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副刊
Happy PaMa 教得樂 第448期

Happy Pa Ma

採訪手記：湊仔擦出火花

【明報專訊】今個星期日就是母親節了，各位媽媽你們會怎樣形容母職的感受呢？「五味雜陳」這4個字，或許是不少媽媽的心聲。今期封面故事的主角，是前新聞主播鄭萃雯（Karen），當了7年「孖」媽的她，道盡為母的甜酸苦辣。

跟這位前行家做訪問，是一件樂事，皆因Karen很健談，毫無冷場，加上她的真性情，令話題更加「到肉」。在訪問之先，還以為正在攻讀兒童與家庭教育文學碩士課程的Karen，會是一個模範媽媽、完美太太，殊不知，原來她都是一個有血有肉的平凡女子，在育兒路上和夫婦相處上，也有不少「反面教材」。

例如Karen分享到在別人眼中，她是一個無脾氣、從不會罵人的女人，偏偏小朋友卻有本事把她的「潛能」激發出來，有時也會忍不住大聲咆哮；又如某次弟弟因為不小心得罪了哥哥，哥哥遂故意向弟弟作出報復行為，Karen一怒下，出手打了哥哥的手掌；還有更多她和「豬隊友」在湊仔時擦出的火花。

主動跟孩子道歉 修補關係

聽着聽着，不單止有共鳴，也頓時感到一絲安慰，原來天下間並非得我一人做不到「聖」母啊！但值得跟Karen學習的是，她每次火山爆發後，都會主動跟孩子們道歉，既是身教，也藉以修補親子關係。在此祝福全天下媽媽們，早日修煉成功，掌握到不慍不火的教養心法。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第448期]

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