們繼續努力，保障市民健康。

經過3年社交距離限制，我們都深明相聚的可貴。因此，同事也會乘外訪之便，舉辦活動讓在外定居或工作的校友和舊同事聚首一堂。聽說在澳洲，已有至少兩名退休教授報名參加校友活動，同事都非常雀躍，期待跟他們敘舊。

「人才」對於醫學院的發展固然重要，其實人與人之間的合作精神和長久情誼更值得珍惜。不少畢業多年的學生或退休多時的教授，對港大醫學院仍然充滿熱情，積極支持我們的各項活動，總是令我既感激又感動。我想，這份真摯情感，才是鞭策我們不斷進步的真正動力吧！

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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