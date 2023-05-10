News：法國五月藝術節 思索舞蹈意義

【明報專訊】舞蹈是一種豐富生動的形體藝術，歷史與人類的發展同樣悠久，在不同文化及時代中以不同的面貌形態出現。高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels歷來的珍貴作品除了呈現精湛工藝，也反映其對舞蹈文化的長久鍾愛。1906年，品牌世家位於與巴黎歌劇院一街之隔的巴黎奢華地段芳登廣場開設首間專門店，創辦人鍾情芭蕾舞，在巴黎歌劇院欣賞芭蕾舞表演的經歷，為其珠寶設計提供了源源不絕的靈感。1941年品牌推出首個芭蕾舞伶胸針，以芭蕾舞蹈員活潑優雅的美態歌頌這門藝術；1969年面世的峇里舞伶胸針則以身穿獨特服飾的舞者造型擺出別具韻味的姿態。近年品牌致力在世界各地推動舞蹈藝術，2020年起舉辦Dance Reflections by Van Cleef & Arpels藝術節。今年此企劃首度移師香港，將於本地多個表演場地上演多個舞蹈項目，為2023年法國五月藝術節的一部分。