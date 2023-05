ways of seeing：倡赤鱲角改建新市鎮 前發展局常秘麥齊光：建人工島不如搬機場

【明報專訊】自中部水域人工島填海方案公布以來,前政府官員、立法會議員、學者與民間組織紛紛提出關注。我們訪問過前運輸及房屋局長張炳良談公共財政負擔,另有前天文台台長林超英以海平面上升為由質疑項目。今次輪到前發展局常任秘書長、香港大學地理系名譽教授麥齊光有話要說,提出與其在人工島填海,不如選址南丫島與長洲之間的水域,放置香港機場。赤鱲角原有用地則改為發展新市鎮,甚至打造成中環以外的副都心、珠江口地區的中心。填海再搬機場聽落天方夜譚,他卻說是think out of the box,容讓這位前高官娓娓道來。