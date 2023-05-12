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文化

日式詭奇黑色喜劇 一屋牽牛花思考人性

【明報專訊】為何我是如此生活着的呢？日常之中偶爾出現「懷疑人生」的時刻，卻會被海浪般重複的時間所淹埋。日本編劇佃典彥提煉這些感慨，鑄造出一齣懸疑黑色喜劇《牽牛花》，原來人生就在牽牛花不知不覺長滿天花板的時間之中消亡。此劇本是藝君子劇團自疫情後回歸舞台的首個作品，這個屢獲舞台劇界獎項的劇團，將與觀眾一起走進那撲朔迷離，長滿牽牛花的房屋。

闊別3年，藝君子劇團帶着「植物思人」計劃回歸舞台。劇團藝術總監，也是本作導演兼演員的黃呈欣憶述，疫情期間，戲劇表演以至很多行業都停擺，人心惶惶之時，她和朋友常行山，留意到植物沒有受疫情牽連，甚至覺得它們因為工廠關門空氣清新而生長得更好，對大自然心生敬畏，於是想到從植物思考人性，重歸人文精神。

《脫皮爸爸》編劇懸疑力作

《牽牛花》是日本編劇佃典彥創作的故事。有些劇迷或許曾聽過其舊作《脫皮爸爸》，10年多前由香港話劇團製作，在香港大受歡迎，香港話劇團甚至把表演帶到日本。至於《牽牛花》，是佃典彥特意為香港的國際黑盒劇場節2016而創作的劇本，彼時作品名為《朝顏》，也就是牽牛花的日文名稱。

《牽牛花》由兩男一女演員演出，故事詭異而有趣，黃呈欣指當時已有朋友說，藝君子劇團必定喜歡這個劇本，因為劇團作品常探討人性黑暗面，「覺醒系列」的《罪該萬死》、《竹林深處強姦》及《夏娃》皆如是，並憑這些作品獲得香港舞台劇獎和香港小劇場獎的導演、劇本、演員等獎項。

藝君子劇團行政總監兼本劇演員尹偉程如此描述《牽牛花》︰一個男人，出差半年後回家，打開燈，發現整個房屋都是牽牛花，而他的妻子和繼女都不見了。之後他在房屋陸續遇到地產經紀、自稱是其女兒的男人、通靈者等。到底這個家發生什麼事呢？尹偉程說觀眾將藉這個男人的眼睛，找出這問題的答案。

黃呈欣補充，她認為這是一部「在恐懼和好奇氛圍包圍下的黑色幽默喜劇」。而劇本在人物對話之外，還有不少「畫外音」部分，讓觀眾從另外一個聲音切入，閱讀並了解這個男人，是非常特別的劇本結構。早前劇團已在西九文化區上演過《牽牛花》讀劇，並上載了讀劇片段，對劇本有興趣的朋友可以先睹為快；但更好玩或者是去體驗劇團安排的「表演」。

觀眾穿斗篷 周圍行觀劇

訪問前已很好奇，為何此劇不在劇院而在展覽廳中演出？另一名導演盧宜敬介紹表演形式，屆時現場不設固定的觀眾席，觀眾可以站着，或在一堆家俬中找地方坐着，也可以周圍走來體驗作品，演員將穿插觀眾之間演出。除此之外，觀眾會穿上斗篷，並可以翻看場內的小道具和記事簿等，親自發掘真相。另外尹偉程亦解釋，由於劇團希望爭取較長時間的演期，在取捨下選擇租用展覽廳而非劇院。

正常生活 已是奇蹟

對團隊而言，最重要仍是表演如何為觀眾帶來體悟人性的經驗。《牽牛花》作品本身甚有日本文化氣息，但黃呈欣認為這劇本的重點不在身處的地域和時間，「未必一定要鎖定某一個國家、某一個時代的事，反而很多社會問題或者戰爭政治的事，很多時候都源於人性」。團隊在創作時也要面對劇本所觸及，人性難以面對的部分，例如演員梁浩邦提到劇本最觸動他的一點是「人很多時候把寄望放在他人身上」。劇中有這樣一句對白，「要和這個社會妥協是很痛苦的，人能夠正常生活，和家人一起過些平凡日子，已經是奇蹟來的了」。●

《牽牛花》

日期：5月27日至6月11日

時間：下午3:00或晚上8:00

地點：荃灣大會堂展覽廳

票價：$230、$380

網址：https://bit.ly/3VDKifr

文：胡筱雯

美術：杜思頴

編輯：文顥孜

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