台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）此前在香港策劃Art Basel HK前身Art HK，Art Basel入主後續任數年總監，他10多年前已在發掘亞洲藝術交易潛力，認為現正蓬勃發展的亞洲藝術市場恰恰反映全球經濟重心繼續東移的趨勢。他分析，每個亞洲藝博會都服務特定的本土對象，皆有其獨特意義和發展前景，譬如台灣是亞洲不容小覷的收藏家基地，日本仍然是全球第三大經濟體，新加坡更是東南亞樞紐等。

新生代回台發展帶來力量

另一聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）曾在北京、上海和香港擔任藝術策展，他留意到不少台灣新生代疫情期間選擇回台繼承家族生意或者發展自身事業，而其海外生活經驗或可為台灣藝術市場注入新力量。故除了上一代台灣收藏家，他認為台北當代亦關注發掘台灣年輕收藏家的潛力。他透露台北當代目前已恢復至疫情前的規模，惟不是要成為亞洲藝博的樞紐，反而專注發展成台灣收藏家和鄰近地區機構收藏的平台。隨着台北當代發展，尤其希望融入台灣社會當中，鼓勵下一代對當代藝術感興趣。

近年香港藝術環境翻天覆地，香港政府更積極投入文藝產業，同時香港的藝術自由亦備受關注。曾在香港營運藝博會的任天晉覺得，M+擁有值得政府投資更多的潛力，因為M+需要持續購買亞太地區的主要作品，才能長遠鞏固M+的地位。至於坊間關注的藝術自由，他認為仍需要觀察會否影響到香港作為藝術樞紐的地位，但單看今年Art Basel HK的表現，暫未見受影響。他認為始終涉及藝術交易，拍賣行亦很難跟香港低稅的交易環境「鬥氣」。

台北當代藝術博覽會2023

日期：即日至5月14日

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