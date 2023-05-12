沙發薯：王室的道德與生存價值

英女王離世後，就有更多對於英國是否還要保留君主制的討論。新鮮熱辣出爐的民調顯示，英國王室的支持度踏入歷史新低。當然，英國王室一向都是具爭議話題，大家討論的不止是他們的存在價值，同時亦是有關他們的道德問題。Channel 4趁加冕儀式推出另類王室劇集系列，其中紀錄片Andrew: The Problem Prince便是有關近年一直最具爭議的安德魯王子。

今時今日一提起安德魯王子，大家只會聯想到他涉與未成年女性發生性行為的指控，以及他於2019年BBC Newsnight訪問中的「不流汗」辯駁。雖然他在美國的官司最終庭外和解，但他的聲名已踏入谷底，臭名遠播。現實是，他與被入罪的性罪犯Jeffrey Epstein確實是長期好友，更有說Epstein曾多次在英國與安德魯王子及他的王室家人共敘。

Andrew: The Problem Prince是給對安德魯王子毫無認識，印象只局限他在2019年的訪問的人的絕頂娛樂。原來他是英女王特別痛惜的二子，一度是英國媒體的寵兒。他加入海軍，有參與福克蘭戰爭。不過，當他哥哥查理斯王子與戴安娜結婚，誕下威廉王子後，媒體對安德魯王子的興趣便逐漸減少。他與哈利王子的遭遇很接近，都是承受着「王室二子」命，才會鬱鬱不得志，最終引發那麼多公關災難。

如果人生重來，不知道安德魯王子又會怎樣選擇人生？這樣想，是因為最近看了大受歡迎的日劇《重啟人生》，劇集中女主角死後可以重新啟動自己的人生，做更好的人，希望最終可以投胎再做人。

《重啟人生》反映日本主流價值

專寫喜劇的笨蛋節奏主筆的《重啟人生》是用來窺探日本社會的好機會。劇集中女主角死後發現自己下一世不能做人，決定重新做人，目的就是要積陰德，可以下世不做動物，投抬再做人。這設定本身已十分有趣，如果可以由零開始，明知道自己命那麼短，享受人生、活得更充實應很自然會是其中一個重大元素，但劇集中平凡的女主角麻美卻完全沒有這念頭。她腦裏想的，就只有如何可以幫助身邊的親人朋友，從而讓自己可以有機會轉生成人。

這種充滿規限、道德判斷的人生，這種常常為其他人着想的顧慮，將對社會的貢獻放在自己的得失更高的位置，實實在在就是很貼近日本傳統的主流價值、道德觀。這或者就是為什麼《重啟人生》會與另一部都是有關死亡及人生的美劇The Good Place有這麼大差異的原因。

同樣是喜劇，The Good Place亦是講述女主角（Eleanor）意外死去，經歷「天堂」。劇中探討哲學上經典的道德理論，提出基本哲學問題：什麼為之「好」？什麼是道德？為私利而幫助別人是否道德？《重啟人生》沒有提出哲學問題，取而代之，卻有很多讓觀眾能反思日本文化的細節。

文：陳Damon（chandamon.com）