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News：米蘭設計周 與家具對話

【明報專訊】說到椅子，連卡佛的展覽以外，上月舉行的米蘭設計周中自然也有不少全新設計或復刻再現的作品亮相，以下特別跟大家介紹其中兩款。

Seyun Chair：獨特縫隙

Zaha Hadid Design與日本木製家具品牌Karimoku合作推出的全新系列Seyun（A），以經得起時間考驗為概念，帶來單椅、扶手椅及桌子3款設計。系列早在Zaha Hadid離世前已開始研發，她當時相當喜歡並渴望生產製作出來。單椅由3塊不對稱的木材部分組成，椅背與坐墊之間留下獨特縫隙並精準地拼合起來，完全跳出傳統椅子的設計。曲面弧度及有機流暢的線條均展現Zaha Hadid標誌的設計語言，優雅而時尚。設計備有原木色及金屬飾面以供選擇，為適合日常使用的款式。

Dialogo Chair：融合新與舊風格

意大利家具品牌Tacchini為慶祝成立50周年，因此特意重新製作已停產的Dialogo Chair（B）。椅子為意大利夫妻檔設計師Afra和Tobia Scarpa於1970年的設計，Dialogo指意大利設計與家具之間的對話，由此椅子融合新與舊的風格並選用不同物料，展現出工業功能與優雅形式之間的哲學交流。到後來1975年，二人更設計了與Dialogo Chair「對話」的Dialogo Table呢。●

文：陳澄

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