beauty：在家美容 放鬆自在 與媽媽一起護膚

提亮肌膚 護理手部

面部皮膚暗啞是不少女性面對的問題，要改善便要做好去角質層及保濕工夫。MZ Skin推出的瞬間煥發提亮套裝，包括7件有助提亮膚色的產品，當中深層去角質的AHA面膜，蘊含8.5%AHA複合物，據稱可深層去除角質並刺激細胞更新，有助消除色素，提亮暗沉、疲倦皮膚；配以安瓶、2%維他命A修護油、玫瑰石英刮痧板使用，據稱有助提亮並改善膚色，令皮膚更顯光滑。

隨着年齡增長，女性的眼周皮膚會逐漸出現各種問題，如細紋、皺紋、眼袋、黑眼圈等。因此不同年齡的女性都需要着重眼部護理工夫。CurrentBody Skin LED光療眼周美容儀，結合4種LED功能，讓用家在家就能做LED光療：黃光據稱能加強血液、淋巴循環；紅光據稱能刺激膠原蛋白增生、修復肌膚；深紅光則據稱能改善皮膚暗沉、提亮膚色；而近紅外線據稱能有助皮膚內的膠原蛋白纖維收縮，以達到緊致肌膚的效果。

其次，隨着年齡增長，手部皮膚老化亦會逐漸浮現，如出現皺紋、色斑、乾燥等問題。這些問題不僅影響手部皮膚的外觀，還會讓人看起來比實際年齡更老！因此手部皮膚護理亦是重要的美容護理工夫。要保持手部皮膚年輕，除了使用滋潤手霜外，還可以定期使用手膜。Starskin The Gold Mask Hand活膚手膜，蘊含豐富的保加利亞玫瑰、乳木果油成分，據稱能滋潤雙手；外層的保護膜則具備加強溫暖效果，有助精華液更容易被皮膚吸收，據稱能讓雙手變得柔軟細嫩。

護髮浸泡泡浴 紓緩身心

除了面部護理，頭髮的保養工夫亦是重要一環，對於媽媽而言，最擔心莫過於出現掉髮狀况。Oribe Hair Alchemy系列主打強韌護理髮絲功效，當中蘊含的「Curative Blend療效複合配方」包括奇亞籽、植物蛋白、生物發酵竹葉，以及多效透明質酸複合物，據稱有助改善脆弱易斷問題，並透過強化頭髮的韌度，強健髮根，減少斷髮掉髮，讓頭髮健康滋潤生長。在連串美容護理後，當然還要來一個泡泡浴，Lush便趁母親節來臨，推出限定「放鬆一刻禮盒」，9件浸浴產品，包括有助紓緩身心的「醉人薰衣草汽泡彈」，以及放鬆心神的「快樂光芒泡泡浴芭」等，讓媽媽沉醉幸福香氣之中。●

查詢：Joyce Beauty 3798 0172 （太古廣場店）

Lush 3791 2131（海港城店）

MZ Skin www.mzskin.com

Sephora Hong Kong 3168 4088（ifc店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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