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ways of seeing：倡赤鱲角改建新市鎮 前發展局常秘麥齊光：建人工島不如搬機場

【明報專訊】自中部水域人工島填海方案公布以來，前政府官員、立法會議員、學者與民間組織紛紛提出關注。我們訪問過前運輸及房屋局長張炳良談公共財政負擔，另有前天文台台長林超英以海平面上升為由質疑項目。今次輪到前發展局常任秘書長、香港大學地理系名譽教授麥齊光有話要說，提出與其在人工島填海，不如選址南丫島與長洲之間的水域，放置香港機場。赤鱲角原有用地則改為發展新市鎮，甚至打造成中環以外的副都心、珠江口地區的中心。填海再搬機場聽落天方夜譚，他卻說是think out of the box，容讓這位前高官娓娓道來。

建人工島+北部都會區 遠水難救近火

麥齊光首先表明並非反對填海，事實上以往不少填海項目令香港有所增益，例如西九龍一帶的發展、中環灣仔繞道等。此外，目前置於將軍澳的臨時填料庫存放大量公眾填料，填海可望善用物料，清空填料庫後用地可作其他發展。

填海有其需要，但他在意大規模填海到底有多迫切，以及填海選址是否合適。香港要發展更多土地的理據之一是房屋問題，公屋輪候時間長，劏房未見告別之日，惟人工島填海與北部都會區都是遠水不能救近火。上樓難到底源於供應不足，或是分配不均？麥齊光翻閱政府數據，發現香港2021年有260多萬個家庭住戶，而總房屋單位為290多萬個，高出30萬。「雖然家庭數目增加，但我們的屋都是不少的，這個問題是什麼？就是分配不均，有人無屋住，有人好多屋。」他認為政府應找出房屋問題的癥結，「要bite the bullet（咬緊牙關）查清楚，究竟我們缺在哪些地方，唔好一二三就走去填海」。

填海需符香港需要

立法會議員張欣宇所屬政團「香港新方向」早前基於《跨越2030年的規劃遠景與策略》的數字 ，指出交椅洲項目未必需要優先上馬，因為即使不計其約1000公頃的土地供應，香港未來25年的整體土地供求亦不會出現短缺。麥齊光看到此分析，認同填海若非為解燃眉之急，便需要三思。他強調絕不能只為建屋而填海，須考慮整個城市的佈局。若作長遠土地儲備，又值不值得填海呢？發展局曾表示政府決心同時推展兩大項目，正是為了滿足中長期用地需求，並創造土地儲備。麥齊光認同有儲備是一件好事，但填海就要填得更有策略，思考如何符合香港的需要。

赤鱲角機場先天不足 西部海港具發展空間

香港未來發展有什麼需要呢？按照現時規劃，兩個大型發展項目主要為應付房屋、商業及創科發展的需求。興建人工島的目的是增加房屋供應，並成為第3個核心商業區；另一大型發展項目「北部都會區」則會發展成以創科產業為經濟引擎的都會區，期望宜居宜業宜遊。除此之外，麥齊光還留意到一個長遠發展需求被忽視，指的是香港機場飽和危機。

機管局2011年發表《香港國際機場2030規劃大綱》，按交通需求量基準情况估算，香港機場到2030年的年飛機起降量為602,000架次，而興建第三條跑道（三跑）之後，最高跑道容量則是每年620,000架次，兩者僅相差約18,000架次。若再推算下去，麥齊光估計三跑在2030年後數年便會飽和，而赤鱲角的地理位置並沒有空間興建第四條跑道。他擔心屆時香港航運發展將再次面臨限制，所以早於2017年撰文，欲從歷史中尋找解決方法。

上世紀80年代，港英政府面對啟德機場將飽和的問題，曾進行「港口及機場發展策略研究」（PADS），深入研究過3個發展選項，包括擴建啟德機場及兩個新機場選址：赤鱲角和西部海港（南丫島和長洲之間）。西部海港方案不論在雙跑道間距、每小時全獨立着陸架次、可處理的客運量和貨運量，條件均比赤鱲角方案更佳。此外，赤鱲角受限於鄰近地勢和空域擠迫等因素，降低了實際飛機流量；反觀西部海港機場「海闊天空」，有空間增建及靈活設計跑道，亦接近中環傳統商業區。

