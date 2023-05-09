6A爸媽：孩子沉迷網絡因寂寞

家長要有同理心 接納孩子需要

孩子要進入網絡世界已是不能否定的事，如何可以令孩子把使用網絡變成學習的助力？就讓我們先了解孩子會沉迷網絡的原因——就是 「寂寞」。

花花世界並不會使人沉迷，而真正令孩子沉迷的就是感到「寂寞」。孩子在網絡上，找到「朋友」，找到同路人，跟他們溝通找到存在感，而且氣氛都是正面、愉快，比在校或在家裏有更多安全感。難怪孩子在現實世界感到寂寞時，在網絡世界找到共鳴與同行感。

6A中，接納是第一道門，接納孩子會使用網絡，也接納孩子會被網絡吸引。但我們必須分辨清楚「接納」並不等於「接受」。我們會接納孩子有使用網絡的需要，也明白孩子很容易被網絡吸引，網絡上的一切給孩子新鮮感，令他們流連忘返。這是我們必須接納的，但我們卻不需要接受他們這些行為。

我們認為孩子應該有效地管理網絡使用，責任亦在於孩子。不過在他們建立責任前，家長應利用同理心，明白他們建立正確使用網絡習慣時，也有相應的困難。

多讚賞 訂界線建立正確價值觀

孩子學習正確使用網絡過程中，有成功也有失敗。成功的時候，我們不妨大力稱讚孩子，使他們向着好的方向建立價值觀；而當孩子失敗時，也不需要責備，以鼓勵方式令孩子正面面對。

同時家長可利用「關愛」和「時間」，陪伴孩子一起面對網絡世界。相對於沉迷的原因來自寂寞，我們的陪伴就正正解決孩子沉迷網上世界的問題。

我們亦可利用親密關係與孩子在使用網絡習慣上訂立界線，雙方一起制訂準則，使孩子努力把網絡使用的良好習慣建立起來。這裏重點就是親密關係，只有跟孩子關係親密，孩子才會尊重雙方立下的界線。試想想，如果跟孩子關係疏離，他們又怎會徹底執行這個界線呢？

界線定好後也會有被打破的時候，我們又如何面對孩子超越界線呢？孩子「踩過界」的時候，家長就要由「接納」做起，重新了解孩子面對什麼困難，被什麼吸引着，嘗試了解他們並協助改掉壞習慣。切勿在孩子打破界線的時候破口大罵，或以一些負面說話責備孩子。利用耐性重新開始，孩子會最終因為我們的關係而修正他們的行為。

網絡世界並不是洪水猛獸，只要跟孩子建立良好關係，就可以跟他們立下界線，當孩子打破界線，以耐性重新接納孩子，令他們有機會進步。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]