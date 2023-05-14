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星期日現場：烏甸尼—香港 雙城光影25年

【明報專訊】意大利城市烏甸尼（Udine），人口不足10萬，能夠舉辦一個遠東電影節（Far East Film Festival，FEFF），一做便是四分之一個世紀，而且規模愈做愈大，從起初集中播放香港電影，繼而涵蓋整個東亞地區的電影作品。沒有柏林、康城、威尼斯等大型影展的知名度和商業贊助，算是一個小小奇蹟。 FEFF持續舉行，除了主辦單位策展人的努力以外，一班熱愛電影的義工更是中流砥柱，由第四屆FEFF（2002年）便開始參與其中的港產片顧問Tim Youngs就是當中的表表者。

20多年來，Tim鍥而不捨把香港電影介紹給歐洲觀眾，每年厚厚的電影節內容目錄，他都堅持要為每部港產品撰寫至少600字的概要（synopsis），務求觀眾入場前已對每部影片背後的脈絡有點梗概。Tim深厚的港產片知識，也讓他成為大會有關香港活動的不二人選，今屆先後擔任杜琪峯大師班（masterclass）以及雲集多位香港導演一堂的「New Hong Kong Cinema」座談會的主持人。

Tim很早便跟香港結緣，1980年代隨父母來港居住，直至高中才返回澳洲繼續學業。入讀大學時正值1990年代港產片的高峰期，西方社會對香港電影趨之若鶩，Tim也從此為港產片而着迷。畢業後於1997年重回香港工作，一做25年，娶了香港太太生了個小孩，直到今年初才舉家遷回澳洲定居。

回歸初期香港的電影世界跟今天截然不同。那時候，Tim每個星期的指定動作，就是至少看兩部港產片。還有，他最喜歡就是去看星期六早場，去佐敦的新寶、旺角南華戲院或金聲戲院，沒有預定想看的片，只是走進大堂去看那些劇照，隨便挑部喜歡的去看。更有趣的是，總有些人走到售票處，放下錢拿過戲票後才問：「呢部咩戲？部戲講咩？」

就是這樣，在陽光普照氣溫宜人的烏甸尼，二人操着英語月旦舊時香港，那個教人懷念而又不無惋惜的25年，時空忽爾回到充斥着廣東話熱鬧喧囂的九龍市街一樣。

奇：奇夫

T：Tim

奇：那時睇戲，有否特別喜歡哪個導演或演員的作品？你又是哪時開始參與FEFF的？

T：我沒有特別留意哪個人，有什麼戲便看什麼。不會因為是喜劇便不看。當然，有一些作品是會令你一看難忘的，例如《東方三俠》，又或者林嶺東的動作片，總是很令人興奮的，他甚至比杜琪峯更絕，就像真實的原始地下世界一樣。然後是那些奇幻系列，就像徐克的作品。還有那些cult片，每個星期都有，非常瘋狂而且怪胎，又或者三級片，總之那時電影人不斷嘗試很多不同的想法。至於FEFF，我是由2002年的第四屆開始的，選播2001年的電影，我認為那是偉大的一年，鄭保瑞、馬偉豪等人開始拍了很多有趣的電影。

港產片與生活息息相關

奇：今年是FEFF的25周年紀念，早兩天我跟杜琪峯問過這問題了，你覺得歐洲的觀眾，怎樣透過電影來了解和認識香港？還有這25年間的變化？

T：我不認為這是一個突然的變化，關注香港電影的人一直都透過電影來觀察當中一步步發生的變化。 香港電影的一大優點，就是你不能孤立地看它。無論是動作片和喜劇，它都與香港人的性格息息相關，與社會的變化有關，與人們生活的環境有關，就像那些小公寓，那些社區，還有他們的工作。年復一年，電影節的觀眾回到這裏，他們便能看到這座城市怎樣改變了電影，看到許多充滿娛樂性或令人注目的故事。

奇：那你覺得香港電影怎樣記錄了這25年的變化？

T：最明顯是過去幾年的變化，是一個高速加壓（的過程）。回望更遠，你會看到電影增加了很多本地元素，觀眾對本地遺產和文化的興趣大增。還有，在1990年代後期，如果我同香港人講「我好鍾意港產片」，他們很可能回答：「唔係啩？你仲睇港產片，我就無嘞。」可是這幾年，大家又忽然好撐港產片，並且引以為傲。

《文雀》食正保育潮

奇：你的說法讓我想起杜琪峯剛剛（在masterclass）提到的《文雀》，那部電影大概就是大約在同一時間發生，人們開始意識到我們正在失去，於是必須珍惜它並為此做點什麼的。