最終港英政府選中赤鱲角，具備眾多航空優勢的西部海港反而落選。麥齊光引述PADS最終報告，指出該決定出於其他考量，包括前者港口擴展空間較大、資本投入較少；而在彼時的歷史背景下，赤鱲角方案預計完工時間快，可望趕及1997年回歸前啟用亦是誘因之一。「當時的環境下做了這樣的決策，你不能說他錯，（赤鱲角的兩條跑道）也幫了香港20年。」只是兩跑僅僅運作十餘年，2011年的《2030規劃大綱》已經預測跑道容量會於2020年飽和，政府隨後宣布興建第三條跑道。

麥齊光一直對興建三跑有所懷疑，因為赤鱲角本身有先天不足，及早搬機場更為理想。雖然疫情減緩航空需求增長，但他引述《2030規劃大綱》所言，跑道容量始終限制機場的最終客貨運量，機場長遠都會飽和。三跑歷經眾多爭議與挑戰，最終還是在去年底正式啟用。剛好近月人工島項目眾說紛紜，促使麥齊光將兩者放在一起思考，再次把搬遷機場的建議搬上枱面。

赤鱲角基建成熟 更近大灣區中心

不論人工島或是北部都會區都是聚焦房屋及經濟發展，並沒有觸及機場飽和此問題。「這是一個挑戰亦是機遇，為什麼不一併想呢？以前發展新市鎮的時候，你都要一併想房屋、學校、醫院，這些都是配套。」在麥齊光眼中，未來發展恐會「兩頭唔到岸」，左邊是十多年後將超出負荷的赤鱲角機場，右邊是本無基建及公共設施的人工島，數十萬市民將被安置於未知的環境。他大膽構想不如搬走機場，把居住和就業人口搬入赤鱲角？「兩條路一比一秤，那就似乎很清楚。」

假如赤鱲角清空後重新發展，麥齊光說原有機場建築可以保留並轉變作其他用途，附近又有亞博、國泰城，東涌亦已經有一些經濟活動。基建方面，人們能夠透過現存的青嶼幹線公路、機場快線和東涌線鐵路前往中環傳統核心商業區。「赤鱲角駁通晒，我又知道東涌市是怎樣。這個真的certain（確定）好多。叫你搬去人工島，你搬不搬呢？」政府有意把人工島打造成另一個核心商業區，麥齊光反而認為赤鱲角更適合發展。從地理位置上看，赤鱲角位處大嶼山北岸西部，更靠近整個大灣區的中心，亦是港珠澳大橋登陸香港之處，方便前往深圳機場或澳門機場。

三跑項目造價估算高達1415億港元，由機管局最初提出建議至正式啟用，歷時超過10年。如果現時才討論搬遷機場，三跑的建造時間與金錢豈不是與填料一併倒落大海？麥齊光說該土地若用作發展新市鎮便不會浪費，「算是亡羊補牢，為時未晚，起碼將來機場有幾十年的光景」。

建新機場不是天方夜譚

前特首林鄭月娥2018年在「明日大嶼」願景中提出人工島填海，3年之後，再公布建設「北部都會區」。麥齊光感覺香港的發展步伐突然很快，貿然決定下一代要搬往未存在的人工島上。「我覺得北部都會區是實際一啲，填海是一個概念。既然是概念，就想清楚搞邊度，不要一下子開咗頭，就返唔到轉頭。」北部都會區發展面對的困難在於收地和整合土地，政府要與業主討論賠償、分配利益的問題。麥齊光認為既然政府已表明要發展，加上有中央政府支持，相信不會有太大阻力。

他提出填海、搬機場、再發展赤鱲角，相信所需的時間或者更長。「（當年）由啟德去赤鱲角、建一個新機場夠天方夜譚啦。」發展軌迹總是在重複，今天的赤鱲角有如當年的啟德，香港早有為搬機場而填海的先例。麥齊光指當然背後有許多準備工夫，但即使項目再困難，工程師都有辦法實現，譬如當初無人想過可以把香港連去珠海，如今港珠澳大橋已傲立海上。「我經常覺得context affects content……工程師去做一定做到，但他都不知道做來做咩。（負責）諗嘅係政府。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 曾憲宗、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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