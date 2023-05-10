News：米蘭設計周 與家具對話

Seyun Chair：獨特縫隙

Zaha Hadid Design與日本木製家具品牌Karimoku合作推出的全新系列Seyun（A），以經得起時間考驗為概念，帶來單椅、扶手椅及桌子3款設計。系列早在Zaha Hadid離世前已開始研發，她當時相當喜歡並渴望生產製作出來。單椅由3塊不對稱的木材部分組成，椅背與坐墊之間留下獨特縫隙並精準地拼合起來，完全跳出傳統椅子的設計。曲面弧度及有機流暢的線條均展現Zaha Hadid標誌的設計語言，優雅而時尚。設計備有原木色及金屬飾面以供選擇，為適合日常使用的款式。

Dialogo Chair：融合新與舊風格

意大利家具品牌Tacchini為慶祝成立50周年，因此特意重新製作已停產的Dialogo Chair（B）。椅子為意大利夫妻檔設計師Afra和Tobia Scarpa於1970年的設計，Dialogo指意大利設計與家具之間的對話，由此椅子融合新與舊的風格並選用不同物料，展現出工業功能與優雅形式之間的哲學交流。到後來1975年，二人更設計了與Dialogo Chair「對話」的Dialogo Table呢。●

文：陳澄