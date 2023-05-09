明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
收藏

FEATURE

「隨意貼堂」之作 逾200年狀態良好 乾隆御筆七言聯首曝光

【明報專訊】經歷一輪綜合拍賣會後，藏家和藝術愛好者的眼睛和荷包似乎仍未有喘息機會。有拍賣行將於6月推出中國書畫專場，當中包括乾隆帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯，並有一批首度釋出拍賣市場的海內外私人珍藏。這批珍寶由4月起游走上海、台北巡展，5月底將返回港預備上拍。

領銜珍品乾隆帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯來自亞洲重要私人珍藏。這款稀世的御筆七言聯出自乾隆帝御製詩《澄懷堂詩》，蘊含其正誼明道、治國安邦的政治夢想。作品歷經逾200年後狀態仍然良好，在今次拍賣會中首次公開，書畫愛好者皆屏息以待。

乾隆晚年作品 貼於養和精舍

這款御製七言聯上聯「四壁圖書鑑今古」，表明乾隆帝「尊儒重道、以文治國」的理想；而下聯「一庭花木驗農桑」則描述澄懷堂所在的豐澤園。豐澤園來頭不小，由康熙帝創建，用來種桑養蠶、培植稻穀。克己復禮的雍正帝更多次在這裏行親耕之典，乾隆帝當然也重視農業生產。聯上螭龍紋「奉三無私」（上聯右上角）、「所寶惟賢」、「乾隆御筆」（下聯左側）三方印章，可在故宮博物院《清代帝后寶璽》中找到，可互相對照。

乾隆帝的御筆對聯是他書法中一個獨特門類，包括從四言聯至十七言聯的多種形制。乾隆帝御筆對聯也是專門學問，它所擺放的地方很講究。四言聯至七言聯多數在宮殿內檐明間、暖閣等地方張貼，將御筆墨迹托裱後，以名為「貼落」的方式裝裱，黏貼在牆上。因此這類作品裱褙多有黏貼痕迹。這些當年的「隨意貼堂」，流傳至今卻價值不低。

不少名人書畫作品都有日期，為後世提供研究線索。而這批對聯雖未有寫明日期，但專家從乾隆帝書法風格的蛻變來看，認為它屬於作者晚年的典型書風。按清代乾隆朝官修北京史志文獻資料集《欽定日下舊聞考》記載為「乾隆四十一年」，此乾隆帝御筆七言聯和通景畫等奉旨上牆，當時乾隆帝約66歲，符合對此聯創作時間的判斷。專家指《御製澄懷堂詩》七言聯當時陳設在雲光樓的養和精舍內，具體位置是樓下南室的牆上。這幅作品的背紙上發現有銀色幾何圖案和褐綠色花式圖案，通過搜尋養和精舍內檐圖文資料，發現其牆紙恰為纏枝西番蓮紋銀印花紋樣，正與此聯背面的紋飾圖案脗合。

徐悲鴻袁耀頂級藏品上拍

此外，是次專場也有不少頂級收藏系列。岑業良是重要的中國書畫藏家，一批珍貴舊藏在今次拍賣會中亮相，包括徐悲鴻的作品。1939至1941年間，徐悲鴻赴南洋數次舉辦義展，籌款抗戰。他受邀在岑業良位於馬來西亞金馬倫高地的家中為其繪製肖像。慷慨的岑業良願意支付豐厚費用，徐悲鴻便盡興揮筆相贈。徐悲鴻的《香雪圖》都有藏家上款。《香雪圖》於1939年初創作，當時徐悲鴻在新加坡籌備個展。畫面上的老梅樹幹蒼勁、花繁枝密，充滿生機。

另一個注目的系列是美國華盛頓前總領事班立德的古代書畫珍藏，包括袁耀的《山莊客至》。班立德出身自美國麻省望族，對中國文化充滿濃厚興趣。在他60年的外交官生涯抓緊機會收集奇珍，目睹20世紀下半葉亞洲地區的政治變革時，也不忘收集藝術精品。1950年代他接觸了大批中國藝術品領域備受推崇的商人，頻頻穿梭台北和香港的古董店和畫廊。他曾從資深畫商張鼎臣購入重要的明清字畫。外交官身分讓他結識很多同時代的藝術家，數次和張大千見面。

溥儒《林亭積雪》不容錯過

廣東潮州澄海人楊作明的南洋明齋，則珍藏了黎雄才創作的《松風飛瀑圖》。楊作明對中國書畫着迷，自行鑽研書畫收藏。約1960年代末期，經畫家楊之光推薦個別造訪天津畫苑及上海畫苑等地，收購許多著名書畫家作品。

另外，台灣重要私人珍藏溥儒（溥心畬）精品《林亭積雪》亦不能錯過。溥儒曾祖是清宣宗道光皇帝，祖父是晚清政府權傾朝野的恭親王奕訢。他自小耳濡目染加上天資聰穎，畫作早年已享譽海內外。其專題有13件作品，與溥儒關係密切之親友家屬遞藏至今，作品大多尚未裝裱，首次釋出市場。《林亭積雪》曾於1973年台北歷史博物館「溥心畬個展」展出。

此外，還有林希孟伉儷珍藏宋文治的現代中國書畫《洞庭春曉》，畫功極出色。林希孟、昭美伉儷素好藝術，1970年代末始醉心收藏，公餘閒暇參觀博物館與畫廊，與集古齋熟絡，陸續購藏近現代名家之作，結識集古齋邀請來港的書畫大家，並獲寫贈。拍賣中的多個收藏系列均大有來頭，相信會令藏家和藝術愛好者金睛火眼細賞佳作。

■邦瀚斯「中國書畫」拍賣

日期：6月2日

香港預展：5月28日至6月2日

地址：金鐘太古廣場1座20樓香港邦瀚斯拍賣中心

查詢：bonhams.com

文：呂一心

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕收藏 書畫 徐悲鴻 乾隆 拍賣 邦瀚斯

上 / 下一篇新聞