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Happy PaMa 教得樂 第448期

Happy Pa Ma

教女無方：蘇菲的玩具

【明報專訊】蘇菲經歷多次母親強制執屋，被迫扔掉舊物的痛苦選擇，仍能保存到今天的玩具，應該是殊不簡單的。「件仔」是一隻咖啡色的小狗毛公仔，是我家第一任菲傭姐姐送給當時只有10個月大的蘇菲的聖誕禮物。件仔來到我家便伴着蘇菲，哪怕當時有不少各種各類大大小小的毛公仔，蘇菲還是對件仔情有獨鍾。不是件仔有什麼神奇力量，而是菲傭姐姐天天照顧蘇菲，發現蘇菲一見到小狗就興奮得要命，於是買了一隻非常像小狗的毛公仔送給蘇菲，所以蘇菲也對件仔愛不釋手。（件仔以前名叫「汪汪」，直到蘇菲4歲時看過某電視劇中主角叫「件仔」，她就開始給「汪汪」改名為「件仔」，直到今天。）

狗狗帶來心靈安慰

之後蘇菲愛狗的特質更明顯，她人生第一句完整句子是：畀（給）我一隻汪汪。她第一個願望是要成為一頭真正的狗，然後是拯救全世界的流浪狗，結果她也領養了一頭狗。不知道是她接觸太多狗而愛上狗，還是她根本有着愛狗的特質，所以一遇上狗就顯明出來。反正，玩具的喜好選擇，也是反映孩子的喜好特質。曾聽過有人說小孩多玩飛機玩具就會想成為飛機師，多玩醫藥玩具就想成為醫生，多砌積木就容易成為建築師。蘇菲沒有成為一頭狗，沒有成為馴獸師，也沒有做上什麼與狗有關的工作，但她愛狗的特質是肯定的，而她也知道狗狗帶給她許多心靈的安慰與支持。

「小袋子」讓女兒坐定定

蘇菲兒時喜愛的玩具還有一個叫「小袋子」的東西，為何要在有限的篇幅特別提這個？相信作為母親，最頭痛的是如何令一個兩三歲孩子出外食飯時可以坐定定。「小袋子」就有這個神奇力量。「小袋子」的出現和力量的發現都是那麼偶然。我們買給蘇菲的髮夾頭飾，蘇菲從不肯戴上，她卻喜歡將這些頭飾分類，有時是按顏色，有時按大小，有時按款式，總之每次可以玩上半個多甚至一小時。以後外出，我就把她平時玩的頭飾放在一個小袋子中，食飯拿出來給她，她可以靜靜玩上一個小時。除了小袋子有這功能，後來發現畫筆畫紙、貼紙也有這力量。當然，蘇菲再大一點，可以自行看書，那也就方便多了。

蘇菲上了小學，她的玩具有毛公仔、各種類型的畫筆、各種質地的紙張、退役的收音機、舊衣服剪下來的布、冰、街上拾來的樹枝樹葉石頭。記得有段時間，幾乎每個小朋友都有一個爆旋陀螺，蘇菲也有兩個。一天，她忽然想到用一個小盤子盛了些水，然後放入雪櫃內的冰格，晚上取出來，把兩個爆旋陀螺放在冰上玩，她命名這遊戲為「爆冰陀螺」。

我家以前附近的那個大型商場內有間幾千呎的玩具舖，我常常帶蘇菲去玩，卻甚少買那些玩具回家，慳錢吝嗇是無可奈何的，但我實在對那些設定按鍵功能的玩具不太感興趣，寧願讓蘇菲從日常生活中找樂子，從日常接觸事物中找出趣味，也許更好。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]

相關字詞﹕玩具 親子筆陣 蘇菲媽 教女無方

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