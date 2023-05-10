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透明表底 一覽機芯細節 飛返腕表重溫冒險家精神

【明報專訊】在全球5大暢銷腕表品牌中，Longines長期穩佔一席。除了因為相對親民的定價，也因為品牌歷史上推出過很多創新實用，兼性能可靠的腕表。不少品牌都說自己有多厲害，能夠上山下海，然而Longines卻早於1920年代，已經推出「世界首創飛返功能腕表」，陪伴探險家飛越南極。今年品牌便回溯這段「飛返」歷史，向冒險家永不放棄的精神致敬。

Longines於1925年為其第一款腕表配備飛返功能，配置13.33Z機芯，是品牌歷史上第一款配備兩個獨立按鈕和飛返功能的計時表，及後在1928和1929年稍作改良。後來到1935年6月12日為此申請專利，1936年6月終成功註冊為「世界首創的飛返功能腕表」，配搭13ZN機芯。翌年品牌的首款防水計時碼表面世，設經典蘑菇形防水按鈕和飛返功能，並在1938年申請專利。

協助完成飛越南極創舉

飛返功能是計時表上的一項附加功能，令使用者能夠根據對應的時間數字計算速度和距離。傳統計時表需要先停止和完成秒針復位功能，才能重啟計時功能；而配備飛返功能的時計可讓使用者只需按一下飛返按鈕，即可同時實現3種操作，在停止計時同時重置計時表，並立即重新計時。

此功能對飛行員來說非常實用，能快速控制計時功能，以連續測量多個時間段的飛行距離，從而幫助他們準確導航路線位置。由於品牌的精準製表工藝，許多探險先鋒均選擇品牌的腕表陪伴他們的歷險旅程，成就許多不可能的創舉，其中Richard Byrd便是其中一個傳奇冒險家，是首個飛越南極的飛行員。在1928年，Richard作為美國海軍軍官及飛行先驅，展開其第一次南極探險。1929年11月29日，他和機組人員駕駛福特Trimotor飛機從他們的Little America大本營起飛，挑戰飛越南極。探險家必須駕駛約1290公里才能到達目的地，全程藉助太陽能指南針和Longines腕表作導航。經歷將近19小時的驚險飛行旅程後，他成為第一個實現飛越南極壯舉的人。

完成這次旅程後，Longines收到來自Richard的南極探險隊電報，表示「衷心感謝Wittnauer Company提供的Longines的儀器和精密時計腕表，精準出色的表現協助我們完成創舉」。他以品牌的儀器和腕表完成旅程，呼應品牌的開拓精神。隨後，他又展開了另外3次南極探險，其中一次是在1939年，當時他佩戴的腕表，正是具有飛返功能的Longines 13ZN表款，可說是當時技術最先進的計時碼表機芯。

不斷提升飛返機芯

到兩次世界大戰後，品牌繼續發展飛返功能機芯。例如在1946年推出大表徑飛返飛行員腕表，搭載的cal. 12.68Z機芯設有停秒裝置，表盤中央設置60分鐘計時盤。1948年則發表飛返計時碼表30CH，結合飛返機制，在3時位置配備30分鐘瞬跳累積計時器，可指示1/5秒計時。1968年推出的超防水潛水飛返計時表，是品牌另一個專利計時表，配備帶有「游標」刻度的秒針，可計時至1/10秒，防水深度達200米，在當時來說非常厲害。

5星象徵品牌最高等級

事隔多年，品牌這次重新將飛返功能當成腕表的主角，為Spirit系列推出全新Flyback腕表。腕表搭載全新獨家矽游絲機芯，動力儲存達68小時，抗磁且極為精準，通過瑞士官方天文台測試機構（COSC）的認證。表盤上鑲有的5枚星星，象徵腕表擁有品牌最高等級的機芯質量以及精準可靠度。透明表底蓋展示機芯的所有細節，包括刻有代表品牌Spirit系列的地球儀和Spirit Flyback的系列名稱，以紀念品牌的「世界首創飛返功能腕表」。

腕表配上乾淨利落的表殼線條、精緻美學設計及工藝細節，鍛面磨砂拋光或雕刻細節也在腕表中扣除細緻呈現。新表配備雙向旋轉表圈，與表盤同色的陶瓷材質及夜光標誌刻度，分別有黑色或藍色太陽放射飾紋表盤可供選擇。表盤上鍍有Super-LumiNova夜光塗層的銅色指針和數字，讓大家可在任何情况下清晰讀取時間。42毫米尺寸的精鋼表殼配備簡易更換表帶功能，可更換精鋼表鏈、棕色皮革或藍色織物表帶，表帶配有安全摺疊式表扣及全新的微調系統，為佩戴者提供最大的舒適度和完美貼合度。系列另提供米色NATO表帶選擇，符合現時的腕表潮流。●

查詢：2518 9828

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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