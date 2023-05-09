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虛擬新世界：人工智能引起的小風波

【明報專訊】■鄒：鄒健宏

■蔡：蔡永中

蔡：科幻小說的情節成真了！近排的當紅炸子雞人工智能（AI），以一首歌的時間學習了原唱者的聲音，模仿其唱腔翻唱歌曲，甚至創作音樂短片，引起爭議。

AI生成翻唱歌曲惹爭議

鄒：是的，不少娛樂公司和藝人對此表示不滿，更引發版權相關問題。環球音樂集團已經表明立場，要求Spotify和Apple Music等串流媒體等，阻止任何科技公司將其音樂與AI技術結合使用，指未經授權使用他們的音樂，有違道德和商業責任；甚至有律師表示，AI生成的翻唱歌曲可能是非法的。

蔡：但好像並非所有藝人或歌手都聲討AI。

鄒：Elon Musk前女友Grimes便是「唱反調」的最佳例子。她在一個國際音樂峰會上發表主題演講，聲稱在音樂領域上支持AI，甚至大膽地批評音樂行業的規範和古板的持份者實在太多。她認為「藝術是與我們面前的每個人的對話，將它與自我交織在一起是一個現代概念」。Grimes不滿現時音樂產業已被律師廣泛定義，並扼殺了行業創造力。加拿大饒舌歌手Drake也有相同的看法，「記得在TikTok的早期，有很多奇怪的音樂在網上瘋傳，但現在『守門人』的束縛意味着沒有那麼有趣的東西出現了」。

Grimes更身體力行支持創意產業，甚至推出AI軟件，允許任何人複製她的聲音來製作新音樂，還具體建議對任何使用其聲音的AI生成歌曲，通過唱片公司發行音樂，她將可分享50%的版稅，而隨意使用她的聲音將不會受到懲罰，既沒有標籤，也沒有任何法律約束力。

蔡：人工智能的確顛覆了我們所謂正常做事的合法概念，引發了不少具挑戰的問題，甚至令人恐懼。

鄒：記得當年計算機的發明及推出市場，也曾引發一班教師杯葛及遊行。而在音樂市場，大師級演奏家Jimi Hendrix和Eric Clapton等對電子結他推崇備至，但如果你向1910年代的音樂家展示這類樂器，他們可能會認為是褻瀆「神明」。

本地初創模仿歌聲AI

蔡：香港業界對Al音樂方面是否有什麼相關「行動」？

鄒：本地也有初創企業迎接這個新挑戰，準備推出以人工智能系統，可學習及模仿任何人的聲音，然後再生成歌唱的片段，甚至可以用相片創作成一段唱歌的短片。未來，這個前所未見的音樂生態系統將會顛覆整個行業。這其實只是發展科技的一個小小里程碑，又可稱為一個小風波。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中

相關字詞﹕音樂 虛擬新世界

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