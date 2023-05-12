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旅遊

墨爾本大洋路自駕 玩尋樹熊遊戲 俯瞰「十二門徒」

【明報專訊】來到墨爾本，不少人都會被它的藝術建築、美食所吸引，但其實在西南方的大洋路（Great Ocean Road）一帶，卻有着絕佳的海岸景色及自然動物生態，絕對值得花時間來一趟公路冒險之旅。

根據官方資料顯示，大洋路是一條貫通托爾坎（Torquay）小鎮及瓦南布爾（Warrnambool）、總長度達243公里的公路。它除了為沿路的鄉村小鎮帶來交通之便，原來還是一個超大型的第一次世界大戰紀念項目。大洋路由1919年開始興建，一共有約3000個歸國士兵投入了這項工程，花了10多年時間與崎嶇不平的自然地貌及猛烈的海風搏鬥，最終在1932年完工。如果從墨爾本市中心出發，大約一個多小時車程便可來到大洋路的起點，此處有一個寫有Great Ocean Road的紀念牌坊，作為公路旅行的起點，帶有一點儀式感。

2小時衝浪速成班 成功上板——1秒

來到大洋路，要沿着這條看不見盡頭的海岸線前進，試問又怎能抵得住大海的誘惑？我們便決定落水玩玩，先去學習衝浪板。當地人建議如果沒衝浪經驗，最好選擇到Anglesea Beach下水，因為那裏海岸線頗長，海牀也沒有太多礁石或複雜的地形結構，故海浪較為穩定，即使在大風下海浪也不會太洶湧，最適合新手學習。我們一行多人便由大洋路起點開了約20分鐘車來到Anglesea Beach，參加了當地一間水上活動學校的2小時新手速成訓練班。穿上水上活動膠衣後，我們便在教練帶領下抬着衝浪板走過店舖對面的沙灘，在陸上練習如何上板、划水加速，以及流暢地完成整個站起動作。其間我不時偷瞄海面，發現海浪的確形成得非常有序，而且還看到其他正在海上搏鬥的學員似乎很快成功在板上站起，登時信心大增，巴不得早點落水將剛才所學實踐出來。

不過，現實卻是殘酷，原來單是將上半身趴上衝浪板已很易失平衡，更別說要用雙手划水加速！還好相對穩定的海浪從大海源源不絕湧入，讓我們很快學懂了如何利用這股動力維持衝浪板的穩定，並在教練出手托板下，成功在衝浪板上站了起來——約1秒，雖然整個過程發生在電光火石之間，但能在這麼短的時間內掌握基本的衝浪技巧，也真的要歸功於Anglesea Beach的理想環境。忘了告訴你，托爾坎正是世界著名衝浪用品品牌Rip Curl及Quiksilver的發源地。

Go Ride A Wave

費用：2小時新手課程連裝備79澳元（約413港元）

網址：gorideawave.com.au

野生動物保護區 靠「便便」找樹熊

玩完水，我們又再繼續上路，花了約1.5小時前往78公里外的Wildlife Wonders野生動物保護區，看看有沒有運氣偶遇澳洲的各種珍奇野生動物。進入保護園區前，導賞員Louisa先跟大家講解園區的獨特生態及到訪禮儀。她說雖然保護區內有很多不同生物，如樹熊、袋鼠、鴕鳥等，但由於牠們沒有被籠子困着，可自由在保護區內生活甚至隨時離開，因此導賞員說並不能確切知道現時有多少種生物活在園區，而且也不能100%保證大家可在約75分鐘的導賞活動中遇上牠們，並叮囑大家即使牠們突然出現，也不要為了拉近雙方距離而急步走近，或用各種方法吸引牠們的注意力，大家必須尊重大自然的生活方式。她向大家派發了望遠鏡及收音器材後，便領大家走入保護區。

