明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第448期

Happy Pa Ma

母親節專訪：生孖仔後瀕崩潰 錯怪丈夫「豬隊友」 鄭萃雯母愛爆棚 修煉育兒大法

【明報專訊】坐上新聞主播枱，或許是不少新聞從業員的夢想，曾經也是「新聞小花」的鄭萃雯（Karen），卻甘願為一對孖生兒子，卸下主播光環，回歸家庭。享受了數年自由工作者與「湊仔」生活後，Karen最近又靜極思動，攻讀兒童與家庭教育文學碩士課程，為的並非要轉換事業跑道，而是希望提升自己做家長的能力。

文︰沈雅詩

有指獅子座的女人，都是母愛氾濫一族，Karen印證了這個說法。自從今個學年榮升小學生家長後，她不單陪兩個太子讀書，更為他們而讀書，「其實大學畢業之後，我都有想過再進修，只是一直沒遇上有興趣的科目。直至生了孩子，在機緣巧合下，訪問過一位放棄高薪厚職、全職讀兒童與家庭教育的爸爸，他說讀了這科之後，和有ADHD（專注力不足及過度活躍）兒子的關係大大改善，我聽後覺得很有趣，加上在網上，經常看到很多不同的育兒學說，究竟哪些才是對呢？我也很想知道」。出於媽媽的好奇，Karen遂決定以兼讀形式，重返大學校園。

「我有反省、跟老公懺悔」

既是雙職家長，還要兼顧讀書，Karen坦言壓力比想像中大，但得着很多。透過課堂，除了讓她更了解兒童的身心發展，也有助審視親職關係。「我有反省、有跟老公懺悔㗎！」原來Karen之前一直怪丈夫是「豬隊友」，卻沒想到自己是始作俑者。

根據母職守門員（maternal gatekeeping）論說，媽媽總是潛意識地認為，唯有自己，才能把孩子照顧得最妥貼，也不放心讓另一半分擔，久而久之，便削弱了父親的角色，亦令他們形成「少做少錯」的心態。Karen也確曾犯過這些錯誤，「以前，每逢我要工作，都會擔心老公帶不好『左右仔』（孖仔乳名），因為他連哪些是上街衣服也搞不清，會任由孩子穿睡衣外出。但現在回想，為什麼他會不知道呢？原因是我從來不讓他碰那些衣服」。為重新塑造一個「神隊友」，她正努力學習少批評、多讚賞，期望丈夫會更有信心地發揮父職。

太倦戲稱想逃學 被兒子教訓

不少人說，生兒育女可令婚姻更美滿，但經歷其中，Karen卻發現這個陳述，並非事實的全部，「未有孩子前，我和老公從不吵架的，但生了孩子後，就吵多了」。猶幸進修後令她知道，這幾乎是天下父母的必經階段，Karen才稍稍安心，「有研究理論指，隨着子女成長，開始要面對學業問題，夫妻會因為教養上的分歧，例如選校、是否補習等，衝突會日漸增多，一直要等到孩子去到高中、甚至是大學，即他們懂得自立、父母可完全放手時，夫妻關係才會緩和」。

雖然不知道這個理論會否百分百應驗在自己身上，但Karen認為，作好心理準備也是好事，「不過，也要時常提醒自己，吵架後、消了氣，事情就要告一段落，否則問題日積月累，隨時會演變成婚姻難關，令夫妻走不下去」。

自從Karen變身「學生妹」後，現在一屋三個學生，家裏洋溢着濃濃的學習氣氛，大家更會互相打氣，「左右仔偶爾會來接我放學，也不時監察媽媽是否有努力溫習。我試過裝模作樣說功課太難不想做、太疲倦想逃學，他們會反過來教訓我：『媽咪，你不可以不上學、不做功課的，你答應過，就要盡力做好。』」聽到孩子如此生性懂事，做媽媽的，當然樂透心。

鼓勵新手爸媽 總會苦盡甘來

然而，說起昔日如何同時照顧兩個初生BB時，Karen就大叫救命，並戲言：「當時我應該是瀕死邊緣的！」那時仍然全職工作的她，在放產假期間，經常出現「一打二」的場面，「最初未有工人，就算老公幫忙餵夜奶，但他餵好便要立即睡覺，因為明天還要上班。可是，BB總喜歡吃奶後『屙臭臭』，當我忙着替一個冲涼、換尿片時，另一個又同時在哭，便會覺得壓力很大，也產生很多負面想法」。

但捱到2歲、挺過最黑暗的日子，她又有苦盡甘來之感。「兩歲後，兩兄弟開始懂得互動、曉得跟對方玩時，感覺就輕鬆一些，只要一個大人看着他們，另一個便可以做家務。現在再長大些，我就更加舒服了，像前陣子我忙考試、趕paper，無暇照料他們，左右仔會互相幫對方默書、互相教對方做功課，真的很好啊！」Karen想藉此鼓勵一眾新手爸媽，「湊B」辛酸的日子總會過去，毋須過分抱怨自憐，否則只會令自己不開心，也享受不到做父母的樂趣。轉眼間，左右仔的小一生涯已接近尾聲，Karen透露，他們都適應得很好，十分喜歡上學。在教育路上，她感恩和丈夫理念一致，「我們都想小朋友享受讀書、享受校園生活，所以由幼稚園到小學，都替他們選擇happy school，也沒有讓他們上補習班或參加學術性的課外活動，現在只是學體操和游泳，希望騰出多些自由時間，給他們開心玩」。

堅持初心 孩子健康成長就夠

雖然在學業賽道上，左右仔暫時是處於中游位置，但兩夫妻毫不介懷，「只要小朋友有盡力，考試也發揮到平日的表現，我們已經『收貨』了，不需要和別人比較」。但說易行難，在這個充滿競爭的大環境下，他們的信念也有被衝擊、被動搖的時候，唯有靠互相提醒，「要經常回想做父母的初心。BB剛世生時，大家不是都曾說過，只要孩子健康成長，就足夠了嗎？為什麼他們愈來愈大，我們的要求會變得愈來愈多呢」？這個問題，也值得各位爸媽深思。

今年是Karen第八個母親節，成為媽媽後，她加倍重視這一天。「我不是在意左右仔或老公要有什麼表示，而是更加感恩我媽媽生我、照顧我，那種含辛茹苦，是自己生了孩子後才感受得到的。」她也多謝兩個寶貝，把兩個家族結連起來，「『四大長老』很老友的，經常相約一起去接兩個孫放學，我很開心，覺得整個家族都變大了」！Karen的幸福，盡寫在臉上。

[Happy PaMa 教得樂 第448期]

相關字詞﹕親子 母親節 鄭萃雯

上 / 下一篇新聞