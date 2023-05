{財經達人}Chris Blackhurst 出書批判高層「大到不能囚」 老記者挖大笨象瘡疤

【明報專訊】「有滙豐戶口請舉手。」結果幾近全場舉手,在香港生活或許總離不開那一兩間銀行。講者Chris Blackhurst也悄悄舉手,早前他應香港國際文學節邀請,遠道從倫敦而來,與書迷見面,講題是「滙豐銀行的黑暗面」(The Dark Side of HSBC)——2012年被揭發為墨西哥販毒集團Sinaloa Cartel洗黑錢,終被罰史上最大款項,但稱擔憂影響銀行系統,竟無一高層受罰。無論不解或不憤,Blackhurst在去年寫成Too Big To Jail: Inside HSBC, the Mexican drug cartels and the greatest banking scandal of the century——說明「大到不能囚」有多荒謬。為了應景,記者相約Blackhurst在中環滙豐總行見面。