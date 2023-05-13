Panasonic智能變頻冷氣 殺菌淨化又環保

【明報專訊】炎夏就快殺到，有沒有準備換冷氣機？Panasonic最近推出了一系列兼顧空調及空氣淨化的產品，包括旗艦級Wi-Fi智能變頻分體機Z系列（圖），以及Smaller LZ（冷暖機）和LU（淨冷機）系列。它們都採用新升級的nanoeX mark 3專利科技，配備nanoe-G空氣淨化系統。官方宣稱nanoeX mark 3技術能每秒釋放48萬億粒納米離子，比第一代技術多100倍，能在廣闊空間中抑制99.99%的病毒、細菌和新型冠狀病毒；nanoe-G則據稱能捕捉PM2.5微細懸浮粒子，消除其表面上各種化學物質。而即使不開啟空調的冷／暖氣功能，空氣淨化系統仍可獨立運行，全日24小時淨化空氣。