T：那是一個很大的wake-up call，而人們沒有把功勞歸於那些事件。中環天星碼頭、皇后碼頭、利東街，這些事件都引起了整整一代人的興趣，大家開始留意這座城市如何變化，以及需要保護的東西。

奇：你知道嗎，有幾位年輕的藝術家就是在保衛皇后碼頭的時候開始聚在一起，《窄路微塵》的導演林森、配樂黃衍仁。（Tim：還有其他人，好像朱凱廸。）你真的是觀察入微。

T：這就是我的意思，這個（運動）是一個警號，後來我們才意識到這不僅是一場運動，而是斷斷續續都有深遠的影響，不僅只在屏幕上，而是去到生活裏面。還有剛提到地點。你知道嗎，當我在香港看電影時，又或者外國影迷來到香港時，他們總會尋找那些拍攝電影的場景。那就是香港以外的人也透過電影觀察這座城市，你可以看完一部電影，然後去探索它，因為是要找那家餐廳，譬如你會想去九龍城幫襯那家店。

奇：這個我當然了解，我寫了一部關於香港電影場景的書，也時常帶團游走電影場景。還有一個港產片的拍攝熱點是沙田，上世紀80年代初街上沒有什麼車輛，而那時拍戲也不會申請封路，所以沙田成為一個大型戶外片場，許多新藝城的大製作，《最佳拍檔》系列便常在此取景。

T：還有《天若有情》劉德華那段飛車戲，也是在沙田吧？

FEFF筆記助觀眾理解

奇：是的！好了，我們還是回到主題，就是FEFF的觀眾怎樣看待香港這幾年來的一些變化？杜琪峯昨天（訪問前一天）跟我說，80年代或90年代歐洲或世界觀眾會為那些動作片而感到非常興奮，但是現在似乎失去了一些魅力，你又是否認同呢？

T：現在跟從前最大的不同，在於有了合拍片和非合拍片的鴻溝。是的，現時在電影節上放映的電影，格局或規模比較細，但是觀眾看到的是真正關於本地問題的作品。這些電影專注本地市場，目標不是大陸那樣的大市場。它們很謙虛，講述的就是香港人本身的故事。譬如透過《白日青春》你看到難民的故事，你也會看到其他關於香港人的故事。是的，現在的港產片不會再像1990年代的奇幻電影那樣令人興奮，也比1990年代的動作片便宜很多（製作上），但是，這些電影成為一個很好的窗口，讓全世界的人更加了解香港文化、香港社會、香港問題、香港人們的生活方式。這正是電影節觀眾的着眼點，吸引他們眼球的重點已經改變了。

奇：你說得很有意思。但有時會想，現在的香港電影會不會太過自我中心，講一些只有香港人才關心的故事？

T：身為幫助電影節的選片顧問，在思考如何向國際觀眾推介香港電影時，的確會察覺到一些危機。是的，有時談論香港電影真的很困難，因為它們的製作前提就是本地觀眾。尤其不少電影現在拍得像個寓言故事，隱喻一些正在香港發生的事，本地觀眾很容易即時迸發聯想。但是在國際層面就不那麼容易理解。所以，我們為FEFF編製的目錄中，做了很多筆記去幫助觀眾了解那些電影的潛台詞（subtext），或者是電影的脈絡（context）。雖然並不完美，觀眾還是可能會錯過了某一隱藏的線索，又或是當中的脈絡。

《淪落人》聯繫人心

奇：最近我跟一位香港史的專家閒談，他說每次出外參加研討會，總要說服人家為什麼世界還要關心香港史。同樣的問題，似乎也適用於香港電影。

T：因為普世價值，一個能夠在國際上（跟觀眾）聯繫起來的故事，一定在某種程度上具有普世的吸引力。舉例說，《淪落人》就是可以聯繫到每個人的心裏去，所以當年就在這裏獲得了觀眾投票大獎，因為他們從中看到香港另外一些面向，得到更多（觀賞）的益處。

奇：這實在太好了。這些電影顯然不是主流，但是全世界都能找到喜歡它們的受眾，就是因為有你這類人不斷尋找更好的傳播途徑。好了，轉轉話題。今年FEFF，你最愛是哪幾部片？

T：我很喜歡《白日青春》。那是香港的難民問題，這部電影以一種非常非常有意思的方式把故事帶了出來了。然後是《毒舌大狀》，我喜歡當中所呈現香港人的情緒，讓很多人產生共鳴，這是件很cool的事情。最後就是《全個世界都有電話》，喂，你是有份參與的（註：奇夫是《全》片的聯合出品人之一）。