起步不久，Louisa便在步道旁的一株桉樹近頂部位置，發現一隻樹熊，她說樹熊為了吃鮮嫩的尤加利葉，一般都會往高處爬，而且樹熊每天要睡10多小時，所以大部分時間都停留在這個高度。正當我們為了背光環境及樹熊本身的保護色而頭痛時，Louisa提供另一個搜尋樹熊的小貼士，就是可低頭觀察地面哪裏有樹熊排出來的糞便，如看起來比較「新鮮」，懶得活動的樹熊多半仍會停留在上方。有了這個貼士，部分團友很快通過地氈式搜尋「便便」，鎖定多隻樹熊位置，只是牠們全部都攀在高處，即使用望遠鏡也未能看清芳容。還好團友們非常幸運，在導賞活動後期接連遇上一群袋鼠、一對鴕鳥，以及外形似是縮小版袋鼠的黑尾袋鼠，總算不枉此行。

導賞團費用：成人59澳元（約309港元）

網址：wildlifewonders.org.au

坐直升機賞十二門徒石 「塌少見少」

沿大洋路前進，很難不注視海岸的獨特天然地貌，特別是鄰近坎貝爾港（Port Campbell）的十二門徒石（Twelve Apostles），多個巍然佇立在海中心的小島原先與陸地相連，但在海浪的年月冲刷下逐步發展成海蝕洞、前後相通的海蝕拱門，最後因頂部的石拱塌下，便成為今日的海上岩柱。

說到十二門徒石，相信很多人都聽過這組景點並非真的由12條岩柱構成，據說一開始共有9條，但數年前已有兩條被海浪冲毁，直至現時只剩下7條岩柱，當真是「塌少見少」，面對大自然奇景，絕對值得我們開了1.5小時車來欣賞這片珍貴地貌。遊客除了可以在岸邊欣賞，還可搭乘直升機從空中俯瞰，約16分鐘機程中，機師還會飛到鄰近景點如Loch Ard Gorge及London Bridge，讓乘客一次過飽覽最有名的海蝕地標。

12 Apostles Helicopters

費用：成人165澳元（約863港元）起

網址：www.12ah.com

「峽谷」「洞穴」浸溫泉 燈效添氣氛

當我們再多駕駛60公里（約1小時），便來到大洋路的盡頭，不過終點處沒有什麼明顯標示，讓我們稍稍有一點遺憾。在盡頭左轉進入Princes Highway，約15分鐘便駛到位處瓦南布爾的Deep Blue Hotel & Hot Springs酒店，先來一個溫泉水療紓緩一身的疲憊，翌日再駕車回墨爾本。水療中心的溫泉水源來自地下850米深，標旁含豐富礦物質，包括硫、硒、二氧化矽、鋰及鎂，據說有助增進血液循環、消除疲勞及護膚。記者最欣賞的是水療中心的露天溫泉設計，在10多個大大小小水池中，除了有一般庭園場景，還有峽谷、洞穴等場景，部分洞穴水池還加入柔和燈光及音樂效果，泡在其中，肉體和精神上的疲勞都一掃而空。另外，夜間露天溫泉會加設更多燈光特效，日夜場景大不同，不過夜場只限16歲或以上人士入場。

Deep Blue Hotel & Hot Springs

露天溫泉水療中心費用：

成人46澳元（約240港元）起，每節約2至3小時

酒店房租：Deluxe雙人套房連露天溫泉水療入場費用282澳元（約1475港元）

網址：www.thedeepblue.com.au

●澳洲旅遊錦囊

證件要求：持半年或以上有效期特區護照，可用Australian ETA手機應用程式申請簽證，經手機辦理護照驗證手續。簽證費20澳元（約105港元）

網址：www.australiavisa.com.hk

機票資料：

5月份國泰航空來往墨爾本機票連稅$8064起，網址：cathaypacific.com

交通：

大洋路沿路公共交通班次非常疏落，而且車程頗長，一天內無法到達多個景點，建議使用租車服務。根據租車格價網站Rentalcars.com

搜索結果顯示，小型家用車（如Toyota Yaris）2日1夜，費用約500多港元

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

相關字詞﹕溫泉 旅遊 澳洲 十二門徒石 衝浪 大洋路 墨爾本

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