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副刊
Happy PaMa 教得樂 第448期

Happy Pa Ma

自在講媽：與藝術結緣

【明報專訊】在疫情初期，雞蛋仔開始到鄰近的隱世畫廊習畫。畫廊一分為二，左邊是策展區，定期讓本地藝術家展覽作品，右邊就是年輕藝術家們的工作室。

大兒子跟隨本地年輕畫家林嘉儀學習，他暱稱老師做「米奇老師」。林小姐是全職藝術家，也會兼職教小朋友畫畫，很有耐性。她很少收學生，傾向有質素地、專注地引導孩子。每星期2小時課，結構上都是玩，沒有坐定定也沒有懲罰雞蛋仔的活躍。工作室用剩的材料都成為雞蛋仔的創作靈感，在米奇老師的引導下，他開始探索輕黏土世界，把剪紙、木片、破爛的畫紙重新結合，沒有特定題材及訓練目標，純粹享受畫廊的氛圍。

築起安全空間 隨心表達情緒

過了些日子，有朋友提議讓雞蛋仔轉去具規模的藝術學校，讓他建立紮實的根基。又試過介紹一些對特殊教育有經驗的視藝導師，一對一授課，用藝術介入協助雞蛋仔融入主流。這些好意，我都一一拒絕了。

雞蛋仔很喜歡留在這個藝術空間，無拘無束地表達情緒，沒有批判，只有接納。大玻璃窗與社區接軌，間中狗狗經過、小朋友放學，雞蛋仔或許會分心，但回過神又好像多了創造力，使勁在畫紙上潑灑出來。而且米奇老師是藝術家，她不懂治療也不刻意用藝術做什麼，她的「臨在」、「陪伴」已經築起安全的空間讓孩子「做自己」，這個「純粹」的狀態已經很療癒，很寶貴。

米奇老師曾幽幽地說過，如果多一些父母願意給予空間，不要擔心孩子將來的生計、不要計較獎牌，香港其實有條件孕育出更多藝術家。坦白講，作為港媽也實在經常擔心雞蛋仔的前途，間中也會問老師如何維持生計，但似乎我是真的過慮，老師自給自足肥肥白白……

怪獸不可怕 只是你未見他們的好

4月尾雞蛋仔參加了畫廊的小型畫展，8件參展作品都是電玩角色的二次創作，賣出的作品都捐出作慈善用途。沒有策展概念的我，對策展人認真地為作品量尺寸和記錄創作日期、藝術物料，簡直是心中有愧……她是何等尊重藝術品，即使作畫者只是一個屁孩童。

策劃人要求提交一個短篇幅的畫家背景，我認真想了幾晚之後問兒子為什麼總是創作黑暗惡魔怪獸，他卻認真告訴我：「怪獸不可怕，是你沒有走進他們的世界，未看見他們的好。」

展覽開幕那天，他興奮地向參觀者介紹作品，雀躍地跑圈，臉上掛着滿足、自信的笑容。 這孩子的告白，簡單、強而有力，我為他感到驕傲。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]

相關字詞﹕親子筆陣 彭梓雅 自在港媽

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