奇：喂，我不怕利益衝突的（笑）。但是《毒舌大狀》，你說過這跟香港人有着緊密聯繫，你這麼熟悉香港，當然明白這個故事的深層意義，外面的人就不易理解吧？

T：所以他們便要看我在FEFF目錄中的筆記，說明香港的司法制度已經起了變化，令人產生一些焦慮。作為顧問，我們的責任就是作出溫馨提示，而不是握着別人的手去解釋整部電影。與此同時，如果觀眾事先閱讀了筆記才進場，就會明白這部電影是在人們關心司法系統發生變化的背景下製作的，有機會更全面地理解這部電影。

家庭、食物是世界語言

奇：既然你提到《毒舌大狀》，自然要講去年的票房亞軍《飯戲攻心》，你有看過嗎？

T：當然有，那是去年FEFF選播的，我也喜歡這部。

奇：從某種意義上說，對於歐洲觀眾來說，《飯戲攻心》會不會更難理解，那是非常地道的家庭故事。

T：正正就是因為這是家庭的故事。意大利人的家庭觀念很重，就像香港一樣。這部電影的確非常本土，當中的幽默非常地道，因為黃子華。但是你再想想，這不就是在講普世價值觀嗎？家庭、食物，這些東西是自帶翻譯的！

奇：你真是一語中的，普世價值有時真的很抽象，但是食物就是非常實在，全個世界都能明白的東西。

T：另外顯而易見的，是香港一次又一次地出現在國際新聞中，全世界的人便更想知道香港到底發生過什麼事。這些電影讓人有機會看到香港人，看到你們在一起。他們之前聽到了很多，就是想知道，你們還好嗎？

奇：因為新聞看到的只是鳥瞰圖，是宏觀的景觀。但當你進入每個人的家庭或者每個街角時，那就是（透過電影）去理解當中每個人的真正生活。當初我們也是透過荷李活電影去理解美國社會，當然不是每個人都住在《窮街陋巷》（Mean Streets），也不是每個人都做《的士司機》（Taxi Driver），但是電影往往就成為我們認識世界最直接的方法。

T：是的。人們看到各種關於香港新聞，之後便透過看電影更深入了解香港。

奇：我是香港人，睇港產片很理所當然。你住在香港那麼久，看了很多港產片，有沒有什麼隱藏的秘密，無論是電影或是城市？

T：我想沒有什麼特別刻骨銘心的，我只是一直在香港生活，沒有什麼更深層次的了。只是，我住在香港，我喜歡看電影，而那些電影是真正關於我居住的地方。當然，我也會看其他地方的電影，問題是那些電影能夠把我連接到那個地方嗎？無囉！但是睇港產片，我就有這種聯繫，尤其是規模較小的電影。在香港經常回到戲院，譬如去看一部陳果的電影，它會講述你住在哪裏，哪裏又住了些什麼人？ 那些合拍片，不是在香港拍攝的，我就真的沒有感覺。

香港很小，卻很強大

奇：你提醒了我為什麼會喜歡香港電影，當然，香港是我出生和長大的地方，但你講得好啱，港產片就是會產生這種聯繫。你看現在的荷李活作品，有時故事情節或人物設定是如此generic。（Tim：他們有公式。）是的。那些故事可以發生在世界任何地方，可以是紐約市，也可以是倫敦，與觀眾沒有真正的聯繫。當你看到香港電影時，你可以感受到當中的生活和呼吸，現在我離開了，但每次在銀幕上看到香港，都覺得自己瞬間被扔回香港的街頭，這就是香港電影的魔力。

T：記住香港是一個小城市，卻擁有龐大的電影產業。因此，電影製作人能夠全面覆蓋城市的各個部分，而且還是一直貫徹地在做。然而，舉例說英國電影，1年能夠有多少電影在曼徹斯特或倫敦拍攝？在香港一切都集中，所以香港電影就是如此與別不同，而你不會在英國電影或澳洲電影身上看到的。

奇：是的，這幾乎是完美的結語。因為我一直不知怎樣去形容你，究竟是個局內的外人？還是局外的自己人？反過來說，我們在香港生活了這麼久，自然認為一切都是理所當然的。身處局中，我們沒有意識到這麼小的一個地方，裏頭資源的強度是這麼厲害。應該說，香港很小，卻很強大，裏頭有種從事各行各業的人，而幾乎肯定可以在每個範圍找到專家，隨時是世界級的人才。把他們聚在一起來做一個製作，無論是什麼規模，都能夠做得有聲有色。換着是英國，你就找不到一個劇組如此深度地覆蓋一個城市。

T：是的，香港彈丸之地卻能匯聚各路精英，世上很少有地方能如此精彩。

奇：再次感謝你的時間，一起談了這麼多關於香港電影，還有香港這個偉大的地方。

T：這也是我的榮幸。

文、整理˙奇夫

編輯•朱建勳

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