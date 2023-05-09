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副刊
Happy PaMa 教得樂 第448期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：無辜的孩子

【明報專訊】父母，是子女的守護者，愛護子女，是父母的天職。家，是充滿愛和關懷，是最安心與安全的地方。但看近年，尤其是近日發生的倫常慘劇，父母非但沒有保護愛護子女，還要對子女狠下毒手。這些所謂家，簡直就是人間煉獄，子女日日活在水深火熱的惶恐之中，誰可拯救這些無辜的孩子？

孩子的生命不屬於父母

夫妻間感情出現問題，如果沒有子女的話，如何糾纏鬥爭不休，打生打死都是兩個人之間的事；但當子女牽涉其中，父母雙方不管誰是誰非，都和子女完全無關，不管任何情况下都必定先要顧及子女的感受，要考慮對子女造成的影響，而不是自私地以自己的角度感受、利益做出發點，置子女的安危於不顧。

孩子的生命不屬於父母，他們生存的權利和自由，沒有人有資格剝奪。死從來解決不了問題，賠上自己和孩子的性命，是哪一門子的報復？對孩子何其殘忍？誰來為無辜的孩子取回公道？

近日其中一宗個案，據報丈夫患有抑鬱症，妻子要出外掙錢養家，一再啞忍子女不斷被丈夫虐打。換轉是我，寧願帶着子女瞓街，都不會留子女在家中，搞出人命只是遲早的事。兒子這一次可以虎口逃生，全靠一道廁所門，女兒被挾持後獲救，全靠警察果斷英勇。最令我氣憤的是，那名母親接受傳媒訪問時表示，丈夫之所以激動病發，估計是她在這兩個月都沒有給家用丈夫有關！

生育之前好好想清楚

愈寫愈心痛，原來還有比「不幸的人用一生治癒童年」更悲慘的現實，就是失去性命，再沒有機會繼續活下去治癒童年。寫了這麼多年親子文章，不斷重複地問究竟點解要生仔？我由大聲疾呼到無聲吶喊，堅持繼續寫下去的動力，就是為了替無辜、無助的孩子們發聲，希望得到更多關注，卑微地希望大家考慮生育之前好好想清楚，這是影響另一個生命一輩子的決定。孩子不是公仔，不是狗仔，不是開心鍾意就視若珍寶，不開心不鍾意就視若無睹，呼之則來揮之則去。做不到用生命去捍衛保護孩子生存的自由和權利的話，沒有資格做父母！

求天見憐，願所有孩子都能夠在愛的庇佑護蔭下快樂成長！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第448期]

相關字詞﹕名人KOL 親子筆陣 Son姐 辣媽 張慧敏 辣媽CEO

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