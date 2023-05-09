論盡教育：明愛學校的「原罪」

職業先修課程曾是收生王牌

明愛辦學經驗豐富，辦學能力絕對不會比其他辦學團體差，但部分學校招生未符理想。能力不比人差，何以又收不到學生？王師奶又何以竟說明愛有「原罪」？「原罪」兩字有點聳人聽聞，且聽小婦人細說端詳：明愛現有9所中學，8所是資助，1所是直資。自教改後，已沒有了維持多年的職業先修課程如汽車維修、印刷、造鞋等多元化職業訓練，代之而起的是「應用學習」（applied learning）課程。上世紀五六十年代，亦所謂「獅子山精神」年代，香港百廢待舉，年輕人最需要是一技傍身。學得一技，除了解決生活外，如果頭腦靈活，工作勤奮，分分鐘可能有創業機會。如何一面修讀中學課程，一面又可學得一技？明愛的職業先修學校就提供這種服務，滿足當時某一階層的年輕人需求，其時明愛職業先修學校一位難求。相比於今日，整體收生困難，要合併、要縮班，甚至可能有殺校之災；論滄桑，無一個辦學團體能像明愛那樣感慨了。

王師奶說的「原罪」，就是五六十年代這些職業課程。即使教改後不再教汽車維修、印刷、造鞋，但只要提起明愛，部分家長心中先入為主的印象，一定認為它和職業先修有關。說它是「原罪」真是污衊了它，曲解了它，也褻瀆了它。如果要王師奶為它找一個漂亮而體面的下台口號，那一定是「已完成歷史使命」。唉！「已完成歷史使命」是門面話，說得準確些、草根些，即係話「呢個時代唔需要你了」。

作為一個家長，你點去為兒女揀學校？唔使去問啲選校明燈，你一定首選全英語授課學校，退而求其次揀一些中英合體（form 1班開3英1中或2英2中）的，無可奈何才入中文中學，再再再無可奈何才入職業先修學校，你話嘞，明愛學校如何招生？

「獅子山精神」out了

今時今日家長都想個仔入大學，唔係在中學就要佢一技傍身，學修車、學印刷、學整冷氣、學做廚師。本文題目〈明愛學校的「原罪」〉，這「原罪」並非話明愛學校辦得唔好，校長教師唔盡責，而係時移世易，父母為兒女定的目標已非當年。整體社會獅子山精神out了，一技傍身的思想out了。換言之，是時代變了，是時代拋棄了明愛。「獅子山精神」時代一位難求的學校，因為「舊包袱」變了今日收生不足的「原罪」。嗚呼哀哉，諗落真係喊得一句句！

胡振中中學校長歐海健不斷強調，合併原因不是收生不足。王師奶當然相信歐校長所言，但南區是老區，生源不會太多，加上中學林立，部分家長選校的優先次序十分明顯，收生不足是早晚可預見的事，明愛教育服務部的決定並非無理。王師奶好奇，當年明愛當局怎會辦一所只開高中班級的華德中書院，而且仲係直資；沒有初中生源的銜接，沒有優異入大學的往績吸引，憑什麼？今次棄直資，從頭做起，不失為務實之舉。但願亡羊補牢，尚未太晚。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]