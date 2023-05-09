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Happy PaMa 教得樂 第448期

Happy Pa Ma

國際親子台：5個讓孩子認識世界的方法

【明報專訊】「讀萬卷書不如行萬里路」，以往我們常說，要認識世界，最好的方式是親眼去看，親身去感受。疫情3年，少用這方式去體驗不同文化，這幾個月大家正在復仇式補償中。其實即使不出國，也可以在地體驗不同國家的文化、品嘗特色傳統美食及購買當地人的食品雜貨。重慶大廈為港人帶來特色的文化體驗，九龍城也有小泰國之稱。放眼身邊，行萬里路前，不妨留意一下千里之選。

1.留意身邊種族文化差異

認識世界幫助孩子建立同理心，了解他國文化，才會明白不同觀點的由來，有助孩子保持對不同文化的敏銳觀察力。舉例，當看到尼泊爾人搖頭，可能以為這是一種拒絕，但其實他是在說「好的」。對各地的傳統文化有更深了解，長大後就不會懷有偏見或歧視，亦對各地文化充滿熱情。

2.品嘗多國菜了解習俗

第二種方法，讓孩子用舌尖了解不同國家的美食及習俗，在餐桌上看見傳統，嘗試來自世界各地的食譜，了解各地不同的烹飪方法。可以由家中各人選擇不同地方的食譜來製作食物，畢竟食物是展示不同文化的方法，我們的口與胃亦是盛載傳統的載體。

3.閱讀世界各地的書籍

書本是我們的好朋友，與孩子一同讀不同國家的書籍，不僅讓孩子沉浸在不同的文字和描述中，還通過精美的插圖，探索不同地方的故事。我們可以先從自己所居住地的書籍開始，有些家長會跟孩子說《西遊記》、十二生肖等故事，當他們對傳統文化有興趣後，再找來自世界各地不同文化習俗的書籍，跟他們看。書籍是強大的工具，提供視覺和內容上的刺激，讓孩子不用飛到外地，已能踏上旅程。

4.慶祝不同國家的節日

慶祝是一件令人開心的事，讓孩子在歡樂的氣氛中了解不同文化習俗，以及活動背後的含義。中國的農曆新年、墨西哥的Cinco de Mayo（五月五日節）、印度的Diwali（光明節）和美國感恩節等，這些都是可以全家參與的慶祝流行文化活動。把節日、地圖及日曆加起來，就會發現一年365日都不夠用。

5.與外地筆友建立友誼

讓孩子寫信給筆友，擁有一個外地筆友對於孩子們來說，是一種令人興奮又期待的事。有興趣結交來自世界不同地方的新朋友，可以通過學校，或從父母的朋友圈開始着手更好。不少香港人也身處世界不同地方，開啟國際朋友網絡也容易開始。

在這樣多元文化下長大的孩子，不僅以獨特的方式學習，還建立起一生的友誼！

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]

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