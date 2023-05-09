善養救未來：善養建立抗逆力

幸福童年 助跨過災難

顧樂本說災難對社區的孩子造成創傷，其中一個徵狀是往後變得異常懼怕下雨，但是受創孩子當中，有一些明顯徵狀較輕，他說這些孩子都是在生命早年得到很多的擁抱和愛！他更說，許多研究都顯示眾多災難後恢復得好的人，都在童年於家庭裏享有安全的依附關係和備受寵愛。

同時，我從不少倖存者故事裏也發現，他們之所以較容易在災難中逃出生天，與擁有幸福的童年相關。例如一些納粹大屠殺生還者和脫北者都提及他們有幸福的童年，家裏充滿愛，父母提供巨大的安全保護網，甚至視他們為掌上明珠，高度滿足他們的欲望。他們未必在童年時掌握到很多生活技巧，但是自我價值感很高，在災難時表現出異於常人的自信心、積極樂觀心態和生命力，讓他們能夠千方百計應變和存活過來。

讓我們看看這個故事，納粹大屠殺倖存者埃爾弗里德．蓋林格（Elfriede Geiringer）的女兒伊娃．施洛斯（Eva Schloss）敘述她童年很幸福，父母和哥哥對她的關注與愛從來都不缺乏。她記得小時候爸爸鼓勵她在衣櫃頂跳下來，而他每次都會接緊她，她感到既興奮又安全。她又說自小以來都未見過媽媽煮飯，家務由傭人照料，但是戰爭開始後，家道中落，媽媽不單能夠應付家務，也擁有生命熱情去學習化妝技巧，以此謀生，她更能運用本來就擅長的人際技巧招徠生意，在很艱難的時期仍能生活下去。兩母女後來在集中營內以超凡的勇氣、毅力、積極心態和巧妙的計謀雙雙逃出生天，並在災後打理慈善業務數十載。

這些倖存者故事，也喚起我一些育兒往事。當年，我以為要刻意鍛煉孩子的生活技能，讓她盡早獨立，並擁有良好的品德，才是最恰當的教養。可是，我做的一切忽略了她最需要的安全感，包括讓她充分感到受保護和疼愛，以及可以放心做真實的自己。我沒有提供無條件的接納和愛，卻處處要求她獨自面對困難和關愛別人，表現良好的品行。結果，她根本無法自在安心地做真實的自己，例如在脆弱又需要我陪伴時，會擔心我不滿意她依賴而在情緒上遺棄她。

盡情依附 儲滿安全感

我學習善養後，才明白到讓孩子先在早年滿足情感上的成長需要，容許他們盡情地依附照顧者，並在身心層面有很廣闊的探索空間，他們才能擁有滿滿的安全感、自我價值和生命掌控感，至於同感心和利他的特質，則是稍後階段才發展出來的。

從前，我將教養焦點放在培育顯而易見、容易贏得別人稱許的特質上，卻忽略了其實不易被看見和稱讚的特質——安全依附感和愛的儲備，這些才是一生面對所有逆境的承托力量，以及所有對生存有利的特質的泉源！

善養是用最大的同感心支持孩子做真實的自己，它不止是倖存者的救命關鍵，也是讓孩子一生能夠應付困境、活得心滿意足的最重要地基。

文：周凱旋（教育大同聯合創辦人，生命教練）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]