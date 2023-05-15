情緒失控 間歇性暴怒症 路怒發作 瘋狂駕駛

路怒，又稱路怒症，在西方國家是常用詞彙，香港則較少用，用來形容開車時出現的急躁行為，常被歸入為「危險駕駛」的一種。路怒，是否病態？

2018年2月10日，釀成19死的大埔公路九巴車禍，肇事車長被指遭乘客責罵脫班後，因深深不忿而超速駕駛，終釀成慘劇。法庭最終判決19項誤殺、危險駕駛導致他人身體嚴重傷害罪成，判囚14年。法官判刑時斥車長受情緒支配，利用巴士作為「武器」，旨在報復乘客責罵，奪去多名乘客性命。

不滿被cut線 叫囂危駕反擊

精神科專科醫生何浩賢指，路怒是一種在處理情緒能力上出現的問題，「當有人cut線，或別人開車不好，便會覺得被冒犯，跟着作出一些反擊或攻擊行為，如大叫、講粗口、做不文手勢；甚至是侵略的駕駛行為，如追尾或在對方前面時急停，去冒犯或攻擊對方，可釀成交通意外」。

在醫學上未定為病症

精神科專科醫生黃宗顯表示，路怒未在醫學上定為一種病症，但可以是精神問題引發的一種情緒狀况。他引述《精神醫學》一份文獻指出，路怒可由3類原因引發，包括環境、心理及本身精神問題。環境方面，如駕駛者很趕時間卻遇上塞車，便很易出現路怒情緒；心理因素方面，則可能是一些生活壓力的壓抑，或自身近期發生了一些不愉快事件，將憤怒轉移在開車時發泄出來；另外司機飲了酒或濫藥，也可引致路怒行為。

腦傷後遺 難控制暴力衝動

至於本身精神問題，黃續說，研究指出部分路怒者有「間歇性暴怒症」（IED，intermittent explosive disorder），這是《精神疾病診斷與統計手冊第五版》中破壞、衝動控制及行為障礙的其中一種疾病，即難以控制一些暴力衝動，會重複爆發出來，包括肢體或言語上。引發病人發作的可能只是一件小事，卻演變成嚴重的暴力後果；病人並非有計劃地去作出暴力行為，亦並非為了任何回報，可說是隨機，但往往會嚴重影響其日常生活和人際關係，甚至招致法律後果。間歇性暴怒症患者可能本身腦分泌出現異常，或曾因創傷致腦部受損的後遺症。

何浩賢補充，由於路怒並沒有正式列為一種疾病，故難以統計有多少司機有這問題。不過外國有調查指，約八成人曾遇過有路怒情緒的司機，可見情况普遍。

遇路怒者 退讓避衝突

香港人多車多，道路狹窄又繁忙；加上生活壓力大，會否常常出現路怒司機？黃宗顯指自己日常都有開車，曾遇過一次路怒司機。他回憶說，有一晚在新界一條馬路以正常速度駕駛，其後發現一輛車緊貼尾隨，該車開着強勁音樂，司機又不時大聲叫囂，不停閃高燈；不久後突然切線爬頭開到前面，但又沒有加速離去，而是試圖阻擋着他。黃指該司機明顯有挑釁行為，具路怒特徵。除了這類司機之外，還有人喜歡故意「騷擾」掛着學牌或考牌的「馬路新人」，也很大可能有路怒問題。

如何處理路怒？黃宗顯指出，如自認為可能有路怒問題，就要先了解自身狀况，如當日情緒欠佳就不應開車，飲酒或服藥濫藥就更加不可違法駕駛。另外如預計當天行經的路段會大塞車，不如選擇改道。他又建議正接受治療的衝動控制障礙患者不要開車，如患者拒絕，「我會同病人家屬講叫病人唔好揸車」。至於一般駕駛者則可保持同理心，遇上路怒者，對方可能正經歷不好的事情，又或有其他病症問題，對罵只會令衝突升級，退讓則可避免衝突發生。

放鬆練習 處理「病根」

何浩賢則表示，在處理路怒問題的求助個案時，會幫助對方先做放鬆練習，如深呼吸、放鬆肌肉等，但如當事人本身或因患躁鬱、抑鬱，或間歇性暴怒症，則可能要用處方藥物對付「病根」。亦有些人本身性格對很多事物容易不滿或衝動，他們或因過去一些創傷導致，這便要尋求心理學家輔導，對症下藥。

■路怒成因、特徵及處理

成因

環境：

塞車、趕時間

情緒問題：

生活壓力大、剛與人爭吵、近期情緒欠佳

精神病科問題：

•間歇性暴怒症患者，難以控制暴力衝動、重複爆發

•躁鬱、抑鬱症患者

•腦分泌異常或腦部曾受創

特徵

當在道路上有人切線或開車開得不好，會覺得受到冒犯，繼而作出反擊或攻擊行為，如大叫、講粗口、做不文手勢、響號，甚至尾隨對方或在對方前面時急停，以冒犯或攻擊對方

處理方法

•避免使用塞車道路；預留充裕的駕駛時間，減少因趕時間而急躁

•心情欠佳、疲倦時不應開車

•放鬆練習，如深呼吸及放鬆肌肉

•間歇性暴怒症患者，可尋求精神科幫助，必要時接受藥物治療

•因過往經歷創傷，引致容易衝動或不滿，可尋求心理學家輔導

資料來源：精神科專科醫生黃宗顯、何浩賢

文：楊玉珠

編輯：梁小玲

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