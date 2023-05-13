明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

e新品：Makita手提微波爐 自駕遊「米飯班主」

【明報專訊】平時到郊野活動、露營，不容易有熱騰騰的食物可吃，若能隨時隨地使用微波爐煮食便再方便不過。來自日本的電動工具品牌牧田（Makita），最近便推出了一款相當特別的產品，是可隨身攜帶的充電式微波爐（型號：MW001GZ）。

機身傾斜中途開門 自動停機

品牌在兩年前愚人節發布將推出手提微波爐，結果玩笑竟然成真。它使用牧田自家研發的40Vmax鋰電池供電，單粒電池就能運作；若使用兩顆40V/8.0Ah大容量電池，使用時間更可長達48分鐘，最多可翻熱11份便當或20杯飲品。不過微波爐只可選擇350W或500W功率，比一般家用微波爐低，翻熱或煮食需要較長時間。

微波爐頂部設有手柄，使用者亦可加配肩帶，直接背着帶出門。微波爐操作簡單，所有按鍵皆設於機頂；機底則設有5V、2.4A的USB充電插頭，可以當作流動電源使用。安全保護方面，當微波爐機身傾斜超過30度，或者在運行中途打開爐門，都會自動停止操作。此外，微波爐亦具有貼心提示功能，當食物加熱完成後忘記取出，每分鐘會發出「咇咇」聲來提醒使用者。●

Makita MW001GZ規格

容量：8L

使用時間：48分鐘（350W）、35分鐘（500W）

體積／重量：343×338×318mm／8.9kg

售價：$6280

查詢：2648 8683

相關字詞﹕e潮 微波爐 牧田

上 / 下一篇新聞