本地薑入圍傑出亞洲藝術獎 摸着石頭靈活創作

Sovereign傑出亞洲藝術獎入圍者由藝術專業人士提名,如藝術界前輩陳育強、馮美華,最終30名藝術家從165名藝術家中脫穎而出。香港入圍藝術家包括沈軍翰及其繪畫作品The truth is I never left you No.II、譚德熙及其微型建築作品The Figmental Facade等。最後由5人評審團隊挑選大獎得主,評審包括藝廊及博物館策展人David Elliott、日本策展人長谷川祐子、亞洲藝術文獻庫行政總監何恩懷、獨立策展人陳秀麗(Siuli Tan)和上屆大獎得主、伊朗藝術家Azin Zolfaghari。入圍作品展出期間設公衆投票,得票最多可獲公衆投票大獎。記者率先訪問部分入圍香港藝術家,他們不約而同都在探索不同媒介。

引入紋身技藝 以線條理解圖像

綁着雷鬼頭的李寧一臉爽朗,藝術家身分背後,同時是極為搶手的紋身師。其入圍作品Hybrid是他一系列想像未來世界的作品之一。他想像的未來世界是崩壞的,市容溶溶爛爛,同時有科幻設定,譬如基因改造變得普遍。在那個世界裏,記憶才是最珍貴的事物,因為那時的人需要找回從前的記憶才能享受生活。

Hybrid畫面看似重疊,原來李寧先用版畫印在極輕、極薄的日本雁皮紙(gampi paper),然後裱上畫布,嘗試結合不同層次、顏色的圖像,猶如結合兩種奇怪的生物。將雁皮紙裱上的過程也相當「大工程」,需要4個人捉着四角,另外中間有人將畫布托起,才能裱起雁皮紙,「其實這個process和紋身的轉印都很像」。轉印即紋身師先貼一張圖案紙到身上,然後跟着紙上圖案紋身,而藝術家跟紋身師的身分也恍如對位學習,紋身讓他更着重用線條去理解圖像。

訪問期間,正在京都舉辦攝影個展的李卓媛,其作品《憶》則結合攝影和陶瓷來創作。事緣她在某張家庭照中看見外婆身穿一件長衣,覺得那件長衣反映出女性身分和外公外婆在1970年代從事紡織業的歷史,其長衣就是用剩餘碎布製成。後來她發覺外婆記憶逐漸衰退,於是想用攝影和陶瓷兩種宛如具備記憶的媒介去創作。

她先將長衣壓在陶瓷片上,讓陶瓷「記憶」長衣的紋理。之後繼續以那張陶瓷片用不同的曝光時間重複曬相,繼而它得到不同的光影反應,如同每一次回憶都有不同感受。對她來說,家族歷史是很重要的創作題材,「因為都跟你自己的根源、背景和成長的地方有關係,而且他們是你最親近的人,這些事都給了我最大的創作動力和意義」。

借日光記錄深夜發生之事

至於鄧廣燊的《夜夜鳴 IV》取材自《我們最幸福:北韓人民的真實生活》(Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea)一書,他先用原芯筆細膩繪出朝鮮旗手,而他的作品很多時候都基於攝影的想法去創作,將整個作品當成圖像(image)處理,「對於我來說,畫是整件作品的一部分」,所以作品在畫前放上兩塊啡布——分別藍曬了象徵朝鮮權力的五角星和書中內容——據書中內容,朝鮮人趁着夜深才能夠偷偷拍拖、擁抱和接吻,因為這些行為都在公共地方被禁止,而深夜更是不少朝鮮人偷渡到中國邊界的時機。

有趣的是,啡布描述的事是在深夜發生,但藍曬卻要在日光之下才能處理,形成强烈對比。《夜夜鳴》系列作品中收集不同星星,包括越南國旗上的五角星,鄧廣燊認為星星在不同文化背景之下,「可能反映一些共同的元素」。

張馨儀的作品《擦拭新聞:天橋底下植物與石變奏曲》秉承她過往《擦拭新聞》系列,遠看像大理石質地,其實用擦膠擦報紙以取得顏色,一小塊一小塊構成畫面,今次就以香港天橋底下的空間為題。她觀察到天橋底下通常會有大石,讓人不得露宿,但同時植物叢生。石頭和植物組成的空間讓她聯想凝固的河流,隨之而來是凝固時間的感覺。她就以景象想到「摸着石頭過河」來回應去年9月中至10月中一連串世界大事,其間包括英女王逝世。處身時代洪流,人如同「摸着石頭過河」。

近年香港政府積極投入發展文藝產業,新一代香港藝術家是否受惠?4名藝術家都因不同原因而未覺直接受惠,反而鄧廣燊和李寧覺得「受惠」於疫情,疫情期間更多藝廊邀請本地藝術家擺展,作品多了展出機會,同時更多觀衆留意香港本地藝術家,延續至現今後疫症時期。

另有論擔憂香港藝術自由收窄,香港新一代藝術家又覺得會否影響他們創作?鄧廣燊認為藝術家每段時期都需要不同的創作態度和節奏,才能夠維持創作,「當這個狀態的時候,可能都需要學到一個新的『語言』去做創作」。張馨儀放諸世界,更加見到很多掙扎求存的藝術家,即使香港環境轉變,也與那些藝術家互相明白、支持。而李寧從觀察時勢反而為他帶來不少靈感,他跟李卓媛同樣覺得藝術的特質正正是靈活,藝術仍然用不同方法去反映時代脈絡。

2023年Sovereign傑出亞洲藝術獎決賽入圍作品展覽

日期:即日至5月18日

時間:上午11:00至晚上7:00

地點:中環皇后大道中80號 H Queen's 9樓

網址:bit.ly/3B6T8c5

文:嚴嘉栢

編輯:王翠麗

