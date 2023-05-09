家庭有教：增強抗逆力 學Sammi追夢

孩子有夢想當然是好事，惟「追尋夢想，困難重重」，過程中必定有很多挫折和逆境。家長如何裝備孩子，面對當中的壓力、負面情緒和失敗，堅持不輕言放棄呢？美國哈佛大學兒童發展中心就建議，家長可以循「二加一減」的方向，增強孩子的抗逆力，保持追逐夢想的「初心」：

二加：增加孩子個人「核心能力」

家長當然希望，孩子隨着成長，能夠理性地決定自己的行為或想做的事，以及有效面對和處理壓力。研究指出，察覺和管理自己的情緒，面對困難時懂得思考解難，忍耐等待不衝動等，都是十分重要的「核心能力」。如果能在早年好好培育這些「核心能力」，可以為孩子的成長打好基礎，更有追夢的資本。

二加：增加與孩子的親密互動

人類是群居的生物，即使家長多希望孩子有理性自決的能力，首要重視的還是家長對孩子的關懷培育。經過多年的研究，哈佛學者指出家長與孩子頻繁、親密而「有來有往」的互動，對孩子的「核心能力」發展相當重要，有助裝備他們面對壓力和挑戰。

一減：減少不必要的壓力來源

壓力經常帶給人一個負面的印象，為孩子帶來負面的情緒；但正所謂「你有壓力，我都有壓力」，壓力其實避無可避。適當水平的壓力其實有助孩子健康成長，因此如何應對壓力來源和調節壓力的水平，以及預防孩子因過度、不必要的壓力而倒下，家長的調節工夫實在相當重要。

十多年前，鄭秀文在拍罷《長恨歌》後患上抑鬱症，後來接觸了宗教信仰。她在得獎後感謝天主沒有讓自己一路順風，反而學懂謙卑、柔和。原本聲音溫婉的她，忽然語氣高昂起來：「但現在我柔和不了，今晚真是很開心，終於不用默默陪跑，終於可以昂首衝線！」有着「二加一減」配合，逆境就是學習的機會，使孩子在經歷中成長，更能邁向夢想衝線。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]