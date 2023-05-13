e新品：Makita手提微波爐 自駕遊「米飯班主」

機身傾斜中途開門 自動停機

品牌在兩年前愚人節發布將推出手提微波爐，結果玩笑竟然成真。它使用牧田自家研發的40Vmax鋰電池供電，單粒電池就能運作；若使用兩顆40V/8.0Ah大容量電池，使用時間更可長達48分鐘，最多可翻熱11份便當或20杯飲品。不過微波爐只可選擇350W或500W功率，比一般家用微波爐低，翻熱或煮食需要較長時間。

微波爐頂部設有手柄，使用者亦可加配肩帶，直接背着帶出門。微波爐操作簡單，所有按鍵皆設於機頂；機底則設有5V、2.4A的USB充電插頭，可以當作流動電源使用。安全保護方面，當微波爐機身傾斜超過30度，或者在運行中途打開爐門，都會自動停止操作。此外，微波爐亦具有貼心提示功能，當食物加熱完成後忘記取出，每分鐘會發出「咇咇」聲來提醒使用者。●

Makita MW001GZ規格

容量：8L

使用時間：48分鐘（350W）、35分鐘（500W）

體積／重量：343×338×318mm／8.9kg

售價：$6280

查詢：2648 8683