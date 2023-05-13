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Panasonic智能變頻冷氣 殺菌淨化又環保

【明報專訊】炎夏就快殺到，有沒有準備換冷氣機？Panasonic最近推出了一系列兼顧空調及空氣淨化的產品，包括旗艦級Wi-Fi智能變頻分體機Z系列（圖），以及Smaller LZ（冷暖機）和LU（淨冷機）系列。它們都採用新升級的nanoeX mark 3專利科技，配備nanoe-G空氣淨化系統。官方宣稱nanoeX mark 3技術能每秒釋放48萬億粒納米離子，比第一代技術多100倍，能在廣闊空間中抑制99.99%的病毒、細菌和新型冠狀病毒；nanoe-G則據稱能捕捉PM2.5微細懸浮粒子，消除其表面上各種化學物質。而即使不開啟空調的冷／暖氣功能，空氣淨化系統仍可獨立運行，全日24小時淨化空氣。

當中旗艦級Wi-Fi智能變頻分體機Z系列，配備了iAutoX技術，能快速地控制房間內的溫度和濕度。iAutoX會先以快速冷凍模式降低房間溫度，然後根據內置濕度感應器，將房間濕度調節至舒適水平。扇葉採用日本SIAA防塵防霉塗層，可以防止靜電吸附着灰塵或霉菌孢子，保持機身潔淨。除了Z系列，其他分體式空調機也可連接Wi-Fi（部分型號需要另購裝置$518），配合Panasonic應用程式，讓用家隨時隨地調節最適合的家居環境。另外，所有分體式空調機系列都採用R32雪種，比一般的R410A雪種提供更高的製冷量，更高效能和更環保。●

旗艦級Wi-Fi智能變頻冷暖Z系列

售價：$9800（1匹）起

Smaller Wi-Fi智能變頻冷暖LZ系列

售價：$7280（1匹）起

Smaller Wi-Fi智能變頻淨冷LU系列

售價：$6680（1匹）起

查詢：2833 0955（信興）

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