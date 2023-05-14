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2023年5月14日星期日
星期日生活
星期日現場：烏甸尼—香港 雙城光影25年
道路段段美好
無權勢者之語言——讀The Sanity of Satire
影像特區：給宜家的另類想像
周日話題：小小種子開出大大的花 有關「洗腦兒歌」的教育雜談
開門讀書：民主是個好東西
Long D：（三十三）News From Home
圖文城市：留下來的人（二）
哲學角度：巴代伊的多餘：異界暴力、普遍經濟、太陽政治
老少女之麻糬周記！
同場加映：社群藝術變咗樣
放心寫作：我們有做白日夢的義務
讀者來信：#38 好好觀察
阿貓阿狗：#188 探病
movie chic, movie style：《本日公休》：剪髮剪的是人情
論語‧電影：給十九歲的「禍」——香港人唔着重紀錄，更加唔着重紀錄片
家明雜感：萬瑪才旦，謝謝你的夢……
影片簡評
單元連載：香港書49
星期日文學‧AI時代的文學：文學是否必然由人類創作？
{財經達人}Chris Blackhurst 出書批判高層「大到不能囚」 老記者挖大笨象瘡疤
盤中食事：加冕批 爭議聲中登場
搞邊科：AI拆解「叫聲」 分辨受傷缺水 求與植物對話 應對災害
ways of seeing：倡赤鱲角改建新市鎮 前發展局常秘麥齊光：建人工島不如搬機場
街知巷聞：沙頭角首批解禁村落 担水坑村從喧鬧到平靜
未來城市：逆流而上兩編劇 寫好別人故事 才可生存
家明雜感：萬瑪才旦，謝謝你的夢……
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【明報專訊】實在太可惜了，只能嘆一句天妒英才。
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星期日現場：烏甸尼—香港 雙城光影25年
道路段段美好
無權勢者之語言——讀The Sanity of Satire
影像特區：給宜家的另類想像
周日話題：小小種子開出大大的花 有關「洗腦兒歌」的教育雜談
開門讀書：民主是個好東西
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圖文城市：留下來的人（二）
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同場加映：社群藝術變咗樣
放心寫作：我們有做白日夢的義務
讀者來信：#38 好好觀察
阿貓阿狗：#188 探病
movie chic, movie style：《本日公休》：剪髮剪的是人情
論語‧電影：給十九歲的「禍」——香港人唔着重紀錄，更加唔着重紀錄片
家明雜感：萬瑪才旦，謝謝你的夢……
影片簡評
單元連載：香港書49
星期日文學‧AI時代的文學：文學是否必然由人類創作？
{財經達人}Chris Blackhurst 出書批判高層「大到不能囚」 老記者挖大笨象瘡疤
盤中食事：加冕批 爭議聲中登場
搞邊科：AI拆解「叫聲」 分辨受傷缺水 求與植物對話 應對災害
ways of seeing：倡赤鱲角改建新市鎮 前發展局常秘麥齊光：建人工島不如搬機場
街知巷聞：沙頭角首批解禁村落 担水坑村從喧鬧到平靜
未來城市：逆流而上兩編劇 寫好別人故事 才可生存
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