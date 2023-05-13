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飲食

墨西哥街頭小食酸辣開胃 夾餅妙配醃漬仙人掌爽脆

【明報專訊】中環卑利街一帶，雲集很多特色餐廳，尤其是「公利真料竹蔗水」上山的一段小斜路，經常擠滿了人。小小一段路既有咖啡店，又有炸魚薯條店，更有法式牛扒屋和小酒吧，熱鬧非常。最近又加入新成員——墨西哥菜餐廳和北非料理。兩個都是遠離香港、令人充滿遐想的陌生國度，要即刻去一趟旅行，有點難度！倒不如選一日黃昏時段去大吃一餐，讓嘴巴沉浸在異鄉的美味之中，味遊天下。

初夏時分，又熱又潮，胃口欠佳，身心都需要一點刺激。相約三兩好友，到中環蘇豪區新開的墨西哥菜餐廳放鬆一下。充滿異國風情的粟米脆片、自家製莎莎醬及多款直送辣醬，大酸大辣之間，令味蕾為之一振。再來一杯富草本清芳的龍舌蘭酒（tequila），在曼妙的拉丁搖滾中，如同置身浪漫熱情的墨西哥城。

餐廳由Luca、Roman和Sabin 3名老闆合作經營，其中兩人對調酒及餐飲很有經驗，而Roman更曾是Asia's 50 Best Bars 2019亞洲第一名The Old Man的掌舵人，來頭甚猛，出品自然有保證。說起餐廳的故事，原來老闆們曾結伴到古巴旅行，遇上每晚都在酒店附近擺檔賣夾餅（taco）的墨西哥老伯Uncle Miguel，夾餅雖然只有豬肉和牛肉兩款口味，卻非常足料，經常大排長龍。就是這份簡單的美味觸動了他們，想將之帶來香港，於是就以老伯的名字開了這家主打墨西哥街頭小食的餐廳酒吧。

粟米脆片香辣 酸汁醃魚生清鮮

餐牌只得2頁，非常簡單，大約10款食物，都是適合開心分享的墨西哥街頭小吃。當中最為香港人熟悉的自然是nachos，滿滿一碟，粟米脆片上放滿肉醬、黑豆、芝士、莎莎醬、酸忌廉等，當然少不了Jalapeño辣椒，入口果然香辣脆口，味道誘人。再來的酸汁醃魚生也很特別，以高腳杯子盛載，廚師將新鮮海鱸魚切幼粒，加上青瓜粒、紅洋葱粒及大量檸檬汁製成，吃時將上面的牛油果搗碎，攪拌均勻，以小匙舀到脆脆粟米片上，酸得醒胃又爽口，魚肉鮮嫩與清脆的青瓜洋葱很夾，很清新。

「死亡」辣醬、草蜢辣醬 挑戰味蕾

要數招牌，必是夾餅拼盤，一碟5件，有齊雞肉、牛肉、炸魚、豬肉和仙人掌絲5款口味，而且每款都有獨特的醬汁，比如炸魚就以洋葱碎和香辣蛋黃醬相配；豬肉就有菠蘿、芫荽和青莎莎醬配搭……保證件件口味不同。眾多口味中，估計大家最想試仙人掌，醃製過的仙人掌切成絲放在夾餅中，爽爽脆脆，帶點蘆薈的口感，吃起來酸酸的，配合芝士、番茄莎莎、芫荽等配料，味道豐富。如果你是愛辣之人，那就千萬別錯過從墨西哥直送到港的多款辣椒醬，老闆Luca推介黑色的死亡辣醬，辣勁強，辣中帶微酸，非常刺激。更特別的有來自墨西哥瓦哈卡（Oaxaca）的Grasshopper Sauce草蜢辣醬，墨西哥人有吃昆蟲的傳統，這款辣醬就加入了草蜢，有興趣試試嗎？店中還引入了27款龍舌蘭酒，淨飲或是調成雞尾酒都可以，值得一試。又或者嘗嘗以米漿加杏仁、肉桂製成的傳統特飲horchata，是當地流行的夏日特飲，帶奶油的滑膩感，又充滿肉桂的清香氣息，濃濃的異國情調，令人有度假外遊的幸福感覺。●

Uncle Miguel

地址：中環卑利街49號

查詢：3686 0377

註：逢周日休息；價錢另加一

文：胡慧敏

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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