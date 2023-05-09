母親節專訪：生孖仔後瀕崩潰 錯怪丈夫「豬隊友」 鄭萃雯母愛爆棚 修煉育兒大法

文︰沈雅詩

有指獅子座的女人，都是母愛氾濫一族，Karen印證了這個說法。自從今個學年榮升小學生家長後，她不單陪兩個太子讀書，更為他們而讀書，「其實大學畢業之後，我都有想過再進修，只是一直沒遇上有興趣的科目。直至生了孩子，在機緣巧合下，訪問過一位放棄高薪厚職、全職讀兒童與家庭教育的爸爸，他說讀了這科之後，和有ADHD（專注力不足及過度活躍）兒子的關係大大改善，我聽後覺得很有趣，加上在網上，經常看到很多不同的育兒學說，究竟哪些才是對呢？我也很想知道」。出於媽媽的好奇，Karen遂決定以兼讀形式，重返大學校園。

「我有反省、跟老公懺悔」

既是雙職家長，還要兼顧讀書，Karen坦言壓力比想像中大，但得着很多。透過課堂，除了讓她更了解兒童的身心發展，也有助審視親職關係。「我有反省、有跟老公懺悔㗎！」原來Karen之前一直怪丈夫是「豬隊友」，卻沒想到自己是始作俑者。

根據母職守門員（maternal gatekeeping）論說，媽媽總是潛意識地認為，唯有自己，才能把孩子照顧得最妥貼，也不放心讓另一半分擔，久而久之，便削弱了父親的角色，亦令他們形成「少做少錯」的心態。Karen也確曾犯過這些錯誤，「以前，每逢我要工作，都會擔心老公帶不好『左右仔』（孖仔乳名），因為他連哪些是上街衣服也搞不清，會任由孩子穿睡衣外出。但現在回想，為什麼他會不知道呢？原因是我從來不讓他碰那些衣服」。為重新塑造一個「神隊友」，她正努力學習少批評、多讚賞，期望丈夫會更有信心地發揮父職。

太倦戲稱想逃學 被兒子教訓

不少人說，生兒育女可令婚姻更美滿，但經歷其中，Karen卻發現這個陳述，並非事實的全部，「未有孩子前，我和老公從不吵架的，但生了孩子後，就吵多了」。猶幸進修後令她知道，這幾乎是天下父母的必經階段，Karen才稍稍安心，「有研究理論指，隨着子女成長，開始要面對學業問題，夫妻會因為教養上的分歧，例如選校、是否補習等，衝突會日漸增多，一直要等到孩子去到高中、甚至是大學，即他們懂得自立、父母可完全放手時，夫妻關係才會緩和」。

雖然不知道這個理論會否百分百應驗在自己身上，但Karen認為，作好心理準備也是好事，「不過，也要時常提醒自己，吵架後、消了氣，事情就要告一段落，否則問題日積月累，隨時會演變成婚姻難關，令夫妻走不下去」。

自從Karen變身「學生妹」後，現在一屋三個學生，家裏洋溢着濃濃的學習氣氛，大家更會互相打氣，「左右仔偶爾會來接我放學，也不時監察媽媽是否有努力溫習。我試過裝模作樣說功課太難不想做、太疲倦想逃學，他們會反過來教訓我：『媽咪，你不可以不上學、不做功課的，你答應過，就要盡力做好。』」聽到孩子如此生性懂事，做媽媽的，當然樂透心。

鼓勵新手爸媽 總會苦盡甘來

然而，說起昔日如何同時照顧兩個初生BB時，Karen就大叫救命，並戲言：「當時我應該是瀕死邊緣的！」那時仍然全職工作的她，在放產假期間，經常出現「一打二」的場面，「最初未有工人，就算老公幫忙餵夜奶，但他餵好便要立即睡覺，因為明天還要上班。可是，BB總喜歡吃奶後『屙臭臭』，當我忙着替一個冲涼、換尿片時，另一個又同時在哭，便會覺得壓力很大，也產生很多負面想法」。

但捱到2歲、挺過最黑暗的日子，她又有苦盡甘來之感。「兩歲後，兩兄弟開始懂得互動、曉得跟對方玩時，感覺就輕鬆一些，只要一個大人看着他們，另一個便可以做家務。現在再長大些，我就更加舒服了，像前陣子我忙考試、趕paper，無暇照料他們，左右仔會互相幫對方默書、互相教對方做功課，真的很好啊！」Karen想藉此鼓勵一眾新手爸媽，「湊B」辛酸的日子總會過去，毋須過分抱怨自憐，否則只會令自己不開心，也享受不到做父母的樂趣。轉眼間，左右仔的小一生涯已接近尾聲，Karen透露，他們都適應得很好，十分喜歡上學。在教育路上，她感恩和丈夫理念一致，「我們都想小朋友享受讀書、享受校園生活，所以由幼稚園到小學，都替他們選擇happy school，也沒有讓他們上補習班或參加學術性的課外活動，現在只是學體操和游泳，希望騰出多些自由時間，給他們開心玩」。

堅持初心 孩子健康成長就夠

雖然在學業賽道上，左右仔暫時是處於中游位置，但兩夫妻毫不介懷，「只要小朋友有盡力，考試也發揮到平日的表現，我們已經『收貨』了，不需要和別人比較」。但說易行難，在這個充滿競爭的大環境下，他們的信念也有被衝擊、被動搖的時候，唯有靠互相提醒，「要經常回想做父母的初心。BB剛世生時，大家不是都曾說過，只要孩子健康成長，就足夠了嗎？為什麼他們愈來愈大，我們的要求會變得愈來愈多呢」？這個問題，也值得各位爸媽深思。

今年是Karen第八個母親節，成為媽媽後，她加倍重視這一天。「我不是在意左右仔或老公要有什麼表示，而是更加感恩我媽媽生我、照顧我，那種含辛茹苦，是自己生了孩子後才感受得到的。」她也多謝兩個寶貝，把兩個家族結連起來，「『四大長老』很老友的，經常相約一起去接兩個孫放學，我很開心，覺得整個家族都變大了」！Karen的幸福，盡寫在臉上。

[Happy PaMa 教得樂 第448期]