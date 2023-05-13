送給媽媽潔淨家居 Samsung自動清空吸塵機 污垢不沾手

放回充電座 即吸走機體灰塵

如果媽媽平日愛親力親為打掃，Samsung新推出的BESPOKE Jet旋風吸塵機便十分適合她，因為這是一部會「吸塵」的吸塵機……聽了一頭霧水？所說的是吸塵機配備的「All-in-one」旋風自動集塵充電座，有自動除塵、充電、收納3合1功能。藉着噴射氣旋鎖塵技術，當用家把吸塵機放入充電座後，吸塵機內的灰塵會自動清空，吸入充電座裏面的集塵袋內密封，用家全程不會觸碰到灰塵，讓媽媽節省不少倒塵的工夫。

充電座能收納各種配件和為後備電池充電，一體化機身既型格又時尚，磨沙設計配合獨特的外觀，更因而贏得iF設計大獎。BESPOKE Jet有3款配色，包括星夜藍、森薰綠及迷霧白，總有一款能配合家居環境。

雙旋濕拖去污 備毛孩除蟎吸頭

當然，吸塵機的清潔效能更是重要。BESPOKE Jet配備了5層過濾系統，宣稱能夠過濾99.999%微塵，包括0.3至10微米大小的粉塵及致敏原。吸塵機配備高效能的直流無刷馬達，吸力達210W，能輕易吸走地上的塵垢、毛髮，讓地板清潔無死角。用家亦可換上高壓電氣刷頭，深入地氈纖維徹底清潔。

BESPOKE Jet亦備有濕拖清潔功能，用家可換上雙旋濕拖刷頭，以電動摩打帶動拖布旋轉，刷頭內置150毫升水箱，可手動控制噴水量，減省沾濕抹布、準備拖把和水桶等工序之餘，更輕鬆徹底去除頑固污漬。

至於其他吸頭配件，還包括專為照顧毛孩而設的「寵物除蟎刷頭」，以及「地氈螺旋雙重刷頭」、「組合式刷頭」、「可伸縮縫隙吸頭」、「屈曲轉向組件」，靈活運用於各種居家空間。

機身輕量化設計符合人體工學，手提機身只重1.44kg，能夠直立使用或是單手輕鬆舉起，伸縮吸管有3種長度調校，能夠依據使用者身高而調節，打理每個角落都變得輕鬆。續航力方面，BESPOKE Jet可以直接替換電池，而每顆電池可使用長達60分鐘，作何規模的清潔任務都能應付自如。●

Samsung BESPOKE Jet規格

塵筒容量：0.5L（機身）+2L（充電座）

體積：1165×300×300mm（充電座）

重量：1.44kg（手持機身）

售價：$5790起

查詢：3698 4698

文：JJ

美術：劉若基

編輯：朱建勳